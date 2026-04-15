Trump insta a extender el programa de vigilancia extranjera

El Congreso está a punto de debatir la reautorización de un programa polémico que permite a las agencias de espionaje estadounidenses examinar minuciosamente las llamadas, los mensajes de texto y los correos electrónicos de extranjeros. Sus partidarios, como el presidente Donald Trump, afirman que ha salvado vidas, mientras que los críticos señalan las preocupaciones de larga data sobre la vigilancia sin orden judicial de los estadounidenses .

Una disposición clave de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera permite a la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI y otras agencias recopilar y analizar grandes cantidades de comunicaciones internacionales sin una orden judicial. De paso, también incluye las conversaciones de cualquier estadounidense que interactúe con los extranjeros objeto de vigilancia.

El programa expira el lunes y los críticos exigen cambios, incluyendo la obligatoriedad de una orden judicial para que las autoridades puedan acceder a los correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes de texto de los ciudadanos estadounidenses. También piden que se limite el uso que hace el gobierno de los intermediarios de datos de internet, quienes venden grandes volúmenes de información personal obtenida en línea, lo que, según los críticos, equivale a una forma de eludir la Constitución.

A pesar de las críticas bipartidistas , las posibilidades de que se produjeran reformas significativas disminuyeron cuando Trump anunció su apoyo a la renovación del programa, afirmando que había demostrado su valía al proporcionar información vital para las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela e Irán .

“Lo cierto es que, tanto si te gusta la Ley FISA como si no, es extremadamente importante para nuestras fuerzas armadas”, dijo Trump en las redes sociales el martes.

Trump pide otra prórroga del programa.

Las autoridades estadounidenses afirman que el programa, conocido como la Sección 702 de la ley, es vital para la seguridad nacional y ha salvado vidas al desmantelar complots terroristas. Los críticos cuestionan lo que consideran una peligrosa violación de las libertades civiles y la privacidad.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que se utilizó una disposición diferente de la FISA para espiar su campaña de 2016 , pero que apoyaba la renovación de la Sección 702 a pesar de sus recelos ante la posibilidad de que sus adversarios políticos pudieran usar partes de la ley en su contra en el futuro. Instó a los legisladores a extender el programa de vigilancia extranjera por otros 18 meses.

“Mi administración ha trabajado incansablemente para garantizar que estas reformas de la Ley FISA se ejecuten con rigor en todos los niveles del Poder Ejecutivo para mantener a los estadounidenses a salvo, al tiempo que protegemos nuestras sagradas libertades civiles garantizadas por nuestra Gran Constitución”, escribió Trump.

Trump es un crítico de larga data de los servicios de inteligencia del país y en un principio se opuso a la Sección 702 antes de cambiar de opinión. «MATEN LA FISA», publicó Trump en las redes sociales en 2024, cuando la disposición fue reautorizada por última vez .

Trump no es el único que, tras haber sido crítico en su momento, ha cambiado de opinión: la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, patrocinó una ley para derogar la Sección 702 cuando era congresista de Hawái, pero ahora la apoya tras haber sido designada para coordinar las 18 agencias de inteligencia del país.

Gabbard afirma que las nuevas medidas de protección añadidas desde su etapa en el Congreso contribuyeron a que cambiara de opinión.

Se buscan mayores protecciones

para las comunicaciones de los estadounidenses

Además de exigir una orden judicial para acceder a los datos de los estadounidenses, los críticos también piden mayores garantías sobre cómo el FBI u otros organismos pueden registrar las comunicaciones y cómo se informa de ello al público.

“Periodistas, cooperantes extranjeros, personas con familiares en el extranjero, todos podrían ver sus comunicaciones interceptadas por esta vigilancia simplemente por hablar con alguien fuera del país”, declaró el senador Ron Wyden, demócrata por Oregón. Este crítico de larga data de la ley está impulsando cambios que, según él, garantizarán que el gobierno no viole los derechos civiles en secreto.

Varios republicanos también han sugerido cambios, como el requisito de la orden judicial.

“La seguridad nacional y las libertades civiles no son mutuamente excluyentes”, dijo el representante Andy Biggs, republicano por Arizona. “Podemos brindar a nuestros profesionales de inteligencia las herramientas que necesitan para detectar amenazas extranjeras, al tiempo que garantizamos que los estadounidenses no sean sometidos a vigilancia inconstitucional”.

La oficina de Gabbard publica un informe anual que muestra el número de objetivos de vigilancia extranjeros y el número de búsquedas que probablemente identifiquen a un estadounidense.

En 2025, el número de objetivos de vigilancia en el extranjero aumentó a casi 350.000, frente a los casi 292.000 de 2024. Las búsquedas que utilizaron términos que probablemente identificaran a un estadounidense disminuyeron ligeramente a 7.724, frente a las 7.845 de 2024.

Las cifras totales son incompletas porque agencias como el FBI han encontrado maneras de acceder a los datos sin informar públicamente sobre las búsquedas, dijo Elizabeth Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York.

Según una orden judicial de 2024 , los funcionarios del FBI violaron repetidamente sus propios estándares al buscar información relacionada con la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos y las protestas por la justicia racial de 2020 .

“Recuerda a la época de J. Edgar Hoover en el FBI”, dijo Goitein, refiriéndose al director fundador del FBI, quien utilizó la vigilancia ilegal para acosar y espiar a los estadounidenses. “Prácticamente pueden tener como objetivo a cualquiera”.

Hay poco tiempo para modificar la ley.

A pesar de la preocupación bipartidista por la ley y sus implicaciones para las libertades civiles, el tiempo se agota para que el Congreso realice cambios antes de que expire el lunes.

El apoyo de Trump también reduce las probabilidades de que suficientes republicanos rompan filas y se unan a los demócratas para impulsar reformas.

Wyden afirmó que las votaciones sobre la Sección 702 se retrasan habitualmente hasta el último minuto, y entonces se les dice a los legisladores que la seguridad nacional exige que voten a favor. Según Wyden, se les advierte que «si votan a favor de alguna enmienda, el programa fracasará, ocurrirán cosas terribles y todo será culpa suya».

La mejor oportunidad para introducir cambios probablemente sea la Cámara de Representantes, donde un gran número de legisladores de ambos partidos han expresado su preocupación.

Pero el representante Rick Crawford, republicano de Arkansas y presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, respalda la petición de Trump de una renovación de 18 meses.

En el pasado, Crawford ha criticado lo que él denomina la instrumentalización de la inteligencia, pero el mes pasado afirmó que cree que el gobierno puede fortalecer a las agencias de espionaje al tiempo que las hace responsables de sus actos.

“Podemos hacer dos cosas a la vez”, dijo Crawford.