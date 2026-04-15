Hoy es el día de la declaración de impuestos

El miércoles es el día límite para que la mayoría de los estadounidenses presenten su declaración de impuestos, y la administración Trump afirma que millones de personas ya han utilizado nuevas ventajas fiscales , como la exención de impuestos sobre las propinas y las horas extras, las exenciones de intereses sobre ciertos préstamos para automóviles, las deducciones para algunos jubilados y las cuentas Trump para los ahorros de los niños.

Más de 53 millones de contribuyentes solicitaron una deducción en virtud de una de las disposiciones de la ley de impuestos y gastos masivos de los republicanos, según declaró un funcionario del Tesoro a los periodistas el martes, antes de la fecha límite. De ellos, 6 millones de personas solicitaron no pagar impuestos sobre las propinas, 21 millones solicitaron la deducción por horas extras y 30 millones de estadounidenses mayores solicitaron la deducción mejorada.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para dar a conocer las cifras, dijo que la temporada de presentación de declaraciones de 2026 fue un éxito desde la perspectiva de la administración.

Sin embargo, los últimos datos se dan a conocer cuando la mayoría de los estadounidenses, o sea, 7 de cada 10, todavía piensan que sus impuestos son demasiado altos , según encuestas recientes, a pesar de la aprobación de la ley tributaria republicana que prometía grandes ahorros para los contribuyentes.

Al comenzar la temporada de impuestos en enero, la Casa Blanca presumió de que se proyectaba que los reembolsos promedio aumentarían en al menos $1,000. Pero actualmente, el monto promedio de reembolso es de $3,462, según los últimos datos del IRS, lo que representa un aumento del 11%, o alrededor de $350, con respecto al reembolso promedio de $3,116 del año fiscal pasado.

El Departamento del Tesoro ha modificado su mensaje para destacar que las devoluciones de impuestos de esta temporada han aumentado un 24% en comparación con el promedio de las devoluciones de los cuatro años anteriores a que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

La Casa Blanca ha estado tratando de promover los recortes de impuestos de Trump como una forma de entusiasmar más a los votantes sobre su gestión de la economía de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, pero el mensaje se ha visto eclipsado durante semanas por el aumento de los precios de la gasolina provocado por la guerra en Irán .

La temporada de 2026 llega en un momento en que el IRS ha experimentado una renovación de su liderazgo y ha reducido su plantilla en un 27% durante el último año debido a los recortes impuestos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El director ejecutivo del IRS, Frank Bisignano, comparecerá el miércoles ante el Comité de Finanzas del Senado.

En su testimonio público ante los legisladores, Bisignano planeaba ensalzar la implementación por parte del IRS de la ley tributaria republicana.

Sin embargo, los legisladores demócratas se centraron en las divulgaciones de información confidencial de los contribuyentes por parte del IRS al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de un acuerdo entre el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para compartir información con el fin de identificar y deportar a personas ilegalmente en los Estados Unidos.