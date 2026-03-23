Los demócratas intensifican sus críticas a Vance

Aunque el presidente Donald Trump es el principal enemigo de los demócratas, algunos de los líderes más ambiciosos del partido están mirando cada vez más más allá de él y hacia el vicepresidente JD Vance .

En el ejemplo más reciente, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, viajó al condado natal de Vance en Ohio, donde el sábado por la noche afirmó que el vicepresidente había abandonado las comunidades sobre las que escribió en las memorias que lo hicieron famoso.

Beshear afirmó que «Hillbilly Elegy», que detallaba la difícil infancia de Vance, había «recurrido a estereotipos manidos».

“Su libro ‘Hillbilly Elegy’ era en realidad odio hacia los paletos”, dijo el gobernador en una recaudación de fondos demócrata en el condado de Butler. “Es turismo de la pobreza, porque él no es de los Apalaches”.

El ataque frontal no solo fue una señal de las posibles aspiraciones presidenciales del propio Beshear, sino también un reflejo de la condición de Vance como el heredero republicano aparente de la coalición que eligió a Trump dos veces para la Casa Blanca.

“Con cada día que pasa, nos acercamos más al día en que Donald Trump ya no sea presidente. Y debemos prepararnos para ese día”, dijo Lis Smith, estratega demócrata. “En este momento, JD Vance es el claro favorito para la nominación de 2028. Así que deberíamos empezar a definirlo, no en 2027, ni en 2028, sino hoy mismo”.

La portavoz de Vance, Taylor Van Kirk, restó importancia a las críticas de Beshear, calificándolas de provenientes de un mensajero poco fiable.

“Cada vez que Andy Beshear ataca al vicepresidente para intentar conseguir publicidad, termina humillándose en el proceso , pero ¿quizás eso es algo que le gusta?”, dijo.

Un rival temprano para los aspirantes demócratas.

El representante estadounidense Ro Khanna, de California, fue uno de los primeros demócratas en centrarse en Vance el año pasado. Khanna visitó el City Club de Cleveland y la Universidad de Yale, donde él y Vance estudiaron derecho, y pronunció discursos en los que intentó presentar a Vance como más extremista que Trump.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, otro posible aspirante a la presidencia en 2028, señaló a Vance en noviembre al argumentar que a la administración Trump no le importaban los trabajadores.

“Al menos Donald Trump es transparente al respecto”, dijo Shapiro. “JD Vance es un farsante total”.

Algunos demócratas se han unido en torno al gobernador de California, Gavin Newsom, considerándolo un candidato fuerte debido a su agresiva estrategia para atacar a los republicanos.

Él acuñó el apodo de «JD ‘Just Dance’ Vance» en las redes sociales y se ha burlado de la apariencia del vicepresidente, diciendo que Vance «se dejó crecer la barba y perdió la columna vertebral».

Smith, el estratega que dirigió la campaña presidencial de Pete Buttigieg en 2020 y que todavía trabaja con el exsecretario de transporte de la administración Biden, dijo que cada crítica a Vance es una audición.

“Sin duda, merece la pena enfrentarse a Vance para demostrar a los demócratas que, oigan, yo podría ser quien esté en el escenario del debate contra él”, dijo Smith.

Vance a menudo invoca sus raíces de clase trabajadora.

El vicepresidente nació y se crió en Middletown, en el condado de Butler, y saltó a la fama con la publicación de «Hillbilly Elegy» en 2016. El libro le valió a Vance la reputación de ser alguien que podía ayudar a explicar el atractivo de Trump en la América profunda, especialmente entre los votantes blancos rurales de clase trabajadora que ayudaron a Trump a ganar la presidencia.

Vance llevó esa reputación al Senado de los Estados Unidos, donde ganó las elecciones en 2022, y posteriormente a la vicepresidencia. Es probable que esa misma trayectoria sea fundamental en cualquier futura candidatura presidencial, y es precisamente lo que los demócratas están tratando de socavar.

En la recaudación de fondos demócrata del sábado, la mera mención del nombre de Vance provocó un coro de abucheos por parte del público.

«No creo que tenga esa magia que todos ven en Trump», dijo Theresa Vacheresse, médica jubilada y empresaria que asistió al evento. «Creo que cuando Trump se vaya, los demócratas podrían tener una oportunidad. ¡Dios mío, ojalá!».

La atención centrada en Vance no es inusual para un vicepresidente considerado por muchos como un posible futuro candidato, especialmente uno tan joven como de 41 años. Los republicanos atacaron a Kamala Harris al principio de su mandato bajo el presidente Joe Biden para socavar su futuro político.

Jamal Simmons, director de comunicaciones de Harris en 2022 y 2023, dijo que los vicepresidentes pueden ser vulnerables.

“El partido está diseñado para defender más al presidente que al vicepresidente”, dijo. “El vicepresidente está por su cuenta, defendiéndose a sí mismo y buscando aliados donde pueda”.

Los republicanos, incluido Vance, vincularon con frecuencia a Harris con algunos de los temas políticamente más difíciles de la administración demócrata, como la inmigración y la seguridad fronteriza.

“Ser vicepresidente es una bendición a medias”, dijo David Axelrod, quien fue asesor principal del presidente demócrata Barack Obama. “A menudo no se tienen los recursos del presidente, pero se hereda todo su historial: lo bueno, lo malo y lo feo”.

Beshear ha tenido éxito en territorio de Trump.

Beshear es uno de los pocos demócratas que lidera un estado tradicionalmente republicano, y se está posicionando como alguien que puede llegar a los votantes que se han alejado de su partido.

Dijo que los demócratas pueden «recuperar a esos votantes con los que JD Vance se muestra tan condescendiente» si se centran en las necesidades básicas de los estadounidenses, como la atención médica asequible y la seguridad pública.

“Tenemos que empezar a hablar con la gente, no a hablarles sin más”, dijo. “Así fue como gané en condados del este de Kentucky que normalmente votan por los republicanos por amplios márgenes, incluido el condado de Breathitt. Ese es el condado del que JD Vance dice ser originario. Donald Trump lo ganó por 59 puntos. Yo lo gané por 22 puntos el año anterior”.

El público pareció encantado con el mensaje de Beshear.

“Creo que es de primera categoría”, dijo Mark Kaplan, residente del condado de Butler. “Tiene compasión, empatía, carisma e intelecto, pero también es una persona sencilla”.