Trump demanda a JPMorgan por 5.000 millones de dólares, alega que el banco cerró sus cuentas por motivos políticos

El presidente Donald Trump demandó el jueves al gigante bancario JPMorgan Chase y a su director general Jamie Dimon por 5.000 millones de dólares por acusaciones de que JPMorgan dejó de brindarle servicios bancarios a él y a sus empresas por razones políticas después de que dejó el cargo en enero de 2021.

La demanda, presentada en el tribunal del condado de Miami-Dade, Florida, alega que JPMorgan cerró abruptamente varias cuentas en febrero de 2021 con solo 60 días de preaviso y sin explicación alguna. Trump afirma que, al hacerlo, JPMorgan y Dimon privaron al presidente y a sus empresas de millones de dólares, interrumpieron sus operaciones y obligaron a Trump y a las empresas a abrir urgentemente cuentas bancarias en otros lugares.

“JPMC desbancarizó (a Trump y sus empresas) porque creyó que la corriente política del momento favorecía hacerlo”, alega la demanda.

En la demanda, Trump alega que intentó plantear el asunto personalmente a Dimon después de que el banco comenzara a cerrar sus cuentas, y que Dimon le aseguró a Trump que averiguaría qué estaba sucediendo. La demanda alega que Dimon no le dio seguimiento a Trump. Además, los abogados de Trump alegan que JPMorgan incluyó al presidente y a sus empresas en una «lista negra» reputacional que tanto JPMorgan como otros bancos utilizan para evitar que sus clientes abran cuentas con ellos en el futuro.

En un comunicado, JPMorgan dijo que cree que la demanda no tiene mérito.

Trump amenazó con demandar a JPMorgan Chase la semana pasada en un momento de intensa tensión entre la Casa Blanca y Wall Street. El presidente afirmó que quería limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10% para ayudar a reducir los costos para los consumidores. Chase es uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito del país y un funcionario del banco declaró a la prensa que se opondría a cualquier intento de la Casa Blanca o el Congreso de implementar un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Los ejecutivos del sector bancario también se han mostrado indignados por los ataques de Trump a la independencia de la Reserva Federal.

La desbancarización ocurre cuando un banco cierra las cuentas de un cliente o se niega a operar con él en forma de préstamos u otros servicios. Anteriormente un tema relativamente desconocido en el ámbito financiero, la desbancarización se ha convertido en un tema políticamente complejo en los últimos años, con políticos conservadores argumentando que los bancos los han discriminado a ellos y a sus intereses afines.

La desbancarización se convirtió por primera vez en un problema nacional cuando los conservadores acusaron a la administración Obama de presionar a los bancos para que dejaran de extender sus servicios a las armerías y a los prestamistas de día de pago bajo la “Operación Choke Point”.

Trump y otras figuras conservadoras han alegado que los bancos les cortaron el acceso a sus cuentas bajo el argumento general de «riesgo reputacional» tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Desde que Trump asumió el cargo, los reguladores bancarios del presidente han tomado medidas para impedir que los bancos utilicen el «riesgo reputacional» como excusa para negar servicio a sus clientes.

“La conducta de JPMC… es un indicador clave de una práctica industrial sistémica y subversiva que tiene como objetivo obligar al público a cambiar y realinear sus opiniones políticas”, escribieron los abogados de Trump en la demanda.

Trump acusa al banco de difamación comercial y acusa al propio Dimon de violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida.

En su comunicado, JPMorgan dijo que “lamenta” que Trump haya demandado al banco, pero insistió en que no cerró las cuentas por razones políticas.

“JPMC no cierra cuentas por motivos políticos ni religiosos”, declaró un portavoz del banco. “Cerramos cuentas porque generan un riesgo legal o regulatorio para la empresa”.

Esta no es la primera demanda que Trump presenta contra un gran banco alegando que lo desbancarizaron. La Organización Trump demandó al gigante de las tarjetas de crédito Capital One en marzo de 2025 por motivos y acusaciones similares. Esa demanda aún se encuentra en trámite judicial.