Trump anuncia aranceles del 30% para México y la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá aranceles del 30% a México ya la Unión Europea (UE) a partir del 1 de agosto pero dejó la puerta abierta a la negociación.

El republicano publicó en su red Truth Social cartas separadas con los nuevos gravámenes, como hizo en los últimos días con una veintena de países, incluido Brasil.

México figura entre los primeros países a los que Trump impuso aranceles desde que regresó al poder en enero.

El presidente republicano gravó los productos mexicanos con un 25% para incitar al país a combatir más el tráfico de fentanilo, un potente opioide responsable de una crisis sanitaria en Estados Unidos, y la inmigración ilegal.

Pero suspendió gran parte de estos recargos, sobre todo a los productos protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), para entablar negociaciones.

«México me ha estado ayudando a garantizar la seguridad de la frontera, PERO, lo que México ha hecho, no es suficiente» porque «aún no ha detenido a los cárteles que tratan de convertir a toda América del Norte en un patio del narcotráfico», escribió Trump.

«A partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a México un arancel del 30% a los productos mexicanos enviados a Estados Unidos», añade.

Trump critica además las «políticas arancelarias» y las «barreras comerciales» de México y advierte al país que si toma represalias a «la cantidad que elijan se añadirá al 30%».

Un funcionario estadounidense declaró el sábado a la AFP que está previsto mantener la exención del T-MEC tanto para México como para Canadá, al que amenaza con un arancel del 35%, pero Trump aún no ha tomado una decisión al respecto.

– «Trato injusto» –

Como hace con el resto de los países Trump contempla la posibilidad de modificar los aranceles «al alza oa la baja».

Por eso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que confía en «llegar a un acuerdo» antes del 1 de agosto «en mejores condiciones».

El gobierno mexicano dice haber tomado la decisión el viernes en una mesa de negociación en Washington.

«Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo», afirmaron las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores.

El impuesto arancelario a la UE también es considerablemente más elevado que el 20% anunciado por Trump en abril y podría afectar a sectores clave como los automóviles, los medicamentos, los aviones o los vinos.

El presidente estadounidense se queja del déficit comercial estadounidense con los 27 países de la UE.

Imponer aranceles del 30% «alteraría las cadenas de suministro transatlánticas esenciales», declaró la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

– ¿Represalias? –

Von der Leyen dice estar dispuesta a «continuar el trabajo» en busca de un acuerdo antes del 1 de agosto pero no descarta tomar represalias «si es necesario».

Si lo hiciera Trump reserva al bloque el mismo destino que al resto de sus socios, es decir aumentará todavía más los aranceles.

A principios de abril, Trump ya amenazó a la UE con imponer un 20% de tarifas aduaneras a los productos europeos, porcentaje que subió al 50% en mayo ante la falta de progreso en las negociaciones. Pero los aplazó hasta el 1 de agosto.

Según fuentes diplomáticas, las negociaciones llevadas a cabo hasta ahora se basan en aranceles estadounidenses del 10%, con excepciones.

En este caso Trump también deja la puerta abierta a una renegociación.

«Si están dispuestos a abrir su mercado cerrado a los Estados Unidos, a eliminar sus derechos de aduana, sus medidas proteccionistas y los obstáculos al comercio, consideraremos, eventualmente, ajustes», escribió.

En 2024, Estados Unidos tuvo un déficit comercial de 236.000 millones de dólares con la UE, que exportó 606.000 millones de bienes a la primera economía mundial, según cifras de la oficina del representante comercial estadounidense.

El anuncio de Trump afecta de distinta manera a los países del bloque.

Irlanda, con su sector farmacéutico, y Alemania, con sus automóviles y su industria pesada, son los más expuestos.

El sector vitivinícola de Francia teme una «catástrofe» y en España se verán afectados sobremanera los electrodomésticos y los alimentos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó al bloque un defensor «categóricamente los intereses europeos».

Desde enero Trump ha aplicado sobretasas comerciales tanto a aliados como a rivales, lo que ha afectado a los mercados financieros y ha generado temores de una recesión mundial.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses solo han alcanzado pactos con el Reino Unido y Vietnam.

Muchos economistas consideran los aranceles un último para el crecimiento mundial y un factor inflacionario en Estados Unidos.