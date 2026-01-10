Sospechoso de tiroteo en la Guardia Nacional acusado con nuevos cargos

Rahmanullah Lakanwal , el hombre acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional, fue acusado el viernes de nuevos cargos en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

La acusación agrega dos nuevos cargos de agresión con intención de matar, un cargo para cada uno de los miembros de la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe, quienes inicialmente trabajaron para someter a Lakanwal en la escena del tiroteo del 26 de noviembre.

Beckstrom recibió un disparo mortal durante el incidente mientras que Wolfe sufrió heridas graves.

Lakanwal, de 29 años, ya había enfrentado múltiples cargos, incluido asesinato en primer grado mientras estaba armado, agresión con intención de matar mientras estaba armado y transporte de un arma de fuego robada en el comercio interestatal.

“Estamos impulsando con ahínco el procesamiento de Lakanwal”, declaró la fiscal federal de DC, Jeanine Pirro. “Nada está descartado y seguiremos considerando cargos adicionales”.

Los documentos judiciales dicen que Lakanwal condujo su Toyota Prius desde su casa en el estado de Washington hasta DC. El día del incidente, Lakanwal supuestamente abrió fuego sin provocación en las calles 17 y I NW, cerca de la estación de metro Farragut West, disparándole a Beckstrom y Wolfe en la cabeza.

Dos mayores de la Guardia Nacional que se encontraban cerca respondieron inmediatamente y sometieron a Lakanwal.

En la escena, los investigadores recuperaron un revólver Smith & Wesson .357 que había sido denunciado como robado en Seattle en 2023, según un comunicado que acompaña a la acusación.

El caso está siendo investigado por la Oficina de Campo de Washington del FBI y el Departamento de Policía Metropolitana y está siendo procesado por la Fiscalía de los Estados Unidos para DC.

¿Quiénes fueron los guardias nacionales fusilados?

Wolfe y Beckstrom fueron descritos como desinteresados ​​y dedicados, y habían sido enviados a DC como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para reforzar la seguridad pública en la capital de la nación.

Lo último que se informó fue que Wolfe se estaba “recuperando lentamente” de sus heridas.

Originario de Martinsburg, Virginia Occidental, que se encuentra a unas 75 millas al noroeste de DC, Wolfe fue asignado al Escuadrón de Apoyo de la Fuerza, 167 ° Ala de Transporte Aéreo de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental.

Se unió a la Guardia en 2019, año en que se graduó de la escuela secundaria.

Beckstrom, también de Virginia Occidental, se alistó en junio de 2023 y fue asignado a la 863.ª Compañía de Policía Militar, 111.ª Brigada de Ingenieros de la Guardia Nacional del Ejército de Virginia Occidental.

Ella se había ofrecido voluntariamente para trabajar en el Distrito durante las vacaciones de Acción de Gracias.