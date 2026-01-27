Cierres y retrasos: Washington DC, Maryland y Virginia
Virginia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas de la ciudad de Alexandria
|Cerrado el martes 27 de enero
Debido a las temperaturas bajo cero de esta noche y las condiciones de las carreteras en toda la región, todas las escuelas y oficinas de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria (ACPS) estarán cerradas el martes 27 de enero de 2026.
|Escuelas públicas del condado de Arlington
|Cerrado el martes 27/01
|Escuelas públicas del condado de Culpeper
|Cerrado el martes 27/01.
El personal de mantenimiento únicamente deberá presentarse a las 12:00 horas (mediodía).
|Escuelas públicas del condado de Fairfax
|Cerrado el martes 27 de enero.
Todas las escuelas públicas y oficinas centrales del condado de Fairfax están cerradas el MARTES 27 DE ENERO DE 2026. Detalles: http://fcps.edu
|Escuelas públicas de la ciudad de Falls Church
|Cerrado el martes 27/01
|Escuelas públicas del condado de Fauquier
|Cerrado el martes 27/01
|Escuelas públicas de la ciudad de Fredericksburg
|Cerrado el martes 27/01
Código Rojo
|Escuelas públicas del condado de Loudoun
|Cerrado el martes 27 de enero.
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun y las oficinas administrativas permanecerán cerradas mañana, lunes 26 de enero de 2026. Se cancelan todas las actividades en los campus escolares. LCPS continuará monitoreando las condiciones de las carreteras y el clima y proporcionará una actualización el lunes sobre el estado de las escuelas para el martes.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas
|Cerrado el martes 27 de enero
Debido a las inclemencias del tiempo, todas las escuelas públicas y oficinas de la ciudad de Manassas estarán cerradas el martes 27 de enero de 2026: código azul para los empleados.
|Escuelas públicas de la ciudad de Manassas Park
|Cerrado el martes 27/01
CÓDIGO ROJO
|Escuelas públicas del condado de Prince William
|Cerrado el martes 27/01
Código Rojo
|Escuelas públicas del condado de Spotsylvania
|Cerrado el martes 27/1.
Los empleados de 12 meses son código 1.
|Escuelas públicas del condado de Stafford
|Cerrado el martes 27/01
|ESCUELA DE DÍA NOVA
|Cerrado el lunes 26/01
|ESCUELA DE DÍA NOVA
|Cerrado el martes 27/01
|Maravillosa Academia de Virginia
|Cerrado el martes 27 de enero.
Esté atento a los anuncios de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William para obtener avisos futuros.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Ambleside
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Angelus
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela rural diurna Burgundy Farm
|Cerrado el martes 27/01
Todas las actividades canceladas
|Academia de la Capilla de Cristo
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela del Congreso
|Cerrado el martes 27/1
Todos los programas (infantes – 8.º grado) cerrados
|Academia Cristiana Cornerstone W
|Cerrado el lunes 26/01
Cerrado para todos los programas el lunes 26 de enero.
|Academia Cristiana Cornerstone W
|Cerrado el martes 27/01
Cerrado para todos los programas
|Escuela Country Day McLean
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Country Day McLean
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Cristiana Engleside
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Cristiana Engleside
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Cristiana Evergreen
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Cristiana Evergreen
|Cerrado el martes 27/01
|Explorar la escuela de aprendizaje
|Cerrado el lunes 26/01
|Explorar la escuela de aprendizaje
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Bautista del Templo de Fairfax
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Flint Hill
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Flint Hill
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Foxcroft
|Cerrado el lunes 26/1
No hay clases
|Escuela Foxcroft
|Retraso de 2 horas el martes 27/1
Las clases comenzarán a las 11 a.m.
|Escuela Cristiana del Valle Fresta
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Cristiana del Valle Fresta
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Green Hedges
|Cerrado el lunes 26/01
La escuela Green Hedges estará cerrada el 27/01/2026
|Escuela Green Hedges
|Cerrado el martes 27/01.
