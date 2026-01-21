Tribunal levanta restricciones a tácticas de agentes de inmigración en Minnesota

Un tribunal de apelaciones suspendió el miércoles una decisión que restringe las tácticas agresivas de los agentes de inmigración en Minnesota, mientras que Maine rechazó una solicitud de más placas de matrícula encubiertas para los vehículos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, citando «abusos de poder» durante la represión del gobierno de Trump.

El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de EE. UU. fue persuadido a congelar el fallo de un juez que prohíbe a los agentes usar gas lacrimógeno y otras medidas contra manifestantes pacíficos mientras el gobierno presenta una apelación. La Operación Metro Surge, una operación de control migratorio en las Ciudades Gemelas de Minnesota, comenzó a principios de diciembre.

Una orden judicial ordenada la semana pasada por la jueza federal de distrito Kate Menéndez perjudica “la capacidad de los agentes de protegerse a sí mismos y al público en circunstancias muy peligrosas”, argumentaron los abogados del gobierno.

Minnesota sigue siendo un foco importante de redadas migratorias realizadas por agencias del Departamento de Seguridad Nacional. El martes, funcionarios estatales y locales que se oponen a la iniciativa recibieron citaciones del gran jurado federal para que presentaran registros que pudieran sugerir que intentaban sofocar la aplicación de la ley.

Un comité de acción política fundado por la exvicepresidenta Kamala Harris insta a los donantes a ayudar al gobernador Tim Walz, su compañero de fórmula para 2024, y contribuir a un fondo de defensa.

“El Departamento de Justicia está buscando la lista de enemigos de Trump”, decía el correo electrónico de Harris, refiriéndose al presidente Donald Trump.

Maine dice no a la solicitud de placas especiales

Mientras tanto, en Maine, la secretaria de Estado Shenna Bellows, demócrata, declaró que no concederá una solicitud de placas confidenciales solicitada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una decisión que refleja su indignación por las tácticas de los agentes de inmigración en otros lugares. Renee Good fue asesinada a tiros por un agente de inmigración en Minneapolis el 7 de enero. No se respondió de inmediato a un mensaje de la CBP solicitando comentarios.

No hemos revocado las placas existentes, pero hemos suspendido la emisión de nuevas. Queremos asegurarnos de que las placas de Maine no se utilicen para fines ilegales, dijo Bellows.

Las Escuelas Públicas de Portland, el distrito más grande y más diverso de Maine, dijeron que mantuvieron las puertas cerradas en dos escuelas durante unos minutos el martes debido a preocupaciones sobre la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Este es un momento comprensiblemente tenso en nuestra comunidad, a medida que aumentan los informes y rumores de acciones de control migratorio”, dijo el distrito.

Surgen conflictos en incidente de tiroteo

Greg Bovino, de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quien ha comandado la ofensiva antiinmigratoria en las grandes ciudades del gobierno de Trump, dijo que más de 10.000 personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos han sido arrestadas en Minnesota en el último año, incluidos 3.000 «de los delincuentes más peligrosos» en las últimas seis semanas durante la Operación Metro Surge.

Bovino defendió a sus “tropas” y dijo que sus acciones son “legales, éticas y morales”.

Julia Decker, directora de políticas del Centro de Derecho Inmigrante de Minnesota, dijo que los defensores no tienen forma de saber si las cifras de arrestos y las descripciones de las personas bajo custodia que proporciona el gobierno son precisas.

Por otra parte, un juez federal declaró estar dispuesto a conceder la libertad bajo fianza y liberar a dos hombres tras escuchar testimonios contradictorios sobre una presunta agresión a un agente de inmigración. La fiscalía está apelando. Uno de los hombres recibió un disparo en el muslo por parte del agente durante el incidente de la semana pasada.

El oficial dijo que fue golpeado repetidamente con una escoba y con palas de nieve mientras intentaba someter y arrestar a Alfredo Alejandro Aljorna luego de un accidente automovilístico y una persecución a pie.

Aljorna y Julio César Sosa Celis negaron haber agredido al agente. Ni las pruebas en video ni tres testigos presenciales respaldaron la versión del agente sobre la escoba y las palas, ni la implicación de una tercera persona.

Aljorna y Sosa-Celis no tienen antecedentes penales violentos, dijeron sus abogados, y ambos habían estado trabajando como conductores de DoorDash por la noche para evitar encuentros con agentes federales.

El magistrado estadounidense Douglas Micko dijo que aún podrían ser detenidos por ICE incluso si son liberados de la custodia en el caso de agresión.