Noem, a cada agente de Seguridad Nacional en Minneapolis se le está entregando una cámara corporal

A todos los agentes de Seguridad Nacional en Minneapolis, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se les entregarán de inmediato cámaras corporales, dijo el lunes la secretaria Kristi Noem, en las últimas consecuencias de la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

Noem dijo que el programa de cámaras corporales se está expandiendo a nivel nacional a medida que hay fondos disponibles.

«Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país», dijo Noem en una publicación en las redes sociales en X.

La noticia de las cámaras corporales llega en un momento en que Minneapolis ha sido escenario de un intenso escrutinio sobre la conducta de los agentes federales después de que dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las actividades de control de inmigración en la ciudad fueran asesinados a tiros.

Es el último esfuerzo de la administración Trump para aliviar las tensiones después de los tiroteos y demostrar que está respondiendo a los pedidos de rendición de cuentas.

En las horas posteriores a la muerte de Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, Noem pasó a la ofensiva, afirmando en repetidas ocasiones que Pretti «llegó con un arma y docenas de municiones y atacó» a los agentes, quienes actuaron para «defender sus vidas». Otros funcionarios de la administración pintaron un panorama similar.

Varios videos que surgieron del tiroteo contradijeron esa afirmación, mostrando que Pretti solo tenía su teléfono móvil en la mano cuando los oficiales lo derribaron al suelo , y uno sacó una pistola de la parte de atrás de sus pantalones mientras otro oficial comenzó a dispararle en la espalda.

El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que al menos cuatro agentes de Aduanas y Protección Fronteriza que se encontraban en el lugar del incidente cuando Pretti fue baleado llevaban cámaras corporales. Las imágenes de la cámara corporal del tiroteo de Pretti no se han hecho públicas.

El departamento no ha respondido a las reiteradas preguntas sobre si alguno de los oficiales de ICE en la escena del asesinato de Renee Good a principios de enero llevaban las cámaras.

Los tiroteos y el relato de algunos miembros de la administración provocaron indignación y demandas de rendición de cuentas, incluso entre algunos republicanos.

El presidente Donald Trump envió a su zar fronterizo Tom Homan a Minneapolis para tomar el control de las operaciones allí, desplazando al comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino , quien se ha convertido en un pararrayos de críticas en las diversas operaciones en las que se ha unido en ciudades como Chicago y Los Ángeles.

El Departamento de Justicia también abrió una investigación federal de derechos civiles sobre el tiroteo de Pretti , lo que no hizo en el caso de Good.

Los críticos del Departamento de Seguridad Nacional han pedido cada vez más que todos los funcionarios del departamento responsables de la aplicación de las leyes migratorias lleven cámaras corporales.

El presidente Joe Biden ordenó en 2022 que los agentes federales de policía usaran cámaras corporales como parte de una orden ejecutiva que incluía otras medidas de reforma policial. Trump había revocado esa directiva tras comenzar su segundo mandato.

La decisión de Noem se produce después de que Trump respaldara el fin de semana la idea de utilizar cámaras corporales para los agentes de inmigración.

Tras el anuncio de Noem el lunes, Trump dijo que la decisión dependía de la secretaria, pero dijo que pensaba que en general era bueno que las fuerzas del orden usaran cámaras.

«Generalmente tienden a ser buenos para la aplicación de la ley porque la gente no puede mentir sobre lo que está sucediendo», dijo en la Oficina Oval el lunes, y agregó: «Si ella quiere hacer lo de la cámara, está bien para mí».