La escuela Green Hedges estará cerrada el 27/01/2026.
|Escuela Cristiana Heritage
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Cristiana Heritage
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Highland
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Highland
|Cerrado el martes 27/01
|Centro de Desarrollo Infantil Horizon
|Cerrado el lunes 26 de enero
en las sucursales de Reston, Fairfax y Centreville.
|Academia Ideaventions de Matemáticas y Ciencias
|Cerrado el lunes 26/01
|Academia Ideaventions de Matemáticas y Ciencias
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Diurna del Condado de Loudoun
|Cerrado el lunes 26/1
debido a condiciones de nieve y hielo.
|Escuela Diurna del Condado de Loudoun
|Cerrado el martes 27/1
debido a condiciones de nieve y hielo.
|Escuela Montessori Loudoun
|Cerrado el lunes 26/1
Cerrado el lunes 26/1 Loudoun Montessori School estará cerrada mañana, lunes 26 de enero de 2026. LMS continuará monitoreando las condiciones de la carretera y el clima y brindará una actualización el lunes sobre el estado de la escuela para el martes.
|Escuela Montessori Loudoun
|Cerrado el martes 27/01
Debido a las carreteras heladas, LMS estará cerrado mañana martes 27 de enero de 2026
|Escuela Montessori de Middleburg
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Montessori de Middleburg
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Cristiana Oak Hill
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Cristiana Oak Hill
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Providencia
|Cerrado el lunes 26/01
|La casa del árbol de Reggio
|Cerrado el lunes 26/01
|La casa del árbol de Reggio
|Otros el martes 27/1
Ubicaciones de VA: abren a las 9:30 a. m. (se reevaluará por la mañana); las ubicaciones federales siguen a OPM
|Colegio San Esteban y Santa Inés
|Otros el lunes 26/1
Aprendizaje a distancia: martes 27 de enero
|Academia de Fundación Fuerte
|Cerrado el lunes 26/01
Debido a las condiciones climáticas, Strong Foundation Academy estará cerrado el lunes 26/01/2026
|Escuela Bautista del Templo
|Cerrado el lunes 26/1
TBS estará cerrado el lunes 26 de enero. ¡Manténgase a salvo!
|La escuela cristiana de Fairfax
|Cerrado el lunes 26/01
|La escuela cristiana de Fairfax
|Cerrado el martes 27/01
|La Escuela Goddard de Chantilly
|Cerrado el lunes 26/01
Cerrado el lunes 26/01 debido al mal tiempo.
|La Escuela Goddard de Chantilly
|Cerrado el martes 27/01
debido a condiciones de carretera heladas e inseguras.
|La Escuela Goddard South Riding
|Cerrado el lunes 26/01
Cerrado el lunes 26/01 debido al mal tiempo.
|La Escuela Goddard South Riding
|Cerrado el martes 27/01
debido a condiciones de carretera heladas e inseguras.
|La Escuela Goddard de Tysons
|Cerrado el lunes 26/01
|La Escuela Goddard de Tysons
|Cerrado el martes 27/01
|La escuela Langley
|Cerrado el lunes 26/01
|La escuela Langley
|Cerrado el martes 27/01
|La Nueva Escuela del Norte de Virginia
|Cerrado el lunes 26/01
|La Nueva Escuela del Norte de Virginia
|Cerrado el martes 27/01
|La escuela de Newton
|Cerrado el martes 27/01
|La Escuela Potomac
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Montessori de Virginia
|Cerrado el lunes 26/01
Ambas ubicaciones están cerradas.
|Academia Montessori de Virginia
|Cerrado el martes 27/01
Ambas ubicaciones están cerradas.
|Escuela Westminster
|Cerrado el martes 27/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Universidad de la Divina Misericordia
|Cerrado el lunes 26/1.
Las clases presenciales se impartirán a distancia (vía Zoom). Se solicita al personal y al profesorado que se pongan en contacto con sus supervisores para informarles sobre el teletrabajo y las reuniones a las que deberán asistir a distancia.
|Universidad de la Divina Misericordia
|Cerrado el martes 27/1.
