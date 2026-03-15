Juez suspende la terminación de las protecciones de deportación para algunos inmigrantes somalíes

Un fallo de un tribunal estadounidense en Massachusetts el viernes suspendió temporalmente la inminente cancelación del Estatus de Protección Temporal para los inmigrantes de Somalia.

La jueza federal Allison D. Burroughs dictaminó que habría consecuencias «graves» si se permite que la designación de TPS para Somalia expire el martes. Activistas presentaron una moción de emergencia ante un tribunal federal para suspender la cancelación después de que la administración Trump prometiera poner fin a la designación el mes pasado durante una redada migratoria en Minneapolis, donde residen muchos somalíes .

“Más de mil personas se enfrentarán a una miríada de riesgos graves, entre ellos la detención y la deportación, la violencia física si son trasladadas a Somalia y la separación forzosa de sus familiares”, reza el fallo.

Burroughs afirmó que la aplicación de una suspensión administrativa y el aplazamiento del fallo sobre la prórroga dan tiempo a ambas partes para presentar alegatos sobre la moción de emergencia.

“Mientras la suspensión esté vigente, la rescisión será nula, sin efecto y sin efecto legal”, dice el fallo, señalando que aquellos con estatus de TPS o solicitudes pendientes conservarán derechos que incluyen la elegibilidad para la autorización de trabajo y la protección contra la deportación y la detención.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que el fallo de un juez designado por el expresidente Barack Obama es el ejemplo más reciente de cómo se impide a Trump «restablecer la integridad» del sistema de inmigración estadounidense.

«Temporal significa temporal», decía el comunicado. «Las condiciones en Somalia han mejorado hasta el punto de que ya no cumple con los requisitos legales para obtener el Estatus de Protección Temporal. Permitir que los ciudadanos somalíes permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario a nuestros intereses nacionales. La administración Trump está priorizando los intereses estadounidenses».

Los representantes de los demandantes que luchan contra la rescisión declararon que, si bien la orden es temporal y “quedan muchas batallas por delante”, se sienten “alentados por la protección provisional que la orden de hoy brinda a todos los somalíes en los EE. UU. que tienen TPS o solicitudes de TPS pendientes”.