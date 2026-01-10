El jefe de la oficina de campo del FBI en NY se desempeñará como codirector adjunto tras la salida de Bongino

El jefe de la oficina de campo del FBI en Nueva York fue nombrado codirector adjunto de la agencia, en reemplazo de Dan Bongino luego de su reciente partida, dijo el viernes un portavoz del FBI.

Christopher Raia, quien ayudó a liderar la respuesta al mortal ataque con camión en Nueva Orleans el día de Año Nuevo del año pasado, fue elegido para dirigir la oficina de Nueva York en abril, tras haber sido funcionario de alto rango en contraterrorismo en la sede del FBI. Exoficial de la Guardia Costera, Raia se unió al FBI en 2003 y, a lo largo de sus dos décadas de carrera, ha investigado delitos violentos, drogas y pandillas, además de supervisar investigaciones antiterroristas y de seguridad nacional.

Como agente de carrera del FBI, Raia es una elección más convencional para el segundo puesto del FBI que Bongino, un popular podcaster conservador que anteriormente se había desempeñado como agente del Servicio Secreto, pero que nunca había trabajado para el FBI hasta que fue seleccionado por la administración Trump el año pasado.

Se espera que Raia se desempeñe como codirector adjunto junto con Andrew Bailey, ex fiscal general de Missouri, quien asumió el cargo en agosto pasado. Está previsto que comience su labor la próxima semana.

Se convirtió en el jefe de la oficina de campo de Nueva York después de que su predecesor, James Dennehy, quien se informó que se había resistido a los esfuerzos del Departamento de Justicia para examinar a los agentes que participaron en investigaciones políticamente sensibles, se vio obligado a retirarse.

Bongino anunció el mes pasado su salida de la agencia tras un breve y turbulento mandato. Terminó oficialmente su mandato la semana pasada.

No se nombró un sucesor inmediato para Raia en Nueva York.