Las clases presenciales se impartirán a distancia (vía Zoom). Se solicita al personal y al profesorado que se pongan en contacto con sus supervisores para informarles sobre el teletrabajo y las reuniones a las que deberán asistir a distancia.
|Universidad George Mason
|Cerrado el lunes 26/1.
Los estudiantes deben esperar a que sus instructores les proporcionen más información sobre un plan de aprendizaje alternativo o consultar su programa de estudios para obtener instrucciones. Los cursos en línea sincrónicos y asincrónicos pueden continuar en línea según lo planeado, a menos que los estudiantes reciban un mensaje con un plan alternativo de su instructor.
|Universidad George Mason
|Otros El martes 27 de enero,
la Universidad George Mason abrirá sus puertas al mediodía del martes 27 de enero.
|Universidad Marymount
|Otros El
lunes 26 de enero, Marymount operará de forma totalmente remota. Visite Marymount.edu para obtener actualizaciones.
|Universidad Marymount
|El martes 27
de enero, la Universidad Marymount operará de forma totalmente remota debido al mal tiempo. Todas las clases se impartirán en línea y se cancelarán todos los eventos y servicios del campus.
|Colegio Comunitario del Norte de Virginia
|Cerrado el lunes 26/1.
Todos los campus de NOVA están cerrados. Clases y servicios cancelados.
|Colegio Comunitario del Norte de Virginia
|Cerrado el martes 27/1.
Todos los campus de NOVA están cerrados. Clases y servicios cancelados.
|Universidad de Mary Washington
|Cerrado el lunes 26/1
Los estudiantes deben consultar con sus profesores los planes específicos del curso con respecto a la instrucción virtual.
|Universidad de Mary Washington
|Cerrado el martes 27/01
|Universidad de Medicina Integrativa de Virginia
|Cerrado el
lunes 26 de enero. Todos los campus de la VUIM estarán cerrados. Las clases en línea se impartirán según lo programado. Cualquier consulta sobre la recuperación de clases o turnos de clínica debe dirigirse al profesor o supervisor correspondiente.
|Universidad de Medicina Integrativa de Virginia
|Cerrado el martes 27 de
enero. Campus VUIM Vienna, VA cerrado – Martes 27 de enero. Las clases en línea se impartirán según lo programado. Cualquier consulta sobre la recuperación de clases o turnos clínicos debe dirigirse al profesor o supervisor correspondiente.
|Universidad de Ciencia y Tecnología de Washington
|Cerrado el
lunes 26 de enero. Las oficinas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Washington permanecerán cerradas debido al mal tiempo. El personal estará en horario de teletrabajo.
|Universidad de Ciencia y Tecnología de Washington
|El
martes 27 de enero, las clases presenciales de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Washington se cancelaron debido al mal tiempo. Las clases se impartirán en línea. El horario de oficina se actualizará más adelante.
|Nombre de la organización
|Estado
|Base del Cuerpo de Marines de Quantico
|Cerrado el martes 27 de
enero. El martes 27 de enero, el estado operativo de la Base del Cuerpo de Marines en Quantico es Código Rojo. Las condiciones son severas y la base está cerrada para su funcionamiento normal. Solo se espera que el personal esencial para la misión se presente a trabajar. El personal debe comunicarse con su cadena de mando para obtener orientación o instrucciones específicas.
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia
|Cerrado el lunes 26/01
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia
|Cerrado el martes 27/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Biblioteca de Alejandría
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno de la ciudad de Alejandría
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno de la ciudad de Alejandría
|Cerrado el martes 27/01
|Parque de la ciudad de Manassas
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Todas las oficinas en Manassas Park City Hall, DSS, Community Center, Library y Public Works están cerradas el lunes 26 de enero.
|Gobierno del condado de Culpeper
|Cerrado el lunes 26/1.
