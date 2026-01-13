El último año de mandato del alcalde de DC comienza con un recorrido a pie por el Distrito 8

Un apretón de manos vale 50 votos es una cita atribuida al expresidente Lyndon B. Johnson.

A fines del año pasado, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, anunció que no se postularía para un cuarto mandato y el lunes comenzó su último año en el cargo organizando una caminata comunitaria por la seguridad pública en el vecindario Fairlawn del Distrito 8.

Durante el recorrido a pie, Bowser estrechó manos, sonrió y saludó a la gente que gritaba su nombre y escuchó las preocupaciones de los comisionados de la ANC y los residentes del Distrito 8.

Acompañando a Bowser en la caminata estuvieron personas que vivían en el Distrito 8, miembros de su personal, el jefe de policía interino de DC, Jeffery Carroll, y el miembro del consejo Trayon White.

Habría sido difícil pasar por alto la mirada de preocupación en el rostro de Bowser mientras escuchaba a los miembros de la comunidad durante el recorrido a pie que comenzó en Minnesota Avenue SE en la escuela primaria Boone.

“Su expresión era de asombro y no podía creer que la situación allí fuera tan deplorable”, dijo la Comisionada Vecinal Asesora, Andrea Davis.

Davis, quien representa a los vecindarios de Anacostia y Fairlawn, dijo que esperaba que Bowser viera algunos de los problemas que afectan a la comunidad del Distrito 8.

“Uno de los principales problemas que planteé fue la afluencia de drogadictos, personas con problemas de abuso de sustancias, prostitución y personas sin hogar”, dijo Davis. “Hay una gran necesidad de capacitación laboral en esta comunidad”.

Davis señaló que el parque cerca de la Escuela Primaria Boone es un lugar popular para los consumidores de drogas.

Honrando el Poder y la Fuerza Individual, o HIPS, la organización de prevención de daños de la ciudad, es una de las razones por las que lugares como el parque cerca de la Escuela Primaria Boone se han convertido en un lugar tan popular para los consumidores de drogas.

“Saben que pueden venir aquí y conseguir agujas limpias para drogas. Saben que pueden conseguir condones. Saben que van a repartir comida aquí”, dijo Davis.

Davis dijo que cree que la razón por la que HIPS organiza el intercambio de agujas limpias allí es para mantenerlo fuera de los vecindarios más ricos.

“Quieren incluir a las comunidades predominantemente negras”, dijo Davis.

Bowser dijo que si bien no está de acuerdo con Davis sobre el motivo, dijo que no tiene suficientes datos para decirle que está equivocada: «Ella vive aquí todo el tiempo… Creo que tenemos algunas necesidades muy importantes de servicios humanos».

“Somos responsables ante las personas que nos contrataron para hacer estos trabajos”

Mientras hablaba con la prensa después de la caminata, Bowser dijo que, por lo que escuchó de la comunidad durante la caminata, los mayores problemas son el mercado de drogas al aire libre y la prostitución.

«Creo que tenemos las herramientas para abordarlo, así que me aseguraré de que se desplieguen aquí con la cantidad adecuada de recursos», dijo Bowser. «Los residentes del Distrito 8 deben saber que rendimos cuentas a quienes nos contrataron para realizar estos trabajos y que obtenemos resultados».

Un residente del Distrito 8 que se unió al recorrido a pie fue Terry Brown, nativo de Washington.

«Hoy en día solo soy un contribuyente maltratado», bromeó Brown. «Así es como me considero».

Brown dijo que cree que el consumo de drogas ahora es, en algunos aspectos, peor que en los años 1980 y 1990.

“No había gente fumando crack en el parque a plena luz del día. Los había escondidos en el callejón o en la casa de crack, pero aquí, fuman crack en el parque a plena luz del día”, dijo Brown.

Davis dijo que había otro problema que le señaló a Bowser durante el recorrido a pie.

“Aquí tenemos muchos propietarios de barrios marginales cuyos edificios no están bien gestionados, por lo que saben que pueden tener un lugar donde vivir”, dijo.

Si bien Bowser dijo que el gobierno puede hacer cosas, la comunidad también necesita ayudar. Por ejemplo, cuando ve mucha basura, dijo: «Casi puedo asegurarles que hay otras actividades relacionadas».

“Necesitamos que los propietarios de bienes comunitarios y los dueños de negocios también hagan lo que les corresponde y limpien los alrededores de sus negocios y sus casas”, añadió. “Necesitamos que la gente deje de tirar basura en la calle”.

Le preguntaron a Bowser qué obtiene al mirar a los ojos a los miembros de la comunidad y escuchar lo que tienen que decir.

Es necesario, porque suelo analizar la situación de toda la ciudad y, a veces, mi visión se reduce a cifras. Es importante saber que, si bien hemos tenido disminuciones históricas en la delincuencia, aún hay personas que no se sienten seguras en sus barrios y tienen problemas de seguridad pública muy graves que merecen nuestra atención, dijo Bowser.

Davis dijo que cree que la reacción de Bowser fue de genuina preocupación.

“Creo que fue muy sincera al querer mejorar esta comunidad, porque el Distrito 8 es parte de DC, y este es su legado”, dijo Davis. “Creo que quiere mejorar todo DC, y creo que por eso está aquí”.