Aumenta la actividad de ICE en Maine

La administración Trump ahora tiene en la mira a Maine en su campaña de deportaciones masivas, un estado con relativamente pocos residentes ilegales en Estados Unidos pero con una notable presencia de refugiados en sus ciudades más grandes, particularmente de África.

Los informes de arrestos por inmigración durante la última semana han sembrado temor en las comunidades inmigrantes de Portland y Lewiston y han provocado una reacción violenta de la gobernadora Janet Mills y otros demócratas, incluida una negativa a ayudar a los agentes de ICE a ocultar la identidad de sus vehículos emitiendo placas encubiertas.

El Departamento de Seguridad Nacional denominó la operación «Captura del Día», una aparente referencia a la industria pesquera de Maine, al igual que lo ha hecho con otras oleadas de control, como «Metro Surge» en Minnesota y «Midway Blitz» en Chicago. El objetivo de arrestos del departamento, de 1000 residentes de Maine, según informó Fox News Channel, la convertiría en una operación significativa, pero no la más grande.

Portland y Lewiston tienen miles de residentes de ascendencia africana, incluidos muchos de Somalia .

La inmigración somalí a Maine se aceleró a principios de la década de 2000, y el estado ahora cuenta con uno de los porcentajes más altos de residentes somalíes del país. A esta cifra le siguieron inmigrantes y solicitantes de asilo de otros países.

Ahora la presencia de agentes de Inmigración y Control de Aduanas está causando gran ansiedad en Portland, dijo el concejal Pious Ali, nativo de Ghana.

“Nuestras escuelas han visto a aproximadamente una cuarta parte de los inmigrantes no presentarse”, dijo Ali, y muchos también temen ir a trabajar: “Hay inmigrantes que viven aquí que trabajan en nuestros hospitales, trabajan en nuestras escuelas, trabajan en nuestros hoteles, son parte del motor económico de nuestra comunidad”.

Los agentes de ICE no necesitan propagar el trauma rompiendo puertas y ventanas, dijo: “El gobierno federal tiene la capacidad de contactar a estas personas sin desatar el miedo en nuestras comunidades”.

Decenas de arrestos

La acción de cumplimiento está llegando a Maine, un estado mayoritariamente rural con alrededor de 1,4 millones de residentes, mientras continúan los enfrentamientos entre ICE y manifestantes en Minnesota, donde ICE está bajo escrutinio luego del tiroteo fatal de Renee Good por parte de un agente.

El ICE no respondió a una solicitud de comentarios el miércoles sobre los planes de la agencia para Maine, donde el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. informó en un comunicado que el martes comenzó un mayor control de la inmigración. La subdirectora adjunta del ICE, Patricia Hyde, declaró a FOX News que, hasta el martes, se habían realizado 50 arrestos y que se tienen más de 1000 objetivos en el estado.

Hemos lanzado la Operación Captura del Día para identificar a los peores delincuentes extranjeros ilegales del estado. En el primer día de operaciones, arrestamos a inmigrantes ilegales condenados por agresión con agravantes, privación ilegal de la libertad y por poner en peligro el bienestar de un menor, declaró la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

No hay nuevas matrículas encubiertas

La secretaria de Estado, Shenna Bellows, quien desde hace mucho tiempo se ha opuesto al presidente Donald Trump, declaró que los funcionarios estatales recibieron una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para obtener placas de matrícula de Maine confidenciales y encubiertas, y decidieron no emitirlas. Estas placas se utilizan en vehículos sin identificación, y Bellows expresó su deseo de tener más garantías de que se usarán adecuadamente.

El uso de matrículas por parte de ICE en otros estados ha generado preocupación: el Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, un demócrata, emitió una advertencia a los agentes de ICE el año pasado de que cambiar o alterar las matrículas es ilegal.

Estas solicitudes, en vista de los rumores sobre el despliegue del ICE en Maine y los abusos de poder en Minnesota y otros lugares, generan preocupación. No hemos revocado las placas existentes, pero hemos suspendido la emisión de nuevas. Queremos asegurarnos de que las placas de Maine no se utilicen para fines ilegales, declaró Bellows.

Bellows ya ha tenido problemas con Trump y su administración. En 2023, intentó retirar su candidatura presidencial de la boleta electoral estatal, argumentando que Trump había participado en una insurrección que violaba la Decimocuarta Enmienda. Más recientemente, se ha negado a entregar el censo electoral del estado al gobierno federal.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondió a una solicitud de comentarios, pero un importante republicano de Maine dijo que retener las placas encubiertas pondría en peligro la seguridad pública.

“Eso realmente nos pone en una situación de conflicto como estado. Nos sitúa en un extremo en el que realmente no deberíamos estar”, dijo el líder del Senado, Trey Stewart.

El principal fiscal federal de Maine, el fiscal federal Andrew Benson, se unió a los demócratas para pedir que las manifestaciones en el estado se mantengan pacíficas y civilizadas. Benson, designado por Trump, advirtió a la gente que se mantuviera alejada de los agentes o sería procesada.

Alcalde y gobernadores se pronuncian

El gobernador Mills ha contraatacado, al igual que alcaldes, líderes de distritos escolares y numerosas organizaciones comunitarias. Mills afirmó que las medidas de cumplimiento agresivas que socavan los derechos civiles «no son bienvenidas».

El alcalde de Lewiston, Carl Sheline, afirmó que las medidas de control de ICE han causado ansiedad, miedo e incertidumbre a muchos. El alcalde de Portland, Mark Dion, y el distrito escolar de la ciudad emitieron comunicados reconociendo que es un momento de nerviosismo para muchos.

«No hay evidencia de actividad criminal descontrolada en nuestra comunidad que requiera una presencia desproporcionada de agentes federales», dijo Dion.

Escuelas y demócratas piden cautela

Las Escuelas Públicas de Portland, el distrito escolar más grande y diverso del estado, dijeron en un comunicado el miércoles que llevaron a cabo un «cierre patronal» en dos escuelas para evitar que alguien ingresara al edificio durante el día escolar el martes debido a preocupaciones sobre la actividad de ICE en las cercanías.

Se determinó rápidamente que no existía ninguna amenaza para nuestras comunidades escolares y los cierres patronales se levantaron en cuestión de minutos. Es comprensible que este sea un momento tenso en nuestra comunidad, a medida que aumentan los informes y rumores sobre medidas de control migratorio, según el comunicado del distrito.

Los demócratas de Maine han condenado la actividad de ICE.

“La administración Trump ha desplegado agentes del ICE en Portland, Lewiston y posiblemente otras comunidades de Maine. No se trata de seguridad pública. Se trata de miedo, control y teatro político”, declaró Devon Murphy-Anderson, director ejecutivo del Partido Demócrata de Maine, el miércoles.