Los cambios en las recomendaciones de vacunas en confunden a los padres y podrían dañar a los niños.

La Dra. Molly O’Shea ha notado un creciente escepticismo sobre las vacunas en sus dos consultorios pediátricos de Michigan y dice que los cambios sin precedentes y confusos de esta semana en las pautas federales sobre vacunas solo empeorarán las cosas.

Una de sus oficinas está en una zona demócrata, donde la mayoría de los padres que atiende optan por calendarios alternativos que escalonan las vacunas . La otra está en una zona republicana, donde algunos padres han dejado de vacunar a sus hijos por completo.

Ella y otros médicos temen que las nuevas recomendaciones y la terminología que las rodea aumenten aún más las dudas sobre las vacunas, planteen desafíos para los pediatras y los padres que dificulten que los niños reciban las vacunas y, en última instancia, conduzcan a más enfermedades y muertes .

El cambio más importante fue dejar de lado las recomendaciones generales de protección contra seis enfermedades y recomendar esas vacunas sólo para niños en riesgo o a través de algo llamado “toma de decisiones clínicas compartida” con un proveedor de atención médica.

La frase, según los expertos, es confusa y peligrosa: «Transmite a los padres el mensaje de que, en realidad, solo un grupo selecto de personas necesita la vacuna», dijo O’Shea. «Crea un ambiente que genera incertidumbre sobre el valor, la necesidad o la importancia de las vacunas en esa categoría».

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. , quien ayudó a liderar el movimiento antivacunas durante años, dijo al anunciar los cambios que estos alinean mejor a Estados Unidos con sus pares “al tiempo que fortalecen la transparencia y el consentimiento informado”.

Pero los médicos dicen que están sembrando dudas (las vacunas han sido ampliamente estudiadas y se ha demostrado que son seguras y efectivas para proteger a los niños de enfermedades desagradables) en un momento en que las tasas de vacunación infantil ya están cayendo y algunas de esas enfermedades infecciosas se están propagando.

El viernes, la Academia Estadounidense de Pediatría y más de 200 grupos médicos, de salud pública y de defensa de los pacientes enviaron una carta al Congreso sobre el nuevo calendario de vacunación infantil.

“Le instamos a que investigue por qué se modificó el calendario, por qué se ignoró evidencia científica creíble y por qué el comité encargado de asesorar al Secretario del HHS sobre las inmunizaciones no discutió los cambios de calendario como parte de su proceso de reunión pública”, escribieron.

Muchos no saben qué significa “toma de decisiones compartida”

O’Shea dijo que ella y otros pediatras hablan sobre las vacunas con los padres en cada consulta donde se administran. Pero eso no se trata necesariamente de una «toma de decisiones clínicas compartida», que tiene una definición particular.

En su sitio web, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización afirma: «A diferencia de las recomendaciones de rutina, de recuperación y basadas en el riesgo, las vacunas de toma de decisiones clínicas compartidas no se recomiendan para todas las personas de un grupo de edad específico ni para todas las personas de un grupo de riesgo identificable. En cambio, las recomendaciones de toma de decisiones clínicas compartidas se basan en el individuo y se basan en un proceso de decisión entre el profesional de la salud y el paciente o padre/tutor».

En este contexto, los proveedores de atención médica incluyen médicos de atención primaria, especialistas, asistentes médicos, enfermeras profesionales, enfermeras registradas y farmacéuticos.

Un par de encuestas realizadas el año pasado por el Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania sugirieron que muchas personas no comprenden completamente el concepto, que surgió el año pasado cuando el gobierno federal cambió las recomendaciones sobre las vacunas contra la COVID-19.

Solo aproximadamente 2 de cada 10 adultos estadounidenses sabían que uno de los significados de la toma de decisiones compartida es que «vacunarse puede no ser una buena idea para todos, pero beneficiaría a algunos». Y solo alrededor de un tercio se dio cuenta de que los farmacéuticos cuentan como profesionales de la salud con quienes hablar durante el proceso, a pesar de que administran vacunas con frecuencia.

A partir de esta semana, las vacunas que protegen contra la hepatitis A, la hepatitis B, el rotavirus, el VSR, la gripe y la enfermedad meningocócica ya no se recomiendan universalmente para niños. Las vacunas contra el VSR, la hepatitis A, la hepatitis B y el meningococo se recomiendan para ciertas poblaciones de alto riesgo; las vacunas contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B y el meningococo se recomiendan mediante la toma de decisiones compartida, al igual que la vacuna contra la COVID-19, aunque este cambio se implementó el año pasado.

Poco después del anuncio federal del lunes, el Dr. Steven Abelowitz recibió la opinión de media docena de padres. «Nos preocupa, pero sobre todo, preocupa a los padres con hijos, especialmente a los pequeños, y genera confusión», declaró Abelowitz, fundador de Ocean Pediatrics en el condado de Orange, California.

Si bien las recomendaciones federales no son mandatos (los estados tienen la autoridad de exigir la vacunación de los niños en edad escolar), pueden afectar la facilidad con la que los niños reciben las vacunas si los médicos deciden seguirlas.

Según O’Shea, bajo las nuevas directrices, es posible que los padres que buscan vacunas en la categoría de decisión compartida ya no traigan a sus hijos a una cita rápida con el personal solo para la vacunación. Se reunirán con un profesional de la salud para hablar sobre la vacuna. Además, podría ser más difícil tener una clínica de gripe, donde los padres acudan en coche y sus hijos reciban las vacunas sin consultar a un médico.

Mantener el rumbo a medida que aumentan los desafíos

Aun así, los médicos afirman que no permitirán que los cambios les impidan ayudar a los niños a recibir las vacunas que necesitan. Los principales grupos médicos se mantienen fieles a las recomendaciones de vacunación anteriores. Muchos padres también lo hacen.

Entre ellos se encuentra Megan Landry, cuyo hijo Zackary, de 4 años, es uno de los pacientes de O’Shea.

“Como madre, es mi responsabilidad proteger la salud y el bienestar de mi hijo”, dijo. “Las vacunas son una forma muy eficaz y bien estudiada de lograrlo”.

Ella planea seguir teniendo las mismas conversaciones que siempre ha tenido con O’Shea antes de vacunar a Zackary.

“Basarse en la evidencia y en una guía médica confiable realmente me ayuda a tomar esas decisiones”, dijo. “Y para mí, no es solo una decisión personal por mi hijo, sino una forma de contribuir a la salud de todos”.

Pero para otras familias, la confianza en las vacunas está disminuyendo a medida que se erosiona la confianza en la ciencia. O’Shea lamentó que los padres estén recibiendo el mensaje de que no pueden confiar en los expertos médicos.

“Si llevo mi auto al mecánico, no investigo por mi cuenta antes”, dijo. “Voy con una persona de confianza y confío en que me diga qué está pasando”.

Abelowitz, el médico de California, comparó la última medida federal con echar gasolina a un fuego de desconfianza que ya estaba ardiendo.

“Nos preocupa que el incendio esté fuera de control”, dijo. “Ya hemos visto que, con el sarampión y la tos ferina, hay un aumento de hospitalizaciones e incluso de muertes. Así que, desde mi punto de vista —y desde el de mis colegas—, básicamente estamos retrocediendo décadas”.