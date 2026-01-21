El vicepresidente JD Vance y su esposa esperan a su cuarto hijo

El vicepresidente JD Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance , esperan un hijo para fines de julio, anunciaron el martes en una publicación en las redes sociales.

La pareja dijo que estaban emocionados de compartir la noticia de su cuarto hijo, que se unirá a sus otros tres hijos pequeños: Ewan, Vivek y Mirabel.

Vance, de 41 años, y su esposa, de 40, dijeron en la publicación que tanto la madre como el bebé estaban bien.

“Durante este momento emocionante y agitado, estamos particularmente agradecidos con los médicos militares que cuidan excelentemente a nuestra familia y con los miembros del personal que hacen tanto para garantizar que podamos servir al país mientras disfrutamos de una vida maravillosa con nuestros hijos”, decía la publicación.

La noticia de la creciente familia del vicepresidente republicano llega después de que él ha pasado años abogando apasionadamente para que los estadounidenses tengan más hijos .

Vance expresó repetidamente su preocupación por la disminución de la natalidad al iniciar su carrera política en 2021 con una candidatura al Senado de Estados Unidos en Ohio. Como vicepresidente, ha continuado con esa misión, declarando en un discurso en la Marcha por la Vida de 2025: «Quiero más bebés en los Estados Unidos de América».

El vicepresidente ha estado acompañado en sus viajes al exterior por Usha Vance y sus hijos, los niños generalmente en pijama mientras abordan el Air Force Two para viajes nocturnos.

A lo largo de la historia, ha sido excepcionalmente raro que quienes ocupan los puestos de liderazgo más importantes en Estados Unidos tengan hijos durante su mandato. Una excepción bien documentada fue el presidente Grover Cleveland, cuya esposa, Frances Cleveland, dio a luz a su segundo hijo en 1893 durante su segundo mandato.

La Casa Blanca repitió el anuncio del martes, afirmando que la administración del presidente Donald Trump es «la administración más pro familia de la historia». La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de 28 años, anunció en diciembre que espera una niña para mayo.