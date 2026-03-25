Agentes del ICE desplegados en Dulles

Los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Dulles vieron el martes una cantidad inusualmente grande de agentes de la policía federal, mientras el presidente Donald Trump intenta reducir los tiempos de espera para los controles de seguridad en medio del cierre parcial del gobierno.

Una docena de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se congregaron a última hora de la mañana del martes en la terminal principal del aeropuerto de Dulles. Cerca de allí se encontraban unos veinticuatro agentes de policía del Departamento de Seguridad Nacional, varios de ellos armados con fusiles.

Si bien los vuelos de mediodía en Dulles llegaban y salían con normalidad, había una presencia desproporcionada de las fuerzas del orden federales en el aeropuerto, que se extiende entre los condados de Loudoun y Fairfax, a 45 kilómetros de la Casa Blanca.

Los agentes del ICE fueron desplegados en Dulles mientras los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) que atienden los puntos de control de seguridad siguen sin cobrar durante el cierre parcial del gobierno y Trump intenta acortar los tiempos de espera durante los controles en los aeropuertos.

Muchos empleados de la TSA se han reportado enfermos durante el cierre parcial del gobierno, lo que ha provocado largas filas en los controles de seguridad en todo el país. Según Associated Press, al menos 458 trabajadores de la TSA han renunciado desde que comenzó el cierre parcial del gobierno.

En grupos más pequeños, los agentes del ICE, vestidos con uniformes de color verde caqui con la inscripción «ICE Police» en la espalda, recorrieron lentamente la terminal pública varias veces. En otros momentos, los agentes entraron por las puertas reservadas para el personal de seguridad.

A petición de Trump, los agentes del ICE no usaron mascarillas durante su estancia en el aeropuerto.

Los agentes de policía del Departamento de Seguridad Nacional también patrullaban el interior de la terminal. La mayoría de los pasajeros en el aeropuerto parecían concentrados en llegar a sus vuelos, aunque algunos se detuvieron para tomar fotos o grabar videos de los agentes federales.

Tanto el Departamento de Seguridad Nacional como la TSA se han negado a especificar a qué aeropuertos serán enviados los agentes del ICE, por «razones de seguridad operativa».