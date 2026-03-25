Talibanes liberan a un ciudadano estadounidense tras la presión de Washington

El Gobierno talibán liberó este martes al ciudadano estadounidense Dennis Walter Coyle, retenido en Afganistán durante más de un año, después de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, pidiera su liberación y designara a Afganistán como «Estado patrocinador de detenciones injustas».

«El líder de Afganistán, el jeque Haibatullah Akhundzada, ordenó la liberación de Coyle después de que su familia le escribiera solicitando un indulto con motivo del Eid al-Fitr (que marca el final del mes sagrado del Ramadán), según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán emitido este martes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores talibán indicó que Coyle había sido detenido previamente por violar las leyes vigentes de Afganistán, pero que, según dictaminó el Tribunal Supremo, «su período de detención fue suficiente».

Los talibanes enfatizaron que la decisión se había tomado sobre la base de «consideraciones humanitarias y buena voluntad», y expresaron su convicción de que «tales pasos pueden ayudar a fortalecer una atmósfera de confianza entre los países».

Los talibanes, antes de anunciar la liberación, se reunieron en Kabul con el ex representante especial de EE. UU. para Afganistán, Zalmay Khalilzad, el enviado de los Emiratos Árabes Unidos, Saif Al Ketbi, y un familiar del detenido identificado como Lee.

Al concluir el comunicado, afirmaron que esperan que ambas partes resuelvan en el futuro las cuestiones pendientes a través del entendimiento y el diálogo.

Se trata de una postura que los talibanes han reiterado en varias ocasiones, la última de ellas al negar que utilicen a los ciudadanos extranjeros como herramienta de presión política.

Esta defensa se produjo justo después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, exigiera la liberación de Coyle, de Mahmood Habibi y de todos los compatriotas retenidos, tras incluir a Afganistán en la lista de «Estados patrocinadores de detenciones injustas», una categoría creada en septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, y en la que hasta ahora solo figuraba Irán.

Desde la retirada de las tropas estadounidenses y el regreso de los talibanes al poder en 2021, el intercambio de prisioneros y rehenes se han convertido en uno de los principales focos de tensión entre ambos países.