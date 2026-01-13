Trump cancela reuniones con funcionarios iraníes y les dice que «la ayuda está en camino»
El presidente Trump dijo el martes que canceló las conversaciones con funcionarios iraníes en medio de una represión a las protestas y les dijo a los ciudadanos iraníes que «la ayuda está en camino».
Trump no ofreció ningún detalle sobre en qué consistiría la ayuda, pero esta llega después de que el presidente republicano dijera a principios de esta semana que Irán quiere negociar con Washington después de su amenaza de atacar a la República Islámica que ha matado a más de 2.000 personas, según observadores de derechos humanos.
Pero Trump con su último mensaje en las redes sociales pareció dar un cambio abrupto en su disposición a dialogar con el gobierno iraní.
“Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones!”, escribió Trump en una publicación matutina en Truth Social. “Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino!”.
El presidente ha amenazado repetidamente a Teherán con una acción militar si su administración descubre que la República Islámica está utilizando fuerza letal contra los manifestantes antigubernamentales, pero no ha dicho si ha tomado una decisión sobre una respuesta.