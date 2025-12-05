El gobernador Walz critica a Trump por llamar «basura» a la comunidad somalí de Minnesota

El gobernador demócrata Tim Walz denunció el jueves al presidente Donald Trump por llamar «basura» a la comunidad somalí de Minnesota y desestimar el estado como un «infierno».

Walz afirmó que Trump calumnió a todos los habitantes de Minnesota y que sus expresiones de desprecio hacia la comunidad somalí del estado —la más grande de Estados Unidos— eran «sin precedentes para un presidente estadounidense. Hoy tenemos niños pequeños que van a la escuela y a quienes el presidente los llamó basura».

Los líderes legislativos republicanos no aceptaron la invitación del gobernador a unirse a él en la condena y respondieron que la disputa no habría surgido si Walz hubiera actuado de manera más efectiva para prevenir el fraude en los programas de servicios sociales.

Lo que Trump ha dicho sobre el pueblo somalí

La retórica de Trump contra los somalíes en el estado se ha intensificado desde que un medio de comunicación conservador, City Journal, afirmó el mes pasado que dólares de los contribuyentes procedentes de programas gubernamentales defraudados han fluido al grupo militante somalí al-Shabab, una filial de al-Qaida.

En el Día de Acción de Gracias, Trump calificó a Minnesota como “un centro de actividad fraudulenta de lavado de dinero” y dijo que estaba terminando el Estatus de Protección Temporal para los somalíes en Minnesota, una protección legal contra la deportación de inmigrantes de ciertos países.

El presidente fue más allá el martes, diciendo en una reunión del Gabinete que no quería que los inmigrantes del país del este de África devastado por la guerra permanecieran en Estados Unidos. «Podemos ir en una dirección o en la otra, y vamos a ir en la dirección equivocada si seguimos recibiendo basura en nuestro país», dijo.

Y Trump insistió el miércoles, afirmando que Minnesota se había convertido en un «infierno» por culpa de ellos. «Los somalíes deberían irse de aquí», declaró a los periodistas. «Han destruido nuestro país».

Aplicación de la ley de inmigración en Minnesota

Las autoridades federales han preparado una operación de control de inmigración en Minnesota esta semana que, según una persona familiarizada con la planificación, se centrará en los somalíes que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Un informe del Congreso situó el número de somalíes con estatus de protección en alrededor de 700 a nivel nacional. De esta cifra, Walz estimó que el número de somalíes en Minnesota rondaba los 300.

Walz y los líderes comunitarios afirmaron no tener cifras sobre cuántas personas podrían haber sido detenidas en los últimos días. La oficina de prensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondió a las solicitudes de detalles el miércoles ni el jueves.

En el área de Minneapolis-St. Paul viven alrededor de 84.000 personas de ascendencia somalí, que representan casi un tercio de los somalíes que viven en Estados Unidos. Casi el 58% de los somalíes de Minnesota nacieron en Estados Unidos, y el 87% de los somalíes nacidos en el extranjero en Minnesota son ciudadanos estadounidenses naturalizados.

Incertidumbre en torno al fraude en los programas gubernamentales

No está claro cuántas pérdidas se han producido debido a los fraudes contra programas gubernamentales en Minnesota. Muchos, aunque no todos, los acusados ​​en esos casos son somalíes estadounidenses, y la mayoría son ciudadanos estadounidenses.

El fiscal federal Joe Thompson, que dirigió la investigación del escándalo Feeding Our Future, recaudado en 300 millones de dólares y que ha dado lugar a cargos contra 78 personas, estimó en una entrevista con KSTP-TV este verano que el total en varios programas podría alcanzar los 1.000 millones de dólares.

Walz afirmó que una auditoría, cuya finalización está prevista para finales de enero, debería ofrecer un panorama más claro, pero admitió que la cifra de 1.000 millones de dólares «sin duda podría ser» precisa. Añadió que su administración está tomando medidas enérgicas para prevenir más fraudes.

Los republicanos están actuando con cuidado

“Demonizar a todo un grupo de personas por su raza y etnia, precisamente un grupo que contribuye a la vitalidad —económica y cultural— de este estado, es algo que esperaba que nunca viéramos. Esto se suma a todos los demás comentarios viles”, declaró Walz a la prensa durante una sesión informativa sobre el presupuesto estatal.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, la republicana Lisa Demuth, quien se postula para gobernadora y ha dicho que espera obtener el respaldo de Trump, se mostró evasiva cuando se le preguntó si también condenaría los comentarios del presidente.

“De ninguna manera creo que ninguna comunidad sea completamente mala. Al igual que no creo que ninguna comunidad sea completamente buena”, dijo Demuth. “Lo que debemos hacer es exigir responsabilidades a los estafadores de cualquier comunidad y detenerlos aquí en el estado de Minnesota”.

El senador estatal republicano Eric Pratt, que se postula para el escaño suburbano del Congreso que dejará vacante la representante demócrata estadounidense Angie Craig, fue un poco más allá.

“No lo dije como yo lo habría dicho”, dijo Pratt. “Pero lo que sí diré es que comparto la frustración del presidente por la cantidad de fraude y corrupción que ha ocurrido en el estado. Es decir, ha dejado al estado en una mala posición, y estamos en las noticias nacionales por las razones equivocadas”.

Los legisladores de Ohio se pronuncian

Los ataques del presidente también provocaron condenas el jueves de los legisladores de Ohio, que tiene la segunda población somalí más grande de Estados Unidos.

“Nuestros vecinos somalíes merecen vivir en un estado donde se los respete por sus contribuciones y no se los señale con comentarios divisivos”, dijo el representante estatal Terrence Upchurch, presidente del Caucus Negro Legislativo de Ohio.

“Los comentarios del presidente Trump sobre los inmigrantes somalíes son xenófobos, peligrosos y totalmente inaceptables para cualquier funcionario público, y mucho menos para el presidente de los Estados Unidos”, afirmó el Caucus Judío de Ohio en una declaración separada.