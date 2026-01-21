El fiscal designado por Trump que presentó acusaciones contra los enemigos del presidente dejará el cargo

Las órdenes duales de jueces separados marcaron un nuevo frente dramático en el conflicto actual entre la administración Trump y el tribunal federal sobre la legitimidad del nombramiento de Halligan. Halligan, asesor de la Casa Blanca sin experiencia previa en la fiscalía, fue elegido para el cargo por el presidente Donald Trump en septiembre, pero dos meses después un juez dictaminó que el nombramiento era ilegal.

La administración Trump ha mantenido a Halligan en su puesto a pesar de ese fallo, pero el martes, dos jueces dejaron claro que creían que era hora de que terminara su mandato. Disputas similares han surgido en otros distritos del país, donde los jueces han rechazado los intentos de la administración Trump de nombrar fiscales interinos al margen del protocolo convencional.

En una orden, M. Hannah Lauck, jueza presidenta del Distrito Este de Virginia y nominada por el presidente Barack Obama, ordenó a un secretario que publicara un anuncio de vacante en el sitio web del tribunal y en los medios de comunicación, y declaró que estaba «solicitando expresiones de interés para ocupar ese puesto». La jueza señaló que el nombramiento temporal otorgado a Halligan, quien desde entonces ha sido nominado por Trump pero no confirmado por el Senado, vence el martes.

En una orden separada, el juez federal de distrito David Novak declaró que eliminaría las palabras «Fiscal de los Estados Unidos» del bloque de firmas de un escrito de acusación en un caso que tenía ante sí, y le prohibió seguir presentándose con ese título. Aseguró que iniciaría un proceso disciplinario contra Halligan si incumplía su orden y persistía en identificarse en los documentos judiciales como fiscal de los Estados Unidos, y añadió que otros firmantes también podrían estar sujetos a medidas disciplinarias.

“A pesar de todas sus maquinaciones, la Sra. Halligan no tiene fundamento legal para afirmar ante este Tribunal que ocupa el cargo. Y cualquier afirmación similar en el futuro solo puede describirse como una declaración falsa, hecha en abierto desafío a las órdenes judiciales válidas”, escribió Novak. “En resumen, esta farsa de la Sra. Halligan haciéndose pasar por Fiscal de los Estados Unidos para este Distrito, en abierto desafío a las órdenes judiciales vinculantes, debe terminar”.

La orden de Novak, quien fue designado para el cargo por Trump durante el primer mandato del presidente republicano, siguió a una presentación desafiante firmada por la Fiscal General Pam Bondi y el Fiscal General Adjunto Todd Blanche en la que respaldaron la autoridad de Halligan y acusaron al juez de abusar de su poder al exigir que Halligan explique públicamente por qué continúa identificándose como fiscal de los EE. UU.

“La respuesta de la Sra. Halligan, a la que se sumaron tanto el Fiscal General como el Fiscal General Adjunto, contiene un nivel de vitriolo más apropiado para un programa de noticias por cable y está muy por debajo del nivel de defensa esperado de los litigantes en este Tribunal, en particular del Departamento de Justicia”, escribió Novak.

“La Corte no se embarcará en un intercambio similar de acusaciones y, en su lugar, analizará los pocos puntos que la Sra. Halligan ofrece para justificar su continua identificación de su posición como Fiscal de los Estados Unidos ante la Corte”, agregó.

Halligan fue nombrado para el cargo de manera interina en septiembre después de que la administración Trump forzara efectivamente la salida del veterano fiscal Erik Siebert en medio de presiones para presentar cargos contra dos de los enemigos políticos de Trump, el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James.

Halligan logró las acusaciones, pero la victoria fue efímera. En noviembre, el juez federal de distrito Cameron McGowan Currie dictaminó que Halligan había sido nombrado ilegalmente fiscal federal interino y desestimó ambos casos. El Departamento de Justicia apeló esa decisión.

Los fiscales federales que prestan servicios en docenas de oficinas regionales del Departamento de Justicia en todo el país suelen ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Los fiscales generales tienen la facultad de nombrar directamente a fiscales federales interinos, quienes pueden ejercer durante 120 días, tras los cuales los jueces federales del distrito tienen la autoridad de nombrar a un fiscal hasta que se cubra la vacante.