Todas las oficinas del condado de Culpeper, incluida la estación de transferencia y los tribunales, estarán cerradas el lunes 26/1/2026.
|Tribunal de Circuito de Fairfax
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Fairfax
|Cerrado el martes 27/01
|Tribunal de Distrito General del Condado de Fauquier
|Cerrado el lunes 26/01
|Tribunal de Distrito General del Condado de Fauquier
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Fauquier
|Cerrado el martes 27/01
|Tribunal de Distrito de Relaciones Domésticas y de Menores del Condado de Fauquier
|Cerrado el lunes 26/01.
Todos los casos serán reprogramados.
|Tribunal de Distrito de Relaciones Domésticas y de Menores del Condado de Fauquier
|Cerrado el martes 27/01
Todos los casos serán continuados.
|Biblioteca pública del condado de Fauquier
|Cerrado el lunes 26/01
|Biblioteca pública del condado de Fauquier
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Loudoun
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno del condado de Loudoun
|Cerrado el martes 27/01
|Tránsito del condado de Loudoun
|Cerrado el lunes 26/01
|OmniRide
|El martes 27 de enero,
OmniRide comenzará su servicio local a las 9:00 a. m., con disponibilidad limitada. Consulte omniride.com para obtener más información y actualizaciones.
|Tribunal de Circuito del Príncipe Guillermo
|Cerrado el lunes 26/01
|Tribunal de Circuito del Príncipe Guillermo
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Prince William
|Cerrado el lunes 26 de enero
Las oficinas e instalaciones gubernamentales del condado de Prince William estarán cerradas el lunes 26 de enero de 2026. Visite pwcva.gov/emergency para obtener las últimas actualizaciones.
|Gobierno del condado de Prince William
|Cerrado el martes 27 de enero
Las oficinas e instalaciones gubernamentales del condado de Prince William estarán cerradas el martes 27 de enero de 2026. Visite https://www.pwcva.gov/emergency para obtener las últimas actualizaciones.
|Gobierno del condado de Stafford
|Cerrado el lunes 26/1
Gobierno, todos los juzgados y vertedero cerrados
|Gobierno del condado de Stafford
|Cerrado el martes 27/1
Gobierno y todos los tribunales cerrados, vertedero regional con 2 horas de retraso
|Gobierno de la ciudad de Viena
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno de la ciudad de Viena
|Cerrado el martes 27 de enero.
Todas las actividades del Centro Comunitario, el Centro de Adolescentes y el Centro de Artes y Manualidades Bowman House se cancelan el martes. La recolección de basura y reciclaje del lunes y martes se ha cancelado, y el servicio se reanudará con normalidad la próxima semana. Las reuniones de la Comisión de Seguridad en el Transporte, el Comité Asesor de Peatones y el Comité Asesor de Bicicletas programadas para el martes se han cancelado.
|Nombre de la organización
|Estado
|Cherry Blossom Pace
|Cerrado el martes 27/1
Centro PACE Cerrado
|Compañía de tránsito DASH Alexandria
|Cerrado el
lunes 26 de enero. DASH cancelará todos sus servicios debido a las condiciones extremas de hielo. Para más información, visite dashbus.com/alert-list.
|Compañía de tránsito DASH Alexandria
|El
martes 27 de enero, DASH ofrecerá un horario reducido durante el fin de semana, con todos los desvíos vigentes debido a la persistente helada. Para más información, visite dashbus.com/alert-list.
|ECHO Leesburg
|Cerrado el lunes 26/01
|ECHO Leesburg
|Cerrado el martes 27/01
|Apoyo comunitario de Encompass
|Cerrado el lunes 26/1
Todos los servicios, transporte y ubicaciones de oficinas están cerrados.
|Apoyo comunitario de Encompass
|Retraso de 2 horas el martes 27/1.
