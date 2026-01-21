Tráfico y carreteras cerradas por el cortejo fúnebre del oficial de Washington D. C. atropellado por un coche
La procesión fúnebre del oficial de policía de DC Terry Bennett se llevará a cabo el viernes por la tarde desde DC a Laurel, Maryland.
Bennett fue atropellado por un automóvil mientras ayudaba a otro automovilista cuyo vehículo se averió en los carriles en dirección este de la carretera interestatal 695 el 23 de diciembre. Resultó gravemente herido y estuvo en el hospital hasta su muerte el 7 de enero. Tenía 32 años.
El conductor que atropelló a Bennett, Jerrold Coates, permaneció en el lugar y recibió atención médica por lesiones que no ponían en peligro su vida. Posteriormente fue arrestado y acusado de homicidio en segundo grado por arma de fuego en la muerte de Bennett.
Entre la 1:30 p.m. y las 3:30 p.m. del viernes, las siguientes carreteras tendrán cierres rotativos debido a la procesión fúnebre:
- Circuito interior de la circunvalación de la capital I-495/I-95 desde Medical Center Drive hasta Forestville Road
- Forestville Road desde Capital Beltway hasta Suitland Parkway
- Entrada a Suitland Parkway desde Forestville Road hasta el puente conmemorativo Frederick Douglass
- Puente conmemorativo Frederick Douglass
- South Capitol Street entre el puente Douglass y E Street SW
- Calle M SO desde South Capitol Street hasta 3rd Street SO
- Avenida Delaware SO desde la calle M hasta la calle I SO
- Calle I desde la calle 3 hasta la calle South Capitol SW
- DC-295 en dirección norte desde Suitland Parkway hasta la frontera estatal de Maryland
- Rampa de la I-695 en dirección este a la DC-295 en dirección norte
- Dirección norte MD-295/Baltimore-Washington Parkway desde la línea DC hasta MD-197/Laurel-Bowie Road
- MD-197/Laurel-Bowie Road en dirección oeste desde BW Parkway hasta Contee Road
- Contee Road desde MD-197/Laurel-Bowie Road hasta US-1/Baltimore Avenue
- US-1/Baltimore Avenue en dirección sur desde Contee Road hasta el
Cementerio Nacional Conmemorativo de Maryland
Para obtener información de tráfico actualizada, permanezca en WTOP y monitoree los sitios de tráfico de la policía de DC.