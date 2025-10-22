La administración Trump se compromete a acelerar la condonación de algunos préstamos estudiantiles tras una demanda

El gobierno de Trump acordó reanudar la condonación de préstamos estudiantiles para unos 2,5 millones de prestatarios que están inscritos en ciertos planes de pago federales tras una demanda de la Federación Estadounidense de Maestros.

Según el acuerdo alcanzado el viernes entre el sindicato de docentes y la administración, el Departamento de Educación tramitará la condonación de préstamos para quienes cumplan los requisitos de ciertos planes de pago que ofrecen pagos mensuales más bajos según los ingresos del prestatario. El gobierno había suspendido la condonación de estos planes debido a su interpretación de una decisión judicial diferente.

El acuerdo también protegerá a los prestatarios de tener que pagar altas facturas de impuestos sobre la deuda que se condonará este año.

“Nos enfrentamos a la administración Trump cuando se negó a cumplir la ley y negó a los prestatarios el alivio que les correspondía”, declaró la presidenta de la AFT, Randi Weingarten. “Nuestro acuerdo significa que aquellos prestatarios que se encuentran en un limbo financiero pueden obtener un alivio inmediato o finalmente ver la luz al final del túnel”.

El Departamento de Educación dijo que la administración Trump está revisando los programas de condonación para identificar aquellos que no se vieron afectados por los fallos judiciales que bloquearon gran parte de los esfuerzos de la administración Biden para cancelar la deuda estudiantil .

«La Administración espera continuar su trabajo para simplificar el proceso de pago de préstamos estudiantiles a través de la implementación de la Ley One Big Beautiful Bill del Presidente», dijo el departamento en un comunicado.

Se incluyen varios programas de perdón.

Según el acuerdo, la administración de Trump debe cancelar la deuda estudiantil de los prestatarios elegibles inscritos en los siguientes planes: planes de pago basados ​​en los ingresos (IDR), planes de pago contingentes a los ingresos, Paga según tus ingresos (PAYE) y planes de condonación de préstamos por servicio público (PSLF).

Si los prestatarios han realizado pagos superiores a los necesarios para la condonación, estos serán reembolsados. El Departamento de Educación también debe continuar procesando las solicitudes de recompra de IDR y PSLF. Los saldos condonados antes del 31 de diciembre no se considerarán ingresos tributables, como sí lo serán en 2026 debido a un cambio reciente en la legislación tributaria.

La administración también debe presentar informes de progreso cada seis meses ante el tribunal para mostrar el ritmo del procesamiento de las solicitudes y la condonación de los préstamos, según la AFT.

¿Cuántos prestatarios están esperando el perdón?

Se estima que 2,5 millones de prestatarios de planes IDR se verán afectados por el acuerdo , y otros 70.000 están esperando la condonación a través del programa PSLF.

Incluso con el acuerdo en vigor, los despidos masivos en el Departamento de Educación podrían influir en los tiempos de procesamiento para la condonación, dijo Megan Walter, analista de políticas senior de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda Financiera para Estudiantes.

Si los prestatarios continúan realizando pagos mientras su solicitud está pendiente de condonación, se les reembolsará el dinero si la condonación es exitosa, dijo Walter. «Pero mantengan registros muy precisos», añadió.

¿Qué son los programas de condonación de deudas (PSLF) y recompra?

La Condonación de Préstamos por Servicio Público, vigente desde 2007, condona los préstamos estudiantiles federales a quienes hayan trabajado en organizaciones sin fines de lucro o en el servicio público después de 120 pagos, o 10 años. El gobierno de Biden también creó una opción para que los prestatarios recuperen meses de pagos atrasados ​​durante la indulgencia o el aplazamiento en 2023, para que más personas puedan optar a dicha condonación.

Para determinar si califica para una recompra bajo el programa PSLF, consulte esta página en el Departamento de Educación .