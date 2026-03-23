Trump coloca una estatua de Cristóbal Colón cerca de la Casa Blanca

Una estatua de Cristóbal Colón ha sido colocada en los terrenos del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, adyacente a la Casa Blanca, en el último esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para reconocer al controvertido explorador.

La estatua es una réplica de una que fue arrojada al puerto de Baltimore en 2020 durante el primer mandato de Trump, en un momento de protestas a nivel nacional contra el racismo institucional.

Trump defiende la visión tradicional de Colón como líder de la misión de 1492, considerada el inicio no oficial de la colonización europea en América y el desarrollo del orden económico y político moderno. Sin embargo, en los últimos años, Colón también ha sido reconocido como un ejemplo clave de la conquista del Nuevo Mundo por parte de Europa Occidental, sus recursos y sus pueblos nativos.

“En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe, y el presidente Trump se asegurará de que se le honre como tal durante las generaciones venideras”, publicó la Casa Blanca en X.

“Nos complace que la estatua haya encontrado un lugar donde pueda brillar en paz y estar protegida”, dijo John Pica, un lobista de Maryland y presidente de la organización Italian American Organizations United, propietaria de la estatua y que accedió a prestarla al gobierno federal para su colocación en la Casa Blanca o en sus inmediaciones.

La estatua, hecha principalmente de mármol, fue creada por Will Hemsley, un escultor afincado en Centreville, en la costa este de Maryland.

La estatua original fue derribada por manifestantes el 4 de julio de 2020 y arrojada al puerto interior de Baltimore tras el estallido de indignación por la muerte de George Floyd a manos de la policía. Fue una de las muchas estatuas de Colón que fueron vandalizadas por esas mismas fechas, ya que los manifestantes afirmaban que el explorador italiano era responsable del genocidio y la explotación de los pueblos indígenas de América.

En los últimos años, algunas personas, instituciones y entidades gubernamentales han sustituido el Día de Colón por el Día de los Pueblos Indígenas. En 2021, el presidente Joe Biden se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas mediante una proclamación.

Trump desestima el cambio de postura sobre Colón, calificándolo de «incendiarios de izquierda» que manipulan la historia y distorsionan la memoria colectiva de los estadounidenses. «Voy a resucitar el Día de Colón», declaró en abril pasado . Haciéndose eco de su retórica de campaña de 2024, se quejó de que «los demócratas hicieron todo lo posible por destruir a Cristóbal Colón, su reputación y a todos los italianos que tanto lo admiran».