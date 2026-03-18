La administración de Mamdani quiere retirar el apoyo legal al exalcalde de NY, Adams, en la demanda por agresión sexual

Según un documento presentado ante el tribunal el martes, la administración del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quiere dejar de representar a Eric Adams en una demanda que alega que el exalcalde agredió sexualmente a una mujer hace más de tres décadas.

Esta decisión se produce apenas unos meses después de que Mamdani asumiera el cargo, tras una amarga campaña electoral el año pasado en la que los dos demócratas se atacaron mutuamente en términos a menudo cáusticos y personales.

La demanda, interpuesta mientras Adams aún ocupaba el cargo , acusa al exalcalde de agredir sexualmente a una mujer, Lorna Beach-Mathura, en 1993, cuando era agente de policía. La demanda alega que le exigió favores sexuales a cambio de su ayuda para impulsar su carrera en el departamento de policía. Adams ha negado rotundamente la acusación y afirma no recordar haberla conocido.

La Associated Press no suele identificar a las presuntas víctimas de agresión sexual en sus artículos a menos que ellas den su consentimiento para que se publique su nombre, como lo ha hecho Beach-Mathura a través de su abogada.

En un comunicado, Todd Shapiro, portavoz de Adams, afirmó que el exalcalde «sigue confiando en que, en última instancia, los hechos prevalecerán».

La moción presentada por el asesor jurídico de la ciudad para retirarse del caso civil argumenta que Adams no tiene derecho a recibir asistencia jurídica financiada por la ciudad porque «no estaba actuando dentro del ámbito de su empleo municipal» en el momento de la supuesta agresión.

Un portavoz de Mamdani declaró el martes que la medida fue «tomada de forma independiente por el Asesor Jurídico Municipal, como exige la ley» y que el alcalde «no ordenó al Asesor Jurídico Municipal que realizara esta revisión, ni le instruyó para que llegara a una determinación en particular».

“Por supuesto, el alcalde Mamdani tiene plena fe y confianza en el criterio independiente del asesor jurídico municipal y en su capacidad para llegar a las conclusiones legales apropiadas y justas”, dijo la portavoz, Dora Pekec.

Sin embargo, la relación entre Mamdani y Adams sigue siendo muy tensa.

Adams, quien se retiró de las primarias demócratas del año pasado tras un caso de corrupción federal que finalmente fue desestimado después de una intervención extraordinaria de la administración Trump, se postuló para la reelección como independiente, presentando a Mamdani como un liberal desconectado de la realidad e hijo de privilegios.

Mientras tanto, Mamdani intentó presentar a Adams como un líder corrupto cuya estrecha relación con la administración Trump comprometió su capacidad para servir a la ciudad.

Adams finalmente se retiró de la contienda, respaldando la candidatura del exgobernador Andrew Cuomo, pero intensificó sus ataques contra Mamdani en un intento por frenar el ascenso político del joven progresista. En un momento dado, Adams pareció sugerir, sin explicación alguna, que un ataque terrorista podría ser más probable en la ciudad si Mamdani resultaba elegido.

«Nueva York no puede ser Europa, amigos», dijo Adams en un acto de campaña donde respaldó a Cuomo. «No sé qué le pasa a la gente. Ya ven lo que está pasando en otros países a causa del extremismo islámico», continuó, citando ejemplos de recientes atentados terroristas en Europa y África.

Mamdani derrotó contundentemente a Cuomo en las elecciones a la alcaldía de la ciudad en noviembre, convirtiéndose en el primer alcalde musulmán de la ciudad y en el líder más joven en generaciones. En los meses siguientes, Adams continuó lanzando pullas a su sucesor en las redes sociales.

Además de la solicitud de retirarse del caso de Adams, el departamento legal de la ciudad dijo recientemente que ya no pagará la representación legal de dos aliados cercanos de Adams en asuntos separados.

La demanda contra Adams se presentó en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos, una ley del estado de Nueva York que extendió el plazo para presentar demandas por agresión sexual. La mujer presentó su primera reclamación en noviembre de 2023, justo antes de que expirara la ley, y meses después interpuso una demanda detallada contra Adams.

En el momento de la presentación de las denuncias, el asesor jurídico de la ciudad calificó las acusaciones de «ridículas» y afirmó que esperaba «una completa reivindicación en los tribunales».