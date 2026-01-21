Trump ha prometido petróleo más barato. La economía de Texas podría pagar el precio

Después de que la COVID-19 desplomara los precios del petróleo, la industria del petróleo y el gas de Texas se recuperó.

Para 2024, los operadores perforaban cantidades récord de petróleo. Cada barril se vendía a un precio mínimo de 70 dólares, lo que generó ganancias y un impulso que enriqueció las arcas estatales, los distritos escolares y los presupuestos de los gobiernos locales con miles de millones de dólares en ingresos fiscales.

Ahora, la promesa del presidente Donald Trump de reducir los precios del petróleo a 50 dólares por barril podría diezmar ese impulso y causar problemas —aunque sean temporales— al Estado de la Estrella Solitaria.

Trump, quien sugirió que Estados Unidos debería tomar el control del petróleo de Venezuela después de que el país arrestara al presidente Nicolás Maduro, ciertamente podría cumplir su promesa de reducir los costos del combustible para los consumidores inundando el mercado con el petróleo del país sudamericano.

El resultado sería perjudicial para la producción de petróleo y gas de Texas, la columna vertebral de la economía estatal, según algunos expertos. A los operadores les resultará más difícil cubrir los costos, y mucho menos las ganancias, lo que resultará en una disminución de la producción para los aproximadamente 495,000 empleados texanos de la industria . Y partes de Texas, como la Cuenca Pérmica, donde los gobiernos municipales y de condado dependen del petróleo y el gas, podrían perder ingresos como resultado.

Tom Manskey, director de desarrollo económico de Odessa, afirmó que unos precios tan bajos, si bien benefician a los consumidores en las gasolineras, podrían perjudicar la economía regional. En Odessa, una ciudad de unos 120.000 habitantes, el petróleo y el gas son la principal fuente de empleo, afirmó.

“Me imagino que tendría un efecto negativo en nuestra región en cuanto a empleos y demás”, dijo Manskey. “Estamos en un momento económico muy impredecible, y creo que eso solo lo agrava. Actualmente, el mercado no es predecible”.

Ray Perryman, economista y fundador del Grupo Perryman, que realiza análisis económicos en diversas industrias de Texas, sugirió que si el precio del barril baja a 50 dólares, se producirían problemas y grandes cambios en el mercado con impactos a corto y largo plazo. Las compañías petroleras modificarían sus prácticas y limitarían la cantidad de petróleo nuevo que entra al mercado, lo que eventualmente volvería a aumentar el costo para obtener ganancias, creando un entorno económico volátil e impredecible.

«Si los precios del petróleo cayeran a 50 dólares por barril, los efectos a corto plazo probablemente serían algo positivos para muchos segmentos de la economía estadounidense, pero claramente habría ganadores y perdedores», dijo Perryman.

“En una zona como la Cuenca Pérmica, la reducción de la actividad en la industria del petróleo y el gas tiene un impacto significativo en la vivienda y el comercio minorista en otras zonas”, afirmó Perryman. “Dado que la actividad económica genera ingresos fiscales, un resultado inevitable es una menor recaudación fiscal para las entidades locales”.

Otros líderes de la industria del petróleo y el gas se mostraron optimistas sobre la economía. Si bien la producción se verá afectada, las técnicas de perforación existentes permitirán a los operadores seguir accediendo a una abundancia de petróleo, afirmó Ed Longanecker, presidente de la Asociación de Productores Independientes y Propietarios de Regalías de Texas, una asociación comercial del sector. La perforación horizontal, por ejemplo, permite a los operadores acceder a mayores reservas de hidrocarburos, lo que reduce la necesidad de perforar nuevos pozos.

“Una ligera disminución en la producción en 2026 presionaría modestamente los presupuestos (estatales y locales), pero la sólida economía de Texas y la eficiencia de la perforación ayudarían a mitigar los impactos a nivel estatal”, dijo Longanecker.

El presidente de la Asociación de Petróleo y Gas de Texas, Todd Staples, dijo en una declaración que las condiciones actuales no auguran problemas graves para la industria.

“La industria del petróleo y el gas natural de Texas tiene una larga trayectoria en el suministro de productos esenciales, a pesar de la volatilidad de los precios”, afirmó Staples. “Lo que observamos hoy refleja un ajuste del mercado, más que dificultades, lo que reconoce que las empresas se están adaptando necesariamente a las condiciones actuales y previstas del mercado”.

Staples dijo que la eficiencia y la innovación permiten a los productores de Texas seguir siendo competitivos en el futuro.

En Texas, se necesitan al menos 62 dólares por barril para cubrir el costo de perforar más pozos de petróleo y gas y aún así ganar dinero.

Cualquier precio inferior a ese, los operadores obtendrán pocos beneficios, o ninguno, de sus pozos, afirmó Dane Gregoris, director gerente de Enverus, una firma de análisis energético. Y los accionistas que han estado presionando a las petroleras para que sean rentables no verán satisfechas sus demandas.

A pesar de la promesa de Trump de «perforar, perforar, perforar», la producción de petróleo y gas en Texas entre diciembre de 2024 y octubre de 2025 se mantuvo relativamente estable, en 5,8 millones de barriles diarios. El número de plataformas de perforación, que indica si existe interés en extraer más petróleo y gas, también disminuyó. Texas ha perdido 20 plataformas desde que Trump asumió el cargo, según datos de la compañía.

“Estas empresas estarían en modo de supervivencia en lugar de prosperar en este entorno”, dijo Gregoris. “A 50 dólares el barril, la situación se ve bastante desesperada, y a 40 dólares, se prevén grandes recortes en los presupuestos de capital, probablemente grandes descensos en la producción de crudo en EE. UU. y una cantidad significativa de productores con flujo de caja negativo, lo que suele acarrear problemas para los inversores extranjeros en este sector”.

La disminución de la producción podría tener efectos perjudiciales en las economías regionales que dependen de la industria para sus ingresos y su fuerza laboral. Las empresas, por ejemplo, podrían despedir a más trabajadores, quienes constituyen una base impositiva clave para Odessa, afirmó Renee Earls, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de la ciudad. Si esos trabajadores gastan menos, la economía local se desacelera.

“Todos estamos en el negocio petrolero, sin importar si trabajamos en un restaurante, en una cámara o en un banco”, dijo. “Hemos aprendido a preferir siempre la estabilidad”.

Earls, que ha sido testigo de muchos auges y caídas en el oeste de Texas, dijo que realmente comenzaría a entrar en pánico si el petróleo cayera a 40 dólares el barril.