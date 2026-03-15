Un accidente mortal obliga a cerrar el anillo exterior de la circunvalación durante horas

Un accidente de un solo vehículo en el anillo exterior de la circunvalación en Greenbelt dejó un conductor muerto y provocó el cierre de carriles durante más de cuatro horas, según informó la policía estatal de Maryland

Un tramo del anillo exterior de la circunvalación permaneció cerrado durante aproximadamente cuatro horas y media el domingo en el condado de Prince George tras un accidente de un solo vehículo en el que falleció el conductor.

La policía estatal de Maryland informó que el accidente ocurrió poco antes de las 3:15 de la madrugada en la Interestatal 495, a la altura de Cherrywood Lane.

Según informaron agentes de la comisaría de College Park de la Policía Estatal de Maryland, un Mercedes-Benz volcó en el segundo carril y el conductor fue declarado muerto en el lugar del accidente.

El Centro de Tráfico de WTOP informó que los carriles se reabrieron a las 7:44 a. m.

La causa del accidente sigue bajo investigación.