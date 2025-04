Trump anuncia nuevos aranceles radicales

El presidente Donald Trump declaró el miércoles un impuesto base del 10% a las importaciones de todos los países y tasas arancelarias más altas para docenas de naciones que tienen superávits comerciales con Estados Unidos, amenazando con trastocar gran parte de la arquitectura de la economía global y desencadenar guerras comerciales más amplias.

Mientras hablaba en la Casa Blanca, Trump levantó un gráfico que mostraba que Estados Unidos cobraría un impuesto del 34% a las importaciones de China, un impuesto del 20% a las importaciones de la Unión Europea, un 25% a Corea del Sur, un 24% a Japón y un 32% a Taiwán.

El presidente utilizó una retórica agresiva para describir un sistema de comercio global que Estados Unidos ayudó a construir después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que “nuestro país ha sido saqueado, pillado, violado, saqueado” por otras naciones.

Trump declaró una emergencia económica nacional para implementar los aranceles, que se espera generen cientos de miles de millones de dólares en ingresos anuales. Ha prometido que los empleos fabriles volverán a Estados Unidos como resultado de los impuestos, pero sus políticas corren el riesgo de una desaceleración económica repentina, ya que los consumidores y las empresas podrían enfrentarse a fuertes aumentos de precios en automóviles, ropa y otros bienes.

“Los contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años”, dijo Trump en declaraciones desde la Casa Blanca. “Pero esto ya no volverá a suceder”.

Trump estaba cumpliendo una promesa clave de campaña al imponer lo que llamó aranceles “recíprocos” a los socios comerciales, actuando sin el Congreso a través de la Ley de Poderes de Emergencia Internacional de 1977 en un intento extraordinario de romper y, en última instancia, reformular la relación comercial de Estados Unidos con el mundo.

Las tasas más altas del presidente afectarían a las entidades extranjeras que venden más bienes a Estados Unidos de los que compran, lo que significa que los aranceles podrían permanecer vigentes durante algún tiempo mientras la administración espera que otras naciones reduzcan sus aranceles y otras barreras al comercio que, según dice, han llevado a un desequilibrio comercial de 1,2 billones de dólares el año pasado.

Los aranceles siguen a anuncios recientes similares de impuestos del 25% a las importaciones de automóviles ; gravámenes contra China, Canadá y México; y mayores sanciones comerciales al acero y al aluminio . Trump también ha impuesto aranceles a los países que importan petróleo de Venezuela y planea imponer impuestos de importación separados a los medicamentos, la madera, el cobre y los chips de computadora.

Ninguna de las señales de advertencia sobre una caída del mercado bursátil o un debilitamiento del sentimiento del consumidor han hecho que el gobierno reconsidere públicamente su estrategia, a pesar del riesgo de una reacción política negativa, ya que los votantes en las elecciones del año pasado dijeron que querían que Trump combatiera la inflación.

Altos funcionarios de la administración, quienes solicitaron el anonimato para presentar los nuevos aranceles a la prensa antes del discurso de Trump, afirmaron que los impuestos recaudarían cientos de miles de millones de dólares anuales. Explicaron que la tasa base del 10 % existía para garantizar el cumplimiento, mientras que las tasas más altas se basaban en los déficits comerciales con otros países y luego se reducían a la mitad para alcanzar las cifras que Trump presentó en el Jardín de las Rosas.

En una serie de preguntas posteriores de The Associated Press, la Casa Blanca no pudo decir si las exenciones arancelarias a las importaciones por valor de 800 dólares o menos se mantendrían, lo que posiblemente protegería algunas importaciones de los nuevos impuestos.

Basándose en la posibilidad de aranceles amplios que han sugerido algunos asesores de la Casa Blanca, la mayoría de los análisis externos realizados por bancos y centros de estudios prevén una economía perjudicada por precios más altos y un crecimiento estancado.

Trump aplicaría estos aranceles por su cuenta; tiene maneras de hacerlo sin la aprobación del Congreso. Esto facilita que los legisladores y legisladores demócratas critiquen a la administración si la incertidumbre expresada por las empresas y el declive de la confianza del consumidor son indicios de problemas futuros.

Heather Boushey, miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca de Biden, señaló que los aranceles menos agresivos que Trump impuso durante su primer mandato no lograron estimular el renacimiento manufacturero que prometió a los votantes.

“No vemos indicios del auge que prometió el presidente”, dijo Boushey. “Es una estrategia fallida”.

La representante Suzan DelBene, demócrata por Washington, afirmó que los aranceles son «parte del caos y la disfunción» que se está generando en toda la administración Trump. La presidenta del Comité de Campaña Demócrata del Congreso enfatizó que Trump no debería tener la autoridad exclusiva para subir los impuestos como pretende sin obtener la aprobación de los legisladores, afirmando que los republicanos hasta ahora han sido «ciegamente leales».

“El presidente no debería poder hacer eso”, dijo DelBene. “Este es un aumento masivo de impuestos para las familias estadounidenses, y sin votación en el Congreso… El presidente Trump prometió durante la campaña que bajaría los costos desde el primer día. Ahora dice que no le importa si los precios suben; ha roto su promesa”.

Incluso los republicanos que confían en los instintos de Trump han reconocido que los aranceles podrían perturbar una economía con una tasa de desempleo por lo demás saludable del 4,1%.

«Veremos cómo evoluciona todo», dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana. «Puede que al principio sea complicado. Pero creo que esto tendrá sentido para los estadounidenses y nos ayudará a todos».

Socios comerciales de larga data están preparando sus propias contramedidas. Canadá ha impuesto algunas en respuesta a los aranceles del 25% que Trump vinculó al tráfico de fentanilo. La Unión Europea, en respuesta a los aranceles al acero y al aluminio, impuso impuestos sobre productos estadounidenses por valor de 26 000 millones de euros (28 000 millones de dólares), incluido el bourbon, lo que llevó a Trump a amenazar con un arancel del 200% al alcohol europeo.

Muchos aliados sienten que han sido arrastrados a regañadientes a una confrontación por Trump, quien rutinariamente dice que los amigos y enemigos de Estados Unidos esencialmente han estafado a Estados Unidos con una combinación de aranceles y otras barreras comerciales.

La otra cara de la moneda es que los estadounidenses también tienen los ingresos para elegir comprar vestidos de diseñadores de casas de moda francesas y automóviles de fabricantes alemanes, mientras que los datos del Banco Mundial muestran que la UE tiene ingresos per cápita más bajos que los EE. UU.

«Europa no ha iniciado esta confrontación», declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. «No queremos necesariamente tomar represalias, pero, si es necesario, tenemos un sólido plan para hacerlo y lo utilizaremos».

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró el miércoles su llamado a evitar una guerra comercial entre la UE y Estados Unidos, diciendo que dañaría a ambas partes y tendría consecuencias “graves” para la economía de su país.

Debido a que Trump había exagerado sus aranceles sin brindar detalles hasta el miércoles, generó una sensación más profunda de incertidumbre para el mundo, una señal de que la desaceleración económica posiblemente podría extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos a otras naciones que verían a una persona a quien culpar.

Ray Sparnaay, gerente general de JE Fixture & Tool, una empresa canadiense de herramientas y matrices ubicada al otro lado del río Detroit, dijo que la incertidumbre ha aplastado la capacidad de su empresa para hacer planes.

“Se implementarán aranceles. Simplemente no lo sabemos en este momento”, dijo el lunes. “Ese es uno de los mayores problemas que hemos tenido, probablemente desde noviembre, es la incertidumbre. Básicamente, ha ralentizado todos nuestros procesos de cotización; los negocios que esperábamos asegurar se han estancado”.