La redada del FBI en la granja de pollos de Haymarket se extiende a su segundo día

Las autoridades federales y locales permanecieron en la granja Rancho Los Cerritos cerca de Haymarket alrededor de las 2:30 p.m. del jueves, un día después de que el FBI comenzara una redada en la propiedad.

Los detalles sobre la situación seguían siendo escasos. Tras confirmarse el allanamiento el miércoles por la noche, un portavoz del FBI no había respondido a las preguntas de seguimiento de InsideNoVa hasta la tarde del jueves.

Aproximadamente una docena de autos sin identificación se encontraban en la entrada principal de la propiedad, que da a la transitada carretera. También se vieron autos en el campo desde otro punto de entrada, y un camión de Servicios para Animales del Condado de Prince William salió de la entrada alrededor de las 2:20 p. m.

La granja apareció como “cerrada temporalmente” en Google el jueves por la tarde.

El FBI sólo dijo que los agentes estaban llevando a cabo “actividades policiales autorizadas por el tribunal en esa zona”.

“No existe ninguna amenaza actual para la seguridad pública. No tenemos información adicional que proporcionar en este momento”, declaró Lira Gallagher, especialista supervisora ​​de asuntos públicos del FBI, en un correo electrónico el miércoles por la noche.

El teniente Jonathan Perok de la policía del condado de Prince William dijo que la actividad policial se limitó a la propiedad de la granja, pero los residentes deben esperar presencia policial en el área.

El FBI no hizo comentarios sobre el motivo de la redada y los registros del Tribunal de Distrito de EE. UU. no arrojaron ningún resultado para el nombre de la granja.