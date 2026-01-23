La denuncia contra la representante de Washington, Tarra Simmons, alega malversación de $30,000 en fondos de campaña

Un grupo local de demócratas del condado de Kitsap presentó una queja ética contra la representante estatal de Washington, Tarra Simmons, con respecto a una gran donación que hizo a una organización sin fines de lucro fuera del estado con la que tiene vínculos personales.

La denuncia de 13 páginas , presentada el 12 de enero ante la Comisión de Divulgación Pública del Estado de Washington, fue presentada por Val Torrens, presidenta del 23.º Distrito Legislativo Demócrata del Condado de Kitsap, ubicado en el distrito de Simmons al oeste de Seattle. Es una de las tres denuncias éticas pendientes, dos de las cuales cuestionan el uso de fondos excedentes de campaña por parte de Simmons. Las denuncias surgen mientras la legisladora enfrenta un mayor escrutinio público después de que InvestigateWest revelara que apoyó los recortes de fondos estatales a grupos de asistencia legal, entre ellos su exempleador.

La ley estatal permite a los candidatos utilizar los fondos de campaña no utilizados después de una elección para fines restringidos, como gastos relacionados con cargos públicos, transferencias a comités de partidos políticos o caucus, donaciones a organizaciones benéficas o reembolsos a quienes contribuyeron a la campaña. Estas restricciones buscan garantizar que los candidatos no recauden fondos para beneficio personal, según el sitio web de la Comisión de Divulgación Pública.

“Cuando las personas donan dinero a un candidato, esperan que ese candidato utilice esos fondos para ser elegido para un cargo público, pagando publicidad, materiales impresos, personal/oficina de campaña, etc.”, escribió Torrens en la denuncia. “No se espera que unas pocas personas reciban cantidades sustanciales de dinero sin vínculos con nada, y mucho menos una entidad sin propósito documentado”.

La denuncia destaca que Simmons donó 30.000 dólares el año pasado en dos asignaciones separadas de su fondo de campaña excedente a una organización con sede en Nevada llamada Better Minds Better Communities.

Better Minds Better Communities no cuenta con un sitio web activo ni una plataforma de donaciones, y la organización sin fines de lucro no ha presentado sus declaraciones de impuestos anuales al IRS desde 2021. En 2020, la organización sin fines de lucro estaba registrada a nombre de Jovan Jackson, actual asambleísta demócrata de la Legislatura de Nevada, quien, al igual que Simmons, es el primer legislador que ha estado encarcelado en su estado. La denuncia cita publicaciones de Simmons en Facebook en las que compartió fotos tomadas con Jackson durante viajes a Las Vegas, incluyendo un viaje de mayo de 2025 en el que visitó la Legislatura de Nevada. Simmons también parecía estar en Las Vegas de nuevo en junio de 2025, aproximadamente un mes antes del primero de los dos pagos, según la denuncia.

“El momento por sí solo no establece intención o irregularidad, pero plantea preguntas razonables sobre cómo se seleccionó la organización y si las relaciones personales o profesionales influyeron en esa decisión”, según la denuncia.

La dirección que Simmons incluyó en su declaración financiera para Better Minds Better Communities es la dirección postal del fondo fiduciario familiar de Jackson, que él enumera como entidad comercial en su declaración financiera de Nevada de 2025 .

La organización comparte domicilio social con otra organización, True Family Services, que Jackson declaró como su única fuente de ingresos en una declaración financiera de 2022. La Fiscalía General de Nevada descubrió en 2024 que True Family Services facturaba fraudulentamente a Medicaid por servicios de atención médica que nunca se prestaron. Jackson no respondió a una solicitud de más información.

Simmons afirmó no tener conocimiento de ninguna empresa afiliada a Better Minds Better Communities. «Doné a BMBC y cumplí con todas las leyes, utilizando un tesorero profesional», afirmó.

Simmons, quien ocupa un puesto de liderazgo en la legislatura como vicepresidenta pro tempore, afirmó que cree que las denuncias de ética presentadas en su contra están motivadas por un «interés político específico», pero no dio más detalles. El PDC evaluará los fundamentos de la denuncia en los próximos 90 días para determinar si se justifica una investigación exhaustiva, incluida una audiencia ante la comisión.

“Todos mis gastos de campaña están disponibles para su revisión en la base de datos de la Comisión de Divulgación Pública y estoy segura de que cumplen con todas las reglas, pautas y prácticas generales apropiadas para tales gastos”, escribió a InvestigateWest.

Una segunda queja, actualmente bajo revisión por la junta de ética de la Legislatura estatal, fue presentada por American Equity and Justice Group, una organización local sin fines de lucro dedicada a la investigación de justicia penal, en relación con una donación de $10,000 de su fondo de excedentes que recibieron y posteriormente devolvieron, la cual está documentada en la declaración financiera de Simmons. La dirección de la organización declinó hacer más comentarios, alegando que la revisión está pendiente.

El 8 de enero, Torrens, presidenta del Partido Demócrata del Distrito Legislativo 23 del condado de Kitsap, presentó una tercera denuncia ante la Junta de Ética Legislativa. En ella, se alegaba que Simmons utilizó su cargo como legisladora estatal para intimidar a Daria Ilgen, miembro de su junta ejecutiva, quien consideraba postularse contra Simmons en las próximas elecciones, según la denuncia.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Laurie Jinkins, demócrata de Tacoma, dijo en una declaración escrita que seguirá el proceso de la Junta de Ética Legislativa, que tiene autoridad sobre las quejas éticas.

«Esta queja está ante ellos ahora y espero escuchar los resultados de su revisión», dijo Jinkins.

La denuncia incluía un mensaje de texto en el que Simmons enumeraba a los funcionarios electos que ella conocía que podrían presionarlo para que no se presentara como candidato.

“Si el gobernador Bob Ferguson te llama, ¿dejarás de hacer esto?”, escribió Simmons en el mensaje de texto. “Porque me dejé la piel por nuestro distrito. Soy un gran legislador y me estás arruinando el único momento que he tenido con mi madre desde que tenía 13 años”.

Simmons enfrentó dos denuncias de ética en 2023, una de ellas fundada. Se le declaró culpable de violar la Ley de Ética estatal al aceptar un honorario de $1,000 por participar en un panel donde habló sobre su labor legislativa. Un amigo la invitó a participar en el panel.

La otra denuncia alegó que constituía un conflicto de intereses el hecho de que, mientras ejercía como legisladora, fuera directora ejecutiva de la organización de asistencia legal civil Civil Survival, que también empleaba a un cabildero remunerado. El comité de ética determinó que no constituía un conflicto de intereses , siempre que no supervisara el trabajo del cabildero ni estableciera la agenda legislativa. Simmons fue despedida de la organización en julio de 2024.

Simmons ha defendido la reforma de la justicia penal en la legislatura, pero causó sensación cuando los registros públicos obtenidos por InvestigateWest revelaron que había abogado entre bastidores por recortes presupuestarios a organizaciones de asistencia legal civil que trabajaban para eliminar las condenas inconstitucionales por drogas de los antecedentes penales de las personas. Los recortes tuvieron el mayor impacto económico en Civil Survival, a la que simultáneamente demandaba.

“Como representante de mi distrito, lucho por los valores de nuestra comunidad: la justicia social y la reforma de la justicia penal, tanto en Olympia como en todo el país, donde también se están realizando esfuerzos para reducir las barreras para trabajar en el servicio público”, declaró Simmons en su declaración escrita. “Esa labor incluye colaborar con líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro en la organización para hacer realidad importantes reformas”.