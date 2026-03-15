Trump agradece a los agentes de la TSA que trabajan sin paga en medio del cierre del gobierno

El presidente Trump agradeció a los agentes de la TSA por ir a trabajar pero «no recibir sueldo» en medio del cierre parcial del gobierno, que ha provocado que muchos agentes renuncien y que las ausencias se dupliquen.

El sábado, el Sr. Trump culpó a la izquierda radical en una publicación en redes sociales por negarse a «cumplir con el acuerdo que fue aprobado y votado en el Congreso». Dirigió parte de la publicación a los agentes de la TSA y dijo: «¡Sigan luchando por los EE. UU.! ¡A TRABAJAR! ¡Les prometo que nunca los olvidaré!».

Su publicación se produce horas después de que se esperara el viernes el primer pago íntegro que no recibieron los agentes de la TSA.

Aproximadamente 50.000 agentes de seguridad del transporte están obligados a trabajar sin sueldo durante la suspensión de fondos del Departamento de Seguridad Nacional, que comenzó el 14 de febrero. CBS News informó que las ausencias imprevistas entre los agentes de seguridad aeroportuaria se han duplicado con creces desde entonces, y más de 300 empleados han abandonado la agencia.

A los funcionarios del DHS les preocupa que cuanto más dure el cierre, mayor será el riesgo de que más empleados de la TSA se marchen, lo que agravará la escasez de personal más allá de la crisis inmediata.

“Nuestros hijos, nuestras familias, nuestras casas… todo está en juego en este momento”, dijo un agente a CBS News Atlanta. “Estamos literalmente ahogándonos en el silencio, y el mundo ni siquiera lo sabe”.

Decenas de aeropuertos en todo el país han reportado largas filas en los controles de seguridad. La TSA cerró temporalmente un puesto de control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el jueves. El fin de semana pasado también se registraron largas filas en los aeropuertos de Houston Hobby y Nueva Orleans .

En algunos casos, la tensión ha provocado frustraciones: los fiscales federales acusaron a un hombre de California que supuestamente se tornó violento a principios de semana en el aeropuerto Dallas Love Field .

Vinay Solomon, de 33 años y residente de Oakland, está acusado de agredir a un agente federal, según la Fiscalía del Distrito Norte de Texas. Solomon presuntamente golpeó a agentes de la TSA y de la policía de Dallas tras no superar la verificación de identidad en el control de seguridad.

“La conducta violenta perpetrada contra los agentes de la TSA y las fuerzas del orden jamás será tolerada en el Distrito Norte de Texas”, declaró el fiscal federal Ryan Raybould. “Procesaremos estos delitos con todo el rigor de la ley para que se haga justicia a las víctimas y para disuadir a otros de recurrir a ataques agresivos contra los agentes responsables de garantizar la seguridad pública durante los viajes”.