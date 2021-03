Sondeo: 60% de estadounidenses aprueba el desempeño de Biden

AP

Washington Hispanic:

El 60% de los estadounidenses aprueba el desempeño del presidente Joe Biden y un porcentaje aun mayor avala la forma como ha respondido al coronavirus, según una encuesta dada a conocer el martes.

En momentos en que la sociedad estadounidense está profundamente polarizada, el apoyo a Biden existe entre miembros de ambos partidos, según el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

En total, el 70% de los norteamericanos aprueban la respuesta que el gobierno de Biden le ha dado a la pandemia, incluyendo el 44% de los republicanos.

Aun así, Biden enfrenta cierto escepticismo en cuanto a la economía, que ha quedado devastada por la pandemia. El 55% aprueba del manejo que el mandatario le ha dado a la economía, pero el 63% dice que la economía está en mal estado. Entre los republicanos, apenas el 17% aprueba del desempeño económico del presidente.

Menos de dos meses después de asumir la presidencia, Biden ha hecho de la pandemia su tema bandera, exhortando a la ciudadanía a usar cubrebocas y guardar el distanciamiento físico y prometiendo agilizar la campaña de vacunación. Ha insistido en que hasta que la enfermedad no esté totalmente bajo control, la economía no se recuperará plenamente.

Entretanto, le ha pedido al Congreso aprobar un paquete de rescate de 1,9 billones de dólares que resultaría en el envío de cheques directos a millones de ciudadanos y en fondos adicionales a gobiernos estatales y locales.

La medida ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero Biden se ha visto obligado a hacer concesiones para retener el apoyo de todos los demócratas en el Senado, y tuvo que limitar las condiciones para que la gente reciba los cheques de 1.400 dólares. Aun así el gobierno estima que 158,5 millones de hogares recibirán el estímulo económico.

El gobierno anterior de Donald Trump argumentaba que la economía estadounidense no podía soportar el cierre de negocios y las prohibiciones de viajar. Algunos estados con gobernadores republicanos siguieron la pauta de Trump y se negaron a imponer restricciones, con lo que sus economías evitaron un colapso, pero el número de casos de coronavirus se disparó. En total más de 520.000 personas han fallecido en el país a causa del COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

A pesar de sus estrategias totalmente distintas para encarar la enfermedad, los índices de aprobación de Biden en cuanto a la economía son parecidos a los de Trump. La gran diferencia es que ese era el tema donde Trump tenía más apoyo, mientras que para Biden es un tema relativamente débil comparado con el apoyo que tiene para su manejo de la pandemia y otros temas.

Como reflejo de la polarización que agobia al país, el sentir popular hacia la economía se ha colocado a la inversa después de las elecciones: en diciembre, 67% de los republicanos y el 15% de los demócratas calificaban de buenas las condiciones económicas. Ahora eso dicen el 35% de los republicanos y el 41% de los demócratas.

La encuesta AP-NORC fue realizada a 1.434 adultos entre el 25 de febrero y el 1 de marzo usando el método AmeriSpeak, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error es de más o menos 3,4 puntos porcentuales.