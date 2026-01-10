Surgen nuevos detalles del tiroteo de Nochebuena perpetrado por agentes de ICE en Glen Burnie

Semanas después del tiroteo en el que murió un detenido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Glen Burnie, Maryland, en la víspera de Navidad, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una declaración que difiere del relato proporcionado inicialmente a los medios.

Inicialmente, en una publicación en las redes sociales el 24 de diciembre, el DHS declaró que los dos hombres que fueron detenidos por ICE en Glen Burnie estaban en una camioneta que, según afirmaron, había sido conducida «directamente hacia los oficiales de ICE» y que el conductor, Tiago Alexandre Sousa-Martins, recibió un disparo de los oficiales «a la defensiva».

El relato describió a un segundo hombre, Solomon Antonio Serrano-Esquivel, como alguien que estaba en el asiento del pasajero de la camioneta conducida por Sousa-Martins, y que resultó herido cuando Sousa-Martins «destrozó su camioneta».

Pero, el viernes, la policía del condado de Anne Arundel dijo en un comunicado de prensa que Serrano-Esquivel no estaba en la camioneta conducida por Sousa-Martins.

De hecho, ya se encontraba bajo custodia en un vehículo del ICE. Añadió que el otro individuo, Sousa-Martins, fue alcanzado por disparos mientras conducía otro vehículo.

¿Qué dijo el DHS?

El viernes por la tarde, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo en una declaración a WTOP que los oficiales de ICE estaban involucrados en una «operación de control de inmigración dirigida» durante el incidente de Glen Burnie, y que los oficiales se acercaron a la camioneta conducida por Sousa-Martins y le dijeron que apagara el motor.

Sousa-Martins intentó huir y “utilizó sus vehículos como armas y comenzó a embestir su camioneta contra varios vehículos de ICE”, según el comunicado.

“Luego condujo su camioneta directamente hacia los oficiales de ICE, parecía que estaba tratando de atropellarlos ” .

Fue esa acción, afirma el comunicado, la que llevó a los agentes a disparar «defensivamente» sus armas de servicio, alcanzando a Sousa-Martins, quien luego «destrozó su camioneta entre dos edificios, hiriendo a (Serrano-Esquivel)».

La declaración del viernes indicó que los oficiales “prestaron ayuda médica inmediata” a ambos hombres.

Según el DHS, ambos hombres se encuentran en Estados Unidos sin autorización. Sousa-Martins es originario de Portugal y Serrano-Esquivel es de El Salvador.

La policía del condado de Anne Arundel dijo que el tiroteo de la víspera de Navidad sigue bajo investigación y que cualquier persona que tenga información debe comunicarse con ellos.

En el tiroteo fatal del miércoles en Minneapolis, los funcionarios del DHS declararon que Renee Nicole Good, de 37 años, intentó atropellar a los oficiales antes de que le dispararan y la mataran.

Un día después del asesinato de Good, agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a dos personas en un vehículo frente a un hospital en Portland. El DHS afirmó que el conductor intentó usar su vehículo como arma para agredir a los agentes.