Reapertura de las ubicaciones de servicio/oficinas el martes 27/1 a las 10 a. m., sin transporte.
|Servicio de alimentos de Fairfax
|Cerrado el lunes 26/01
|Servicio de alimentos de Fairfax
|Cerrado el martes 27/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Comunitaria de Brompton
|Cerrado el martes 27/01
|Centro de aprendizaje del mundo creativo
|Cerrado el martes 27/01
|Centro Infantil Daystar
|Cerrado el martes 27/01
|Academia infantil de Ashburn
|Cerrado el lunes 26/1
Cerrado
|Academia infantil de Ashburn
|Cerrado el martes 27/01
|Montessori comunitario de Parkside
|Cerrado el lunes 26/01
|Montessori comunitario de Parkside
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Spring Hill, Alexandria, VA
|Cerrado el lunes 26/01
|Academia Spring Hill, Alexandria, VA
|Cerrado el martes 27/01
|Centro Infantil Sunbeam
|Cerrado el lunes 26/01
debido al mal tiempo.
|Centro Infantil Sunbeam
|Cerrado el martes 27/01
|Iglesia Luterana y Guardería Vine and Branches
|Cerrado el lunes 26 de enero
Las oficinas administrativas y de cuidado infantil de Vine & Branches estarán CERRADAS el lunes 26 de enero en previsión de la tormenta invernal.
|Iglesia Luterana y Guardería Vine and Branches
|Cerrado el martes 27 de enero
Las oficinas administrativas y de cuidado infantil de Vine & Branches estarán CERRADAS el martes 27 de enero debido a las condiciones climáticas.
|Nombre de la organización
|Estado
|Primera Iglesia Bautista de Manassas
|Cerrado el lunes 26/01.
Apertura virtual solo el lunes.
|Primera Iglesia Presbiteriana de Arlington
|Cerrado el lunes 26/1
Instalación cerrada el lunes, no se puede utilizar la instalación
|Primera Iglesia Presbiteriana de Arlington
|Cerrado el martes 27/1
Instalación cerrada el martes: no se puede utilizar la instalación.
|Iglesia Presbiteriana de Little Falls
|Cerrado el lunes 26/1.
Oficina cerrada. Se cancelan todas las actividades.
|Iglesia Presbiteriana de Little Falls
|Cerrado el martes 27/1.
Oficina cerrada. Se cancelan todas las actividades.
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro Comunitario Judío del Norte de Virginia
|Cerrado el lunes 26/01
|Centro Comunitario Judío del Norte de Virginia
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Montessori Monarca
|Cerrado el lunes 26/01
|Centro para personas mayores San Martín de Porres
|Cerrado el lunes 26/01
Centro cerrado, ¡manténgase abrigado!
|Centro para personas mayores San Martín de Porres
|Cerrado el martes 27/01
Centro cerrado, ¡manténgase abrigado!
Maryland
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Anne Arundel
|Cerrado del lunes 26 de enero al miércoles 28 de enero.
Debido a las condiciones climáticas adversas y a las restricciones de viaje, todos los edificios de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel permanecerán cerrados el martes 27 y el miércoles 28 de enero. Se ha declarado un Código Rojo para los empleados. Para más información, visite http://aacps.org.
|Escuelas públicas del condado de Calvert
|Cerrado el martes 27 de
enero de 2026. Las Escuelas Públicas del Condado de Calvert permanecerán cerradas el martes 27 de enero de 2026. Los autobuses no circularán y los estudiantes no deberán presentarse a la escuela. La guardería está cerrada y se cancelan todas las actividades de la tarde/noche. Código Rojo para el personal: El personal que no sea de emergencia no debe presentarse a trabajar. Todo el personal de emergencia debe presentarse según las instrucciones.
|Escuelas públicas del condado de Frederick, Maryland
|Cerrado el martes 27 de enero
Debido al mal tiempo, las escuelas públicas del condado de Frederick MD estarán cerradas el martes 27 de enero de 2026. Las oficinas abrirán 2 horas más tarde.
|Escuelas públicas del condado de Howard
|Cerrado el martes 27 de enero.
