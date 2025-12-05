Melania Trump enciende el Árbol Nacional de Navidad

La primera dama Melania Trump encendió el Árbol Nacional de Navidad en una fría noche de jueves en la capital del país.

En la iluminación anual del árbol en la Elipse, justo al sur de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump le dijo a la multitud: «La primera dama hará los honores».

Hizo una cuenta regresiva de cinco a cero. Melania dio un paso adelante y presionó un botón que hizo que el árbol detrás de ellos brillara con luces doradas.

“Es una belleza”, dijo el presidente.

El evento contó con actuaciones de las leyendas del rock Beach Boys, el cantante de música cristiana Matthew West y los artistas country Gabby Barrett, Jon Pardi, Alana Springsteen, Brett Young y Warren Zeiders.

En breves declaraciones, el presidente Trump se refirió al acuerdo de paz firmado el jueves por la mañana entre Ruanda y la República Democrática del Congo. También mencionó acusaciones falsas sobre el fraude electoral de 2020, pero se mostró satisfecho de que sus mandatos no fueran consecutivos, ya que estará en el cargo cuando se celebren la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Verano en Estados Unidos el próximo año.

Trump también agradeció a quienes ayudan a los necesitados, así como a la policía y otros agentes del orden público, personal de primera respuesta y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza “que arriesgan sus vidas todos los días”.

El presidente también habló sobre los dos miembros de la Guardia Nacional que fueron baleados, uno de ellos mortalmente, cerca de la Casa Blanca la víspera del Día de Acción de Gracias. Dijo que había hablado con la familia del sargento Andrew Wolfe, quien se recupera en un hospital.

Después de regresar a la Casa Blanca, compartió en sus redes sociales una foto de la familia de Wolfe de pie a su alrededor mientras estaba sentado en su escritorio en la Oficina Oval.

Trump dijo en la publicación que Wolfe «está en proceso de recuperación. Sus padres, su hermano y todos sus amigos están rezando. Acabo de conocerlos en el Despacho Oval. ¡Son unos patriotas estadounidenses fantásticos!».