Juez aprueba ley de licencias de conducir de Nueva York, rechazando impugnación de administración Trump

Un juez federal dio luz verde el martes a la llamada Ley de Luz Verde de Nueva York, rechazando el intento del gobierno de Trump de impedir que el estado otorgue licencias de conducir a personas sin que demuestren que se encuentran legalmente en el país.

La jueza federal de distrito Anne M. Nardacci en Albany dictaminó que la administración republicana —que impugnó la ley durante la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal— no había logrado respaldar sus afirmaciones de que la ley estatal usurpa la ley federal o que regula ilegalmente o discrimina ilegalmente al gobierno federal.

El Departamento de Justicia demandó al estado por esta ley en febrero, nombrando como demandadas a la gobernadora Kathy Hochul y a la fiscal general del estado, Letitia James. En una conferencia de prensa para anunciar la demanda, la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, acusó a los funcionarios, ambos demócratas, de priorizar a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos estadounidenses.

“Como dije desde el principio, nuestras leyes protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen a nuestras comunidades seguras”, declaró James el viernes. “Siempre defenderé a los neoyorquinos y el estado de derecho”.

Se dejó un mensaje al Departamento de Justicia solicitando comentarios.

Nardacci, nombrada jueza por el presidente demócrata Joe Biden, escribió que su función no consistía en evaluar la conveniencia de la Ley de Luz Verde como una cuestión política. En una opinión de 23 páginas, afirmó que su función era evaluar si los argumentos de la administración Trump demostraban que la ley violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que otorga a las leyes federales precedencia sobre las estatales.

La Ley de Luz Verde se promulgó en parte para mejorar la seguridad pública en las carreteras, ya que las personas sin licencia a veces conducían sin ella o sin haber aprobado el examen práctico de manejo. El estado también facilita a quienes poseen dichas licencias la obtención de un seguro de auto, lo que reduce los accidentes que involucran a conductores sin seguro.

Según la ley, quienes no tengan un número de Seguro Social válido pueden presentar documentos de identificación alternativos, como pasaportes válidos y licencias de conducir emitidas en otros países. Sin embargo, los solicitantes deben obtener un permiso y aprobar un examen práctico de manejo para obtener una licencia de conducir estándar. Esto no aplica a las licencias de conducir comerciales.

La demanda del Departamento de Justicia pretendía anular la ley, calificándola de «un ataque frontal a las leyes federales de inmigración y a las autoridades federales que las administran». Resaltó una disposición que exige al comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados del estado informar a las personas que se encuentran en el país sin documentos cuando una agencia federal de inmigración les ha solicitado información.

En 2020, durante el primer mandato de Trump, su administración intentó presionar a Nueva York para que cambiara la ley prohibiendo a cualquier persona del estado inscribirse en programas de viajeros confiables, lo que significa que pasarían más tiempo pasando por las filas de seguridad en los aeropuertos.

El gobernador en ese momento, Andrew Cuomo, ofreció restaurar el acceso federal a los registros de conducir de manera limitada, pero dijo que no permitiría que los agentes de inmigración vieran las listas de personas que habían solicitado las licencias especiales disponibles para los inmigrantes que no podían demostrar residencia legal en los EE. UU. La administración finalmente restauró el acceso de los neoyorquinos al programa de viajero confiable después de una breve lucha legal.

En la demanda rechazada el martes, la administración argumentó que sería más fácil hacer cumplir las prioridades federales de inmigración si las autoridades federales tuvieran acceso sin restricciones a la información de los conductores de Nueva York. Nardacci, haciéndose eco de un fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. en una impugnación previa de la ley por parte de un secretario del condado, escribió que dicha información «sigue estando a disposición de las autoridades federales de inmigración» mediante una orden judicial o una orden judicial válida.