Dos hombres arrestados por matar a tiros a un hombre

Dos hombres fueron arrestados en relación con el tiroteo fatal de un hombre de 34 años de Alexandria en el estacionamiento de Potomac Mills en Woodbridge la semana pasada, dijo la policía del condado de Prince William.

Los investigadores dijeron que Clifton Joseph Douglas, de 25 años, fue detenido el lunes en el condado de Chesterfield por miembros del Grupo de Trabajo de Alguaciles de Estados Unidos.

Está acusado de asesinato y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave por la muerte de Baffour Asare Gundona.

Douglas se encuentra detenido sin derecho a fianza.

La policía dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de las 7 p. m. del 24 de febrero en el estacionamiento del centro comercial en Potomac Mills Circle.

Según la policía, Douglas y otro hombre, Beau Wade Bishop, de 28 años y residente de Woodbridge, condujeron hasta el centro comercial para encontrarse con la víctima.

En algún momento, Douglas supuestamente se subió al coche de Gundona. Entonces hubo una pelea.

Durante el enfrentamiento, la policía dijo que Gundona recibió un disparo.

Gundona logró salir del vehículo, pero se desplomó cerca y murió.

Después del tiroteo, los investigadores dijeron que Douglas regresó a un vehículo con Bishop y la pareja abandonó el área.

La policía localizó el vehículo sospechoso afuera de la casa de Bishop en Woodbridge y lo arrestó el 27 de febrero. Está acusado de complicidad después del hecho y de ocultar o agravar delitos y también está detenido sin derecho a fianza.

Los detectives luego identificaron a Douglas como el presunto tirador y obtuvieron órdenes de arresto antes de rastrearlo en el condado de Chesterfield.

La policía dijo que la investigación continúa en curso, pero las primeras pruebas indican que el tiroteo no fue aleatorio.

La policía del condado de Prince William ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con el departamento.