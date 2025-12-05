Tribunal de apelaciones rechaza propuesta de la administración Trump de suspender subvenciones a trabajadores de salud mental escolares

Un tribunal federal de apelaciones rechazó el jueves el intento del gobierno de Trump de detener una orden que le exige liberar millones de dólares en subvenciones destinadas a abordar la escasez de trabajadores de salud mental en las escuelas.

El programa de salud mental, financiado por el Congreso tras el tiroteo escolar de 2022 en Uvalde, Texas , incluía subvenciones para ayudar a las escuelas a contratar más consejeros, psicólogos y trabajadores sociales, con especial atención a las zonas rurales y marginadas del país. Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump se opuso a los aspectos de los programas de subvenciones que abordaban cuestiones raciales, argumentando que perjudicaban a los estudiantes y comunicó a los beneficiarios que no recibirían financiación después de diciembre de 2025.

La jueza de distrito estadounidense Kymberly K. Evanson dictaminó en octubre que la decisión de la administración de cancelar las subvenciones de salud mental escolar fue arbitraria y caprichosa.

El Departamento de Educación de Estados Unidos y la Secretaria de Educación Linda McMahon solicitaron una suspensión de emergencia y el jueves, un panel del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos denegó esa moción.

El panel escribió en su decisión que el gobierno no había demostrado que fuera probable que tuviera éxito basándose en sus afirmaciones de que el tribunal de distrito no tiene jurisdicción o que resultaría «irreparablemente perjudicado si no se suspende el caso».

Las subvenciones se otorgaron por primera vez durante la administración del presidente demócrata Joe Biden. El Departamento de Educación priorizó la entrega de los fondos a los solicitantes que demostraron cómo aumentarían el número de consejeros de diversos orígenes o de comunidades atendidas directamente por el distrito escolar.

La administración Trump dijo en una declaración después del fallo de octubre que las subvenciones se utilizaron «para promover ideologías divisivas basadas en la raza y el sexo».

El fallo de Evanson, juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Seattle, se aplica únicamente a algunos beneficiarios en los 16 estados de mayoría demócrata que impugnaron la decisión del Departamento de Educación. En el condado de Madera, California, por ejemplo, el fallo restituye aproximadamente 3,8 millones de dólares. En el condado de Marin, California, restituye 8 millones de dólares.