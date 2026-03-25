Epic Games despide a más de 1.000 empleados

Epic Games, la empresa editora de Fortnite, anunció el martes el despido de 1.000 empleados para ahorrar dinero, mientras lidia con desafíos que afectan a todo el sector y a la propia compañía.

La empresa editora de videojuegos con sede en Cary, Carolina del Norte, comunicó a sus empleados que los recortes de personal no están relacionados con la inteligencia artificial. Se deben, más bien, a desafíos que afectan a todo el sector, como un menor crecimiento, una menor inversión y una economía de costes más ajustada. Juegos como Fortnite también compiten por la atención del público con las redes sociales y otras formas de entretenimiento en línea.

Además, Epic afirmó haber tenido sus propios obstáculos específicos como empresa; por ejemplo, se encuentra «solo en las primeras etapas de su regreso al mercado móvil» tras las batallas legales con Apple y Google por los pagos en las tiendas de aplicaciones.

“Esta no es la primera vez que estamos aquí. Epic sobrevivió a las convulsiones de la década de 1990 con el paso de los gráficos 2D a los 3D con Unreal Engine 1; en la década de 2000 creando juegos para consolas con Gears of War; y en 2012 incursionando en los juegos en línea con Paragon y Fortnite”, dijo el director ejecutivo y fundador Tim Sweeney en el memorando.

“Las condiciones actuales del mercado son las más extremas que hemos visto desde aquellos primeros tiempos, con una profunda conmoción en el sector acompañada de enormes oportunidades para las empresas que salgan victoriosas”, añadió.

Epic anunció que, tras los despidos del martes, cuenta con 4.000 empleados, lo que representa aproximadamente el 20% de la plantilla de la empresa.

Los últimos despidos masivos de la compañía se produjeron en 2023, cuando recortó 830 puestos de trabajo. Esto representó aproximadamente el 16% de la plantilla de Epic en aquel momento.