Todas las escuelas y oficinas públicas del Condado de Howard permanecerán cerradas el martes 27 de enero debido al mal tiempo. Se cancelan todas las actividades vespertinas y nocturnas con estudiantes y personal del HCPSS, así como los programas comunitarios en los edificios del HCPSS.
|Escuelas públicas del condado de Montgomery
|Cerrado el martes 27 de enero
CÓDIGO ROJO: todas las escuelas y oficinas de MCPS están cerradas el lunes 26 de enero Y el martes 27 de enero Como era de esperar… ¡es un día de nieve (dos de ellos)! Vea este divertido video para anunciar nuestro estado. https://mcpsmd.info/snowday Dadas las inclemencias del tiempo actuales y el tiempo esperado para completar la remoción de nieve y hielo, MCPS está operando bajo CÓDIGO ROJO para el lunes 26 de enero Y el martes 27 de enero. Todas las escuelas y oficinas están cerradas el lunes 26 de enero Y el martes 27 de enero El personal de emergencia se presenta según las instrucciones Todas las actividades, excursiones y programas en las escuelas y en los terrenos de la escuela están cancelados, incluidas las prácticas y eventos deportivos. Todos los programas de cuidado infantil y las actividades de uso comunitario están cancelados La capacitación del personal programada para el lunes y/o martes se cancelará o reprogramará para una fecha posterior La información sobre las fechas límite de calificación y el informe de calificaciones se compartirá más adelante esta semana Proporcionaremos una actualización del estado operativo del miércoles el martes a las 4 pm.
|Escuelas públicas del condado de Prince George
|Cerrado del lunes 26/1 al jueves 29/1.
CÓDIGO AMARILLO | Las escuelas están cerradas. Todas las oficinas están cerradas. Solo el personal de emergencia debe presentarse a trabajar. Se abrirá la distribución de comidas.
|Escuela de Aprendizaje de Instaladores de Vapor Local 602
|Cerrado el lunes 26/1
Todos los campus cerrados, incluidas las clases virtuales.
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Al-Huda
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Brookewood
|Cerrado el martes 27/1
Fiesta de Santa Ángela Merici
|Escuela Episcopal de Cristo
|Cerrado el lunes 26/01
Cerrado el 26/01 y 27/01
|Escuela Episcopal de Cristo
|Cerrado el martes 27/01
Cerrado el 26/01 y 27/01
|Escuela Internacional Alemana
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Internacional Alemana
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela rural de Glenelg
|Cerrado el lunes 26/1.
Para obtener más información, visite www.glenelg.org.
|Escuela rural de Glenelg
|Cerrado el martes 27/01.
Para obtener más información, visite www.glenelg.org.
|Escuela Holton-Arms
|Cerrado el martes 27 de enero.
El campus de Holton-Arms permanecerá cerrado el martes 27 de enero de 2026. Se cancelan todas las actividades presenciales. Los estudiantes deben prepararse para el aprendizaje en línea el martes. Los jefes de división proporcionarán orientación más detallada a los estudiantes y sus familias según sea necesario. Les pedimos que se mantengan seguros y esperamos darles la bienvenida de nuevo al campus tan pronto como las condiciones lo permitan.
|Academia ICM
|Cerrado el lunes 26/01
|Academia ICM
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Ivymount
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Ivymount
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela para sordos de Maryland
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela para sordos de Maryland
|Cerrado el martes 27/01
|Colegio Mater Amoris Montessori
|Cerrado el lunes 26/01
|Colegio Mater Amoris Montessori
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Cristiana Mount Airy
|Cerrado el lunes 26/01
|Academia Cristiana Mount Airy
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela primaria diurna
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela primaria diurna
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Bautista Riverdale
|Cerrado el lunes 26/1.
Todas las actividades extraescolares canceladas.
|Escuela Bautista Riverdale
|Cerrado el martes 27/1.
Todas las actividades extraescolares canceladas.
|Escuela Bautista Riverdale
|Cerrado el miércoles 28/1.
Todas las actividades extraescolares canceladas.
|Escuela Bautista Riverdale
|Cerrado el jueves 29/1.
Todas las actividades extraescolares canceladas.
|Academia Spartek: Una academia de acción
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Episcopal de San Andrés
|Cerrado el lunes 26/01
|La Escuela Avalon
|Cerrado el lunes 26/01
|La escuela Heights
|Cerrado el lunes 26/01
|La escuela Heights