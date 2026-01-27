Seis personas murieron cuando un avión comercial que intentaba despegar en Maine se estrelló en una tormenta de nieve

Seis personas murieron cuando un avión comercial se estrelló durante el despegue mientras se aproximaba una tormenta de nieve y la visibilidad disminuía en Maine el domingo por la noche.

El Bombardier Challenger 600 volcó y se incendió durante el despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor alrededor de las 7:45 p. m. del domingo por la noche cuando la enorme tormenta invernal del país comenzaba a llegar al área.

Una grabación de audio de controladores aéreos publicada por www.LiveATC.net incluye a alguien diciendo «Avión al revés. Tenemos un avión de pasajeros al revés», unos 45 segundos después de que se autorizara el despegue de un avión. Los servicios de emergencia llegaron menos de un minuto después, según informó el director del aeropuerto, José Saavedra.

Los expertos afirman que el clima y las dudas sobre si la acumulación de hielo en las alas impidió que el avión despegara, como ya ha ocurrido al menos dos veces con ese modelo, probablemente serán la prioridad inicial de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). Sin embargo, la agencia considerará todos los factores posibles.

«Pueden contar con que la NTSB va a analizar esto muy de cerca», dijo John Cox, director ejecutivo de Safety Operating Systems.

El aeropuerto informó el lunes por la tarde que había seis personas a bordo, según el manifiesto de vuelo, y que todas fallecieron. Horas antes, la Administración Federal de Aviación (FAA) había informado de siete fallecidos y una persona herida, pero advirtió que las cifras estaban sujetas a cambios y que la agencia se remite a las autoridades locales.

La nevada era intensa en otras zonas al momento del accidente, pero la acumulación de nieve acababa de empezar en Bangor. Otros aviones habían estado despegando sin problemas. Pero aproximadamente media hora antes del accidente, el piloto de un avión Allegiant con destino a Florida comunicó por radio a la torre de control que abortara el despegue.

«Uno, nuestro fluido de deshielo ha fallado y dos, no creo que la visibilidad sea lo suficientemente buena para despegar, así que tendremos que rodar de vuelta a la puerta de embarque», comunicó por radio el piloto de Allegiant. El controlador respondió diciendo que se disponía a avisarle al piloto que la visibilidad había bajado a unos tres cuartos de milla.

Casi al mismo tiempo, el piloto del Bombardier se dirigía a la plataforma de deshielo y solicitaba por radio que se trataran las alas y la cola de su avión, según el audio publicado por www.LiveATC.net. El avión permaneció en la plataforma unos 20 minutos antes de dirigirse a la pista.

Historial de problemas de formación de hielo con estos aviones

El modelo Bombardier Challenger 600 tiene un historial de problemas de formación de hielo durante el despegue, que causaron accidentes mortales en Birmingham, Inglaterra; y Montrose, Colorado, hace más de 20 años, según el consultor de seguridad aérea Jeff Guzzetti. Incluso una pequeña cantidad de hielo en las alas puede causar problemas graves, por lo que las inspecciones y el deshielo minuciosos son cruciales antes del despegue, explicó el exinvestigador federal de accidentes. Además, el deshielo tiene un límite de tiempo para su eficacia. Podría durar solo unos 20 minutos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Caribou, Maine, informó que el aeropuerto recibió casi 25 cm de nieve, pero que apenas comenzaba a caer en el momento del accidente. La velocidad del viento era de aproximadamente 16 km/h, lo cual no es inusual. Las temperaturas bajaron de los 3 grados (-16 Celsius) mientras el avión se encontraba en Bangor.

Cox dijo que esas condiciones no impedirían que los aviones volaran.

El avión accidentado acababa de aterrizar en Bangor desde Houston a las 18:09, según FlightRadar24.com , por lo que probablemente permaneció a la intemperie en la nieve durante más de una hora antes de intentar despegar de nuevo. Y no habría tardado mucho en formarse hielo en las alas, sobre todo si el avión se reabasteció con combustible para aviones frío almacenado en los tanques de las alas, un factor que la NTSB ha mencionado en accidentes anteriores.

“Dadas las condiciones meteorológicas del momento y el historial de contaminación eólica de esta aeronave en particular, estoy seguro de que la NTSB lo investigará de inmediato”, dijo Guzzetti. “Si hubiera habido cualquier tipo de precipitación, incluso helada, habrían tenido que limpiar esas alas antes de despegar”.

El Bombardier Challenger 600 es un avión comercial de fuselaje ancho con capacidad para entre nueve y once pasajeros. Fue lanzado en 1980 como el primer avión privado con cabina de paseo y sigue siendo una opción popular para vuelos chárter, según aircharterservice.com.

Los investigadores de accidentes en Inglaterra recomendaron procedimientos mejorados para la detección de hielo después de un accidente en 2002, pero no se realizaron cambios significativos hasta que la NTSB terminó su investigación en 2006 del accidente de Colorado que mató al hijo del ejecutivo de televisión de NBC, Richard Ebersol.

Posteriormente, la FAA publicó nuevas normas para aclarar a los pilotos y aeropuertos que incluso una pequeña cantidad de escarcha en las alas puede ser un problema. La agencia también aclaró los estándares de deshielo para garantizar que se eliminen todas las partículas congeladas de las alas, y exigió una combinación de inspecciones táctiles y visuales.

Las víctimas del accidente no han sido identificadas oficialmente.

Las identidades de las personas a bordo no se harán públicas hasta que puedan ser confirmadas, dijeron las autoridades.

El avión estaba registrado a nombre de una corporación que comparte la misma dirección en Houston que el bufete de abogados de lesiones personales Arnold and Itkin Trial Lawyers, y uno de los socios fundadores del bufete figura como agente registrado de la empresa propietaria del avión.

El aeropuerto internacional de Bangor, a unos 320 kilómetros al norte de Boston, es uno de los más cercanos a Europa en Estados Unidos y se utiliza a menudo para reabastecer aviones privados que vuelan al extranjero. El Bombardier se dirigía a Francia cuando se estrelló.

El aeropuerto cerró después del accidente y permanecerá cerrado al menos hasta el miércoles para que los investigadores de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte puedan examinar y retirar los restos.

Se espera que en aproximadamente un mes se publique un informe preliminar con los hechos del accidente, pero la versión final probablemente no se publicará hasta dentro de más de un año.