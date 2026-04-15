Melania Trump impulsará la actualización de un programa de acogimiento familiar

Melania Trump tenía previsto hacer una aparición poco común en el Capitolio el miércoles para unirse a una mesa redonda con legisladores de la Cámara de Representantes que están impulsando una ley para actualizar un programa de acogida de menores de casi 30 años de antigüedad, ampliando el acceso a una gama de servicios.

La primera dama comenzó a trabajar en temas de acogimiento familiar después de que el primer mandato del presidente Donald Trump terminara en 2021. Su visita a la rama del gobierno ubicada en el otro extremo de la Avenida Pennsylvania se produce tras una iniciativa de cabildeo similar y exitosa el año pasado para que el Congreso enviara legislación al presidente para proteger a las mujeres y los niños de la explotación sexual en línea .

La visita se produce una semana después de la sorpresiva declaración de Melania Trump ante las cámaras en la Casa Blanca, en la que negó tener vínculos con Jeffrey Epstein y conocimiento de sus crímenes, e instó al Congreso a celebrar una audiencia para sus víctimas. También exigió que cesaran las «mentiras» que la vinculan con el fallecido financiero y delincuente sexual convicto.

La primera dama expresó en redes sociales su deseo de colaborar con el Congreso para impulsar nuevas leyes que protejan y empoderen a las personas del sistema de acogida. Añadió que su misión compartida es fortalecer a la próxima generación de Estados Unidos.

El miércoles por la tarde se reunió con miembros del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y con personas que se encontraban en hogares de acogida.

Miembros republicanos y demócratas del comité han presentado varios proyectos de ley para actualizar el programa de acogimiento familiar Chafee con el fin de mejorar los resultados para los jóvenes que salen del sistema de acogimiento. Estas medidas aumentarían su acceso a vivienda, educación y programas de capacitación laboral, entre otras cosas, para ayudarlos a tener éxito en la transición a la edad adulta y la independencia.

El programa brinda apoyo a jóvenes tutelados y ex tutelados de entre 14 y 21 años al salir del sistema. El comité afirmó que las propuestas bipartidistas constituirían la actualización más significativa desde la creación del programa Chafee en 1999.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicó un informe en enero de 2025 que detallaba cómo los estados estaban devolviendo millones de dólares en fondos no utilizados del programa Chafee al gobierno federal, a pesar de las necesidades insatisfechas de los jóvenes en hogares de acogida.

En noviembre pasado, el presidente Trump creó el programa «Fomentando el Futuro» mediante una orden ejecutiva para que las entidades federales, las organizaciones sin fines de lucro, las instituciones educativas y el sector privado trabajen juntos para mejorar las oportunidades profesionales y educativas de los niños criados en hogares de acogida.

La primera dama, quien acompañó a su esposo en el Despacho Oval para la firma de la orden ejecutiva, lidera por separado una iniciativa más amplia llamada «Fomentando el Futuro», que forma parte de la campaña «Be Best» centrada en la infancia que lanzó durante el primer mandato presidencial de su esposo. El programa ofrece becas a jóvenes que actualmente o anteriormente estuvieron bajo tutela estatal.

El mes pasado, organizó una cumbre de temática similar con sus homólogos de más de 40 países y les instó a trabajar juntos para mejorar el acceso a la educación y la tecnología para los niños de todo el mundo.

En marzo de 2025, Melania Trump aprovechó su primera aparición pública tras retomar su papel de primera dama para participar en una mesa redonda en el Capitolio sobre la Ley para Retirar Imágenes Inapropiadas (Take It Down Act). Dos meses después, el presidente Trump promulgó la ley , convirtiendo en delito federal la publicación o la amenaza de publicación de imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona.

La semana pasada, Melania Trump y la Casa Blanca llamaron la atención por separado sobre la primera condena en virtud de la nueva ley, después de que un hombre de Ohio se declarara culpable ante un tribunal de distrito de Estados Unidos de delitos cibernéticos que incluían imágenes sexualmente explícitas, tanto reales como generadas por inteligencia artificial, y amenazas de violencia contra numerosas víctimas.