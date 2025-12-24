La administración Trump debe devolver el dinero destinado a desastres a los estados demócratas

Un juez federal bloqueó el intento de la administración Trump de reasignar fondos federales de Seguridad Nacional a los estados que se niegan a cooperar con ciertas leyes federales de inmigración.

El fallo de la jueza de distrito estadounidense Mary McElroy del lunes consolidó una victoria para la coalición de 12 fiscales generales que demandaron a la administración a principios de este año después de ser alertados de que sus estados recibirían subvenciones federales drásticamente reducidas debido a sus jurisdicciones «santuario».

En total, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recortaron más de 233 millones de dólares de Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Washington. El dinero forma parte de un programa de 1.000 millones de dólares cuyas asignaciones se basan en la evaluación de riesgos, y los estados transfieren la mayor parte del dinero a los departamentos de policía y bomberos.

Los recortes se dieron a conocer poco después de que un juez federal independiente, en un desafío legal diferente, dictaminara que era inconstitucional que el gobierno federal exigiera a los estados que cooperaran en las acciones de cumplimiento de la ley migratoria para obtener fondos de FEMA para desastres.

En su fallo de 48 páginas, McElroy concluyó que el gobierno federal estaba evaluando a la policía de los estados en relación con la aplicación de las leyes de inmigración federales sobre si reducir o no la financiación federal para el Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional y otros.

«¿Qué otra cosa podrían ser las decisiones de los acusados ​​de recortar la financiación de programas antiterroristas específicos mediante cantidades ostentosamente redondas, incluso eliminando los dígitos de millones de las sumas otorgadas, sino arbitrarias y caprichosas? No se necesita un título en derecho ni en matemáticas para deducir que ninguna fórmula plausible y racional podría producir este resultado», escribió McElroy.

El juez designado por Trump luego ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que restableciera las asignaciones de fondos previamente anunciadas a los estados demandantes.

“El abuso desmedido de los acusados ​​en su función de administración de subvenciones federales es particularmente problemático, dado que se les ha confiado un deber sumamente importante: proteger a nuestra nación y a sus ciudadanos”, escribió McElroy. “Si bien las complejidades del derecho administrativo y los términos y condiciones de las subvenciones federales pueden parecer abstractos para algunos, la financiación en cuestión apoya programas vitales de lucha contra el terrorismo y de aplicación de la ley”.

McElroy citó en particular el reciente ataque a la Universidad Brown, donde un hombre armado mató a dos estudiantes e hirió a otros nueve, como un evento en el que el programa federal de mil millones de dólares sería vital para responder a tal tragedia.

“Mantener como rehenes la financiación de programas como estos basándose únicamente en lo que parecen ser los caprichos políticos de los acusados ​​es inadmisible y, al menos aquí, ilegal”, escribió la jueza con sede en Rhode Island en su fallo, emitido poco más de una semana después del tiroteo de Brown.

Se enviaron correos electrónicos al DHS y a FEMA solicitando comentarios.

“Esta victoria garantiza que la Administración Trump no pueda castigar a los estados que se niegan a ayudar a llevar a cabo su cruel agenda de inmigración, particularmente negándoles fondos vitales que ayudan a prepararse y responder ante desastres y emergencias”, dijo la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en un comunicado.