Trump amenaza con tomar control federal de Washington D. C. tras ataque a extrabajador de DOGE

Dos jóvenes de 15 años fueron arrestados en Washington en relación con el intento de robo de vehículo y golpiza a uno de los miembros más destacados del Departamento de Eficiencia del Gobierno , renovando los llamados del presidente Donald Trump para que el gobierno federal tome el control de la capital del país.

La víctima, Edward Coristine, apodado “Big Balls”, era una de las figuras más visibles del DOGE de Trump, cuya tarea era reducir la burocracia federal.

Coristine fue agredido alrededor de las 3 a.m. del domingo en el vecindario Logan Circle de la ciudad por un grupo de adolescentes que intentaban secuestrarlo a él y a una mujer a quien la policía identificó como su pareja, según las autoridades.

El Departamento de Policía Metropolitana informó que el grupo se acercó al auto de la pareja e hizo un comentario sobre llevárselo. Coristine empujó a la mujer al interior del vehículo para protegerla y se giró para confrontar al grupo. Al menos varios adolescentes lo atacaron, según la policía, hasta que intervinieron los agentes que patrullaban la zona. Mientras los agentes se acercaban al grupo, los adolescentes huyeron a pie.

Dos jóvenes de 15 años de Maryland fueron arrestados por cargos de robo de vehículo sin armas, dijo la policía.

El ataque dio nuevo impulso a los antiguos esfuerzos republicanos por desafiar la autonomía de Washington, con Trump amenazando con eludir la autoridad local e imponer un control federal directo sobre la ciudad.

En una publicación en las redes sociales y en declaraciones en la Casa Blanca el martes, el presidente describió el crimen en Washington como “fuera de control”.

«Si DC no se organiza y rápidamente, no tendremos más opción que tomar el control federal de la ciudad y dirigirla como debe ser dirigida, y advertir a los criminales que ya no se saldrán con la suya», dijo Trump en una publicación en Truth Social.

El Distrito de Columbia ha servido durante mucho tiempo como un campo de batalla simbólico en los debates sobre delincuencia y gobernanza, y su falta de estadidad lo ha hecho especialmente vulnerable a la intervención federal. Los líderes republicanos han aprovechado con frecuencia los episodios de violencia para presentar la ciudad como un caso de estudio de la violencia en ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, aun cuando las autoridades municipales señalan que la delincuencia violenta en general ha disminuido más de un 25% con respecto al mismo período del año pasado.

Aun así, las autoridades locales han reconocido en los últimos años que la delincuencia juvenil, en particular los robos de vehículos, sigue siendo una grave preocupación. El año pasado, un joven de 14 años fue acusado de matar a un conductor de Lyft en un robo de vehículo fallido, y una proporción significativa de los arrestos por robo de vehículos en Washington involucran a menores.

El Departamento de Policía Metropolitana dijo que su investigación sobre el ataque a Coristine sigue activa y que todavía se están buscando sospechosos adicionales.