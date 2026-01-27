Qué saber sobre el autoconocimiento mamario y cómo se integra en la prevención del cáncer

¿Qué significa tener conciencia de los senos?

Es un enfoque más general y flexible para la prevención del cáncer de mama que implica familiarizarse con el aspecto y la textura de sus senos. Se complementa con otras medidas de detección temprana, como las mamografías periódicas .

Los médicos sugieren el autoconocimiento de las mamas como una alternativa a los autoexámenes (esos controles metódicos mensuales para detectar cualquier cambio al aplicar presión o al acostarse).

Hace dos décadas, la Sociedad Americana del Cáncer dejó de recomendar los autoexámenes para personas con un riesgo promedio de cáncer de mama porque no había evidencia sólida de que fueran beneficiosos si se tomaban otras medidas preventivas, como las mamografías regulares. Además, los controles mensuales generaban ansiedad en algunas pacientes ante cualquier cambio, especialmente en aquellas con tejido mamario denso o con bultos naturales .

“Supongamos que se reúnen 100 mujeres en un auditorio, se les enseña cómo hacerlo y luego se lo hacen en casa. No detectamos más cánceres que si todas esas mujeres se hubieran hecho mamografías según nuestras directrices”, dijo el Dr. Arif Kamal, director de atención al paciente de la Sociedad Americana del Cáncer.

Según la Sociedad del Cáncer, en 2026 se diagnosticará cáncer de mama invasivo a más de 300.000 mujeres y alrededor de 2.600 hombres en Estados Unidos.

Si bien las mamografías son fundamentales, especialmente para detectar cánceres tempranos que de otro modo serían indetectables, es importante notar cambios en los senos entre las mamografías o antes de que tenga la edad suficiente para calificar, y hacer que un médico los controle, por si acaso.

¿Cómo se manifiesta esa consciencia en la vida diaria? Esto es lo que debes saber.

Cómo practicar el autoconocimiento de los senos

El objetivo del autoconocimiento de los senos es «saber cómo se ven y se sienten normalmente. Y si algo cambia y presenta un nuevo bulto o engrosamiento, puede consultarlo con un médico», explicó la Dra. Shari Goldfarb, del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering.

A diferencia de los autoexámenes mensuales, no existe una rutina establecida para el autoconocimiento de los senos. Se trata de una práctica general que se integra en la vida diaria. Esto podría significar notar un cambio en la forma al ponerse un sujetador deportivo para hacer ejercicio o sentir dolor al acostarse.

Los pacientes de la Dra. Megan Schneiderman han mencionado cambios que notaron al mirarse al espejo. A veces, fue su pareja quien lo notó.

El objetivo de esta concienciación general “es tratar de hacer que las cosas sean un poco menos aterradoras para los pacientes”, dijo Schneiderman, quien trabaja en Mount Nittany Health en Pensilvania.

Otros cambios importantes a los que debe prestar atención, además de los bultos, son el pezón invertido, la secreción del pezón, la aparición de hoyuelos en la piel, cambios en el tamaño de los senos, enrojecimiento de la piel o dolor constante en una sola zona. Si nota algo extraño, llame a un médico para que lo revise.

Recuerda que el conocimiento es poder

La búsqueda de cambios puede generar ansiedad sobre si cada nuevo hallazgo podría ser canceroso. Pero los expertos afirman que es importante recordar que es mejor no dejarse sorprender.

La mayoría de los bultos no son cáncer (pueden ser fluctuaciones normales en el tejido mamario o un quiste benigno), pero siempre es buena idea revisarlo para estar segura, especialmente si persiste o empeora, dijo la Dra. Pouneh Razavi, radióloga mamaria de Johns Hopkins Medicine.

“Definitivamente, es mejor que lo evalúen, pero no se preocupe a menos que haya una razón para preocuparse”, dijo.

También es importante mantener una rutina regular de detección, ya que el autoconocimiento de las mamas no es suficiente por sí solo. Esto implica hacerse mamografías anualmente o cada dos años a partir de los 40 o 45 años, según lo recomendado por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. y la Sociedad Americana del Cáncer.

Las personas que tienen un mayor riesgo debido a antecedentes familiares o mutaciones genéticas o personas con mamas densas pueden tener cronogramas de detección más tempranos o diferentes o requerir imágenes adicionales.

“Se trata simplemente de conocerte realmente a ti mismo y reconocer si algo cambia”, dijo Razavi.