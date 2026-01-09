Trump resta importancia a la publicación anticipada de cifras confidenciales de empleo

En una acción inusual, el presidente Donald Trump publicó un gráfico el jueves por la noche en las redes sociales que reflejaba datos de empleo de diciembre que no debían publicarse hasta que el Departamento de Trabajo emitiera el informe mensual de empleo el viernes por la mañana a las 8:30 a.m., hora del este.

Las cifras mensuales de empleo son un secreto muy bien guardado, ya que pueden provocar fuertes fluctuaciones en los mercados financieros cuando se publican. De hecho, el informe del viernes contribuyó a un aumento en los precios de las acciones y a una ligera disminución en el rendimiento de los bonos. Mostró una pequeña caída en la tasa de desempleo, al 4,4%, y una modesta creación de empleo, lo que tranquilizó a los economistas de que la contratación no se ha desplomado tras la pérdida de empleos en la economía en agosto y octubre.

Las primeras copias del informe se guardan bajo llave en la Oficina de Estadísticas Laborales, que recopila los datos. Los funcionarios económicos de la Casa Blanca reciben una copia anticipada cada jueves por la tarde y firman acuerdos para mantener la confidencialidad de las cifras, aunque también redactan un resumen para el presidente. Trump publicó un gráfico del resumen el jueves por la noche.

«No sé si las publicaron», dijo Trump a los periodistas el viernes por la tarde. «Me dieron algunas cifras. Cuando me dan información, la publico».

Erica Groshen, ex comisionada de BLS, dijo que las revelaciones tempranas técnicamente pueden ser castigadas con multas e incluso con penas de prisión, aunque las infracciones anteriores generalmente han sido respondidas con un tirón de orejas.

Trump publicó un gráfico el jueves por la noche que mostraba que las empresas habían agregado 654.000 puestos de trabajo desde enero, mientras que las agencias gubernamentales (a nivel federal, estatal y local) habían recortado 181.000 empleos.

Esos datos reflejaban las contrataciones de diciembre, así como las revisiones de los meses anteriores que no debían revelarse hasta el viernes por la mañana.

Trump también dijo que “las cifras fueron asombrosas”, aunque el aumento general de empleos el año pasado fue de solo 584.000, el menor incremento anual fuera de una recesión desde 2003. En 2024, se agregaron poco más de 2 millones de empleos.