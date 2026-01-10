El Congreso debate las posibles consecuencias para ICE e incluso para Noem tras el asesinato de Renee Good

El asesinato de una mujer de Minnesota a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está resonando en el Capitolio, donde los demócratas y algunos republicanos prometen una respuesta contundente a medida que las agresivas operaciones de deportación del presidente Donald Trump desatan protestas en todo el país.

Los legisladores están exigiendo una serie de acciones, desde una investigación completa sobre la muerte a tiros de Renee Good y cambios de políticas sobre las redadas policiales hasta la desfinanciación de las operaciones de ICE y el juicio político de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , en lo que se está convirtiendo rápidamente en un punto de inflexión.

“La situación ocurrida en Minnesota es una completa y total vergüenza”, declaró el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, al conocerse los detalles. “Y en los próximos días, conversaremos sobre una respuesta contundente y apropiada por parte de los demócratas de la Cámara”.

Sin embargo, casi no hay consenso entre los partidos políticos tras la muerte de Good, quien estaba al volante de una camioneta después de dejar a su hijo de 6 años en la escuela cuando un oficial de ICE le disparó y la mató .

El asesinato generó inmediatamente versiones contradictorias. Trump y Noem afirmaron que el agente de ICE actuó en defensa propia , mientras que funcionarios demócratas afirmaron que la administración Trump mentía e instaron al público a ver los videos virales del tiroteo.

El vicepresidente JD Vance culpó a Good, calificándolo de «tragedia de su propia creación», y dijo que el oficial de ICE puede haber sido «sensible» por haber resultado herido durante un altercado no relacionado el año pasado.

Pero el asesinato de Good, al menos la quinta muerte conocida desde que la administración lanzó su campaña de deportación masiva, podría cambiar la dinámica política.

«Los videos que vi ayer de Minneapolis son profundamente perturbadores», dijo la senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, en una declaración.

“Mientras lamentamos esta pérdida de vidas, necesitamos una investigación exhaustiva y objetiva sobre cómo y por qué sucedió”, declaró. Como parte de la investigación, exigió cambios en las políticas, afirmando que la situación “fue devastadora y no puede volver a ocurrir”.

La financiación de la Seguridad Nacional está en debate

La presión en el Congreso para una mayor supervisión y rendición de cuentas de las operaciones de inmigración de la administración se produce mientras los legisladores están en medio del proceso anual de asignaciones para financiar agencias, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, para evitar otro cierre del gobierno federal cuando el dinero expire a fines de enero.

Mientras estallan manifestaciones contra el ICE en las ciudades tras la muerte de Good, los demócratas se han comprometido a utilizar cualquier palanca legislativa disponible para presionar a la administración a fin de que cambie la conducta de los agentes del ICE.

«Hemos estado advirtiendo sobre esto durante todo un año», dijo el representante Maxwell Frost, demócrata de Florida.

El oficial de ICE “tiene que rendir cuentas”, dijo Frost, “pero no solo ellos, sino ICE en su conjunto, el presidente y toda esta administración”.

Los demócratas del Congreso vieron el asesinato de Good como una señal de la necesidad de tomar medidas agresivas para restringir las tácticas de la administración.

Varios demócratas se unieron a los pedidos de destituir a Noem, quien ha sido criticada por ambos partidos por su falta de transparencia en el departamento, aunque esa medida es muy poco probable con los republicanos en control del Congreso.

Otros demócratas quieren restringir la financiación de su departamento, cuyo presupuesto se incrementó enormemente como parte del amplio proyecto de ley de impuestos y gastos aprobado por los republicanos el verano pasado.

El senador de Connecticut Chris Murphy, el demócrata de mayor rango en el subcomité que maneja el financiamiento de Seguridad Nacional, planea presentar una legislación para controlar a la agencia con restricciones a la autoridad de los agentes federales, incluyendo un requisito de que la Patrulla Fronteriza se mantenga en la frontera y que los oficiales de control del DHS no usen máscaras.

“Cada vez más demócratas dicen hoy lo que varios de nosotros venimos diciendo desde abril y mayo: Kristi Noem es peligrosa. No debería estar en el cargo y debería ser sometida a un juicio político”, declaró la representante demócrata Delia Ramírez, quien representa zonas de Chicago donde el ICE implementó una medida reforzada de control migratorio el año pasado que resultó en dos muertes.

Los debates sobre inmigración han dividido desde hace tiempo al Congreso y a los partidos. Los demócratas se dividen entre posturas más liberales y más estrictas hacia los recién llegados a Estados Unidos. Los republicanos han adoptado la línea dura de Trump para presentar a los demócratas como radicales.

El gobierno republicano había lanzado la operación de control en Minnesota en respuesta a una investigación sobre la organización sin fines de lucro Feeding Our Future. La fiscalía afirmó que la organización estuvo en el centro de las mayores estafas relacionadas con la COVID-19 del país , cuando los acusados ​​se aprovecharon de un programa estatal financiado con fondos federales destinado a proporcionar alimentos a niños.

De cara a las elecciones intermedias de noviembre, que los demócratas creen que dependerán de cuestiones como la asequibilidad y la atención médica, la indignación nacional por la conducta de ICE ha presionado a los legisladores a hablar abiertamente.

“No estoy completamente en contra de las deportaciones, pero la forma en que las están manejando es una verdadera vergüenza”, dijo el representante Vicente González, demócrata por Texas, quien representa un distrito a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“En estos momentos estamos viendo que los seres humanos son tratados como animales”, afirmó.

Otros tiroteos de ICE han desconcertado a los legisladores

En septiembre, un agente federal de control de inmigración en Chicago disparó fatalmente a Silverio Villegas González durante un breve altercado después de que González había dejado a sus hijos en la escuela.

En octubre, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza, también en Chicago, disparó cinco veces a Marimar Martínez, maestra y ciudadana estadounidense, durante una disputa con oficiales. Los cargos contra Martínez, presentados por la administración, fueron desestimados por un juez federal .

Para el representante Chuy García, demócrata por Illinois, la muerte de Good “trajo recuerdos desgarradores de esos dos tiroteos en mi distrito”.

“Parece que el hecho de que una ciudadana estadounidense, que es una mujer blanca, pueda estar abriendo los ojos del público estadounidense, ciertamente de los miembros del Congreso, de que lo que está sucediendo está fuera de control”, dijo, “de que no se trata de detener o perseguir a los inmigrantes más peligrosos”.

Los republicanos expresaron cierta preocupación por el tiroteo, pero apoyaron la política de la administración, defendieron las acciones del oficial y culparon en gran medida a Good por el enfrentamiento.

«Nadie quiere ver a la gente recibir disparos», dijo el representante Rich McCormick, republicano por Georgia.

“Hagamos lo correcto y seamos razonables. Y lo razonable es no obstruir a los agentes de ICE y luego acelerar mientras están parados frente a tu auto”, dijo. “Ella cometió un error. Estoy seguro de que ella no quiso que eso pasara, ni él tampoco”.