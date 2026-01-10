Surge disputa sobre quién representará a Nicolás Maduro ante los tribunales

Días después de que Nicolás Maduro fuera procesado por cargos de narcotráfico, ha estallado una disputa sobre quién representará al expresidente venezolano en el caso de alto riesgo .

El abogado defensor Barry Pollack, quien acompañó a Maduro en el tribunal, acusó al abogado Bruce Fein de intentar unirse al caso sin autorización. Fein, fiscal general adjunto asociado de Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan, declaró que un juez le solicitó el viernes que permitiera a Maduro resolver la disputa.

Fein dijo al juez federal de Manhattan Alvin K. Hellerstein que “individuos creíblemente situados” dentro del círculo íntimo o familiar de Maduro habían buscado la ayuda de Fein para ayudarlo a navegar lo que el abogado llamó las “circunstancias extraordinarias, alarmantes y viperinas” de su captura y caso criminal.

Fein declaró en una carta al juez que no había tenido contacto telefónico, por video ni ningún otro medio directo con Maduro, quien se encuentra recluido en una cárcel federal de Brooklyn. Sin embargo, escribió Fein, Maduro «había expresado su deseo» de recibir su «ayuda en este asunto».

La disputa salió a la luz el jueves, cuando Pollack solicitó a Hellerstein que revocara su autorización para que Fein se uniera al equipo legal de Maduro. Pollack afirmó que Fein no era el abogado de Maduro y que no lo había autorizado a presentar documentos que le indicaran lo contrario al juez.

Pollack fue el único abogado que representó a Maduro el lunes cuando el depuesto líder sudamericano y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de los cargos que alegaban que trabajó con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Dos días antes, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y Flores en su casa en Caracas.

«No ha respondido», dijo Pollack.

Pollack dijo que habló con Maduro por teléfono el jueves y confirmó que Maduro “no conoce al Sr. Fein y no se ha comunicado con él, mucho menos lo ha contratado, ni lo ha autorizado a comparecer ni se ha presentado como representante del Sr. Maduro”.

Pollack dijo que Maduro lo autorizó a pedirle a Hellerstein que modificara el expediente judicial para que ya no mostrara a Fein como representante de Maduro.

Fein, en su respuesta del viernes, declaró al juez que no cuestiona ni discute la veracidad de las afirmaciones de Pollack. En cambio, sugirió que Hellerstein interrogara a Maduro en privado para «determinar definitivamente los deseos del presidente Maduro en cuanto a su representación», incluyendo si desea ser representado por Pollack, Fein o ambos.

“Maduro fue detenido en circunstancias extraordinarias, alarmantes y viperinas, que incluyeron privación de libertad, restricciones de comunicación y una inmersión inmediata en un proceso penal extranjero en un idioma extranjero, plagado de posibles malentendidos o errores de comunicación”, escribió Fein.