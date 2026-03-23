Arrestan a hombre tras atropellar a agentes

Un hombre fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas tras atropellar a dos agentes de la policía estatal de Maryland la madrugada del domingo en el condado de Prince George, Maryland.

La policía afirma que Avery Alexander Bost, de 31 años y residente de Upper Marlboro, está acusado de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y de otros cargos relacionados con el tráfico.

El incidente ocurrió poco antes de la 1:30 de la madrugada, cuando los agentes respondieron a una llamada en la zona norte de Branch Avenue, cerca de Allentown Road.

Según un comunicado de prensa, la policía informó que Bost conducía un Maserati que chocó contra un vehículo de la policía estatal de Maryland, lo que provocó que este atropellara a un agente que se encontraba fuera de su vehículo y, posteriormente, también impactara contra el vehículo de Bost.

Ambos agentes fueron trasladados en ambulancia a un hospital local y posteriormente dados de alta.

La comisaría de College Park de la Policía Estatal de Maryland está al frente de la investigación en curso.