Spanberger todavía está asimilando la importancia de convertirse en la primera mujer elegida gobernadora de VA

A menos de dos semanas de su investidura, la demócrata Abigail Spanberger dice que todavía está asimilando lo que significa convertirse en la primera gobernadora en los casi 250 años de historia de Virginia.

“La campaña se centró en lo que quiero hacer por los virginianos”, declaró Spanberger a The Associated Press el martes. “Se trata de los desafíos que enfrentan los virginianos. Pero mientras nos preparamos para la toma de posesión y mi juramentación, hay elementos de una mayor comprensión por mi parte, al escuchar a otras personas expresar su entusiasmo por lo que significa”.

Una mujer se acercó a ella para contarle la reacción de asombro de su hija al enterarse de que el estado no había tenido antes una gobernadora. Spanberger también recordó haber hablado con una adolescente emocionada que le dijo que le interesaría algún día postularse a la presidencia.

“Para la próxima generación de niños, será normal ver a una mujer en este rol, ya sea haciendo las cosas alegres de inauguraciones o las cosas difíciles de lidiar con los desafíos que podamos enfrentar en el futuro”, dijo.

Spanberger prestará juramento como gobernadora el 17 de enero frente al Capitolio de Virginia. La excongresista, quien derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears por 15 puntos en noviembre, dijo que le impactó ver su foto en un artículo del Richmond Times-Dispatch junto a fotos de hombres que habían jurado antes que ella.

La victoria de Spanberger en noviembre fue un impulso para los demócratas en una gran noche que arrojó dudas sobre la fuerza política del presidente Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de período de este año.

Dijo que servir en el Congreso durante el primer mandato de Trump le enseñó que hay diversos temas en los que trabajar y posibles puntos en común. «Y cuando podamos alinearnos en apoyo de Virginia, de los virginianos, de nuestra economía y de nuestras prioridades compartidas, habrá puntos en los que trabajar con él, pero cuando tome decisiones que puedan afectar o perjudicar a los virginianos, a los empleos de Virginia y a la economía de Virginia, entonces seré una defensora incansable de Virginia», afirmó.

La gobernadora electa dijo que su agenda para el comienzo de su mandato se centrará en el alivio económico, incluida la búsqueda de más protecciones para los inquilinos contra los desalojos y políticas destinadas a reducir los costos de los medicamentos recetados.

Los críticos conservadores dicen que sus planes aumentarán los costos para los residentes de un estado que enfrenta incertidumbre económica, una disminución de los dólares federales y una crisis del costo de vida.