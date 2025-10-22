Las pinturas del expresidente George W. Bush exploran la inmigración en una exposición en Washington D. C.

El presidente George W. Bush, que se dedicó a pintar desde que dejó el cargo, presenta una exposición a pocos pasos de su antigua residencia en la Casa Blanca que se centra en la inmigración.

La exposición itinerante presenta 43 pinturas del 43.º presidente en el Centro Milken para el Avance del Sueño Americano en el noroeste de DC.

La exposición titulada “ De muchos, uno: retratos de los inmigrantes de Estados Unidos ” está en exhibición en el Centro Milken hasta enero.

“Esta serie se centra íntegramente en los inmigrantes. En realidad, utiliza el enfoque de las generaciones de estadounidenses que han llegado aquí”, dijo Emily Mitzner, directora de contenido y exhibiciones del Centro Milken.

Mitzner comentó que algunos nombres y rostros podrían resultar familiares a los visitantes. Entre ellos se encuentran el fisicoculturista, actor y gobernador de California Arnold Schwarzenegger; la estrella de la NBA Dirk Nowitzki; así como los exsecretarios de Estado Henry Kissinger y Madeleine Albright.

Pero también hay rostros que no son reconocibles y que cuentan la historia de personas comunes que se han mudado a Estados Unidos.

Mitzner dijo que esta obra presidencial encaja perfectamente en el museo, que examina el sueño americano.

“Segunda carrera, segunda oportunidad. Nunca es tarde para lanzarse a algo nuevo”, dijo Mitzner.