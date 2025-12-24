Sospechoso de tiroteo en la Guardia Nacional de DC enfrenta cinco cargos federales adicionales

El hombre acusado de dispararle a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC, el mes pasado ha sido acusado de cinco delitos graves federales adicionales, según una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Rahmanullah Lakanwal , un ciudadano afgano de 29 años, ahora enfrenta cargos de asesinato premeditado en primer grado mientras estaba armado, agresión con intención de matar mientras estaba armado, posesión de un arma de fuego durante un delito violento o delito peligroso, transporte o recepción de armas de fuego en el comercio interestatal o extranjero con la intención de cometer un delito, y transporte o envío de un arma de fuego robada en el comercio interestatal o extranjero.

Lakanwal había sido acusado previamente de asesinato , agresión con intención de matar mientras estaba armado y posesión de arma de fuego durante un delito violento por el tiroteo ocurrido en el Tribunal Superior de Washington, D.C. Se declaró inocente de estos cargos y comparecerá ante el tribunal el 2 de enero.

Lakanwal está acusado de disparar a la especialista del ejército Sarah Beckstrom y al sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe , ambos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que habían sido desplegados en la capital de la nación, en un ataque estilo emboscada el 26 de noviembre. Beckstrom, de 20 años, recibió un disparo en la cabeza y murió a causa de sus heridas al día siguiente.

Wolfe, de 24 años, también recibió un disparo en la cabeza y resultó gravemente herido. A principios de este mes, podía respirar por sí solo y ponerse de pie con ayuda. Su equipo médico declaró el 12 de diciembre que estaba listo para pasar de cuidados intensivos a rehabilitación hospitalaria, señalando en un comunicado que había logrado un «progreso extraordinario».

Lakanwal recibió un disparo y resultó herido por otro miembro de la Guardia Nacional durante el ataque y fue puesto bajo custodia por el Servicio Secreto, según la denuncia penal del martes. Fue hospitalizado e inicialmente conectado a un respirador. Su primera comparecencia ante el tribunal fue virtual desde el hospital.

Según la denuncia, el revólver Smith & Wesson .357 utilizado en el tiroteo fue adquirido legalmente en el estado de Washington por otra persona, fallecida en 2023. Lakanwal supuestamente intentó comprar varias armas más, incluyendo un AR-15 y una «Draco» (pistola compacta, tipo AK-47, sin culata), alegando que las necesitaba para protegerse en su trabajo como conductor de viajes compartidos. El 14 de noviembre, finalmente pudo comprar el revólver utilizado en el tiroteo, según la denuncia, que había sido robado de la casa del propietario original varios meses después de su muerte.

La denuncia señala que la ley del estado de Washington estipula que todas las ventas de armas de fuego, “incluidas las transferencias privadas, deben realizarse a través de un Licenciatario Federal de Armas de Fuego (FFL), que requiere que el comprador complete el Formulario 4473 de la ATF y se someta a una verificación de antecedentes estatal”.

La denuncia también alega que Lakanwal compró munición para el revólver al día siguiente y luego buscó “Washington, DC” y “La Casa Blanca, 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500” en Google Maps.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021, según informaron previamente a CBS News varias fuentes policiales. Llegó a Estados Unidos en el marco de un programa de la era Biden para ciudadanos afganos llamado Operación Aliados Bienvenidos, según la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Él y su familia huyeron de las amenazas de los talibanes en la provincia afgana de Khost y se trasladaron a Kabul antes de ser trasladados a Estados Unidos, según informaron varios funcionarios estadounidenses a CBS News.



Un portavoz de la CIA confirmó que el sospechoso había colaborado con el gobierno estadounidense, incluida la CIA, durante la guerra de Afganistán. CBS News también supo que el sospechoso dirigía un equipo de las antiguas Fuerzas Armadas Nacionales Afganas que trabajaba directamente con las fuerzas estadounidenses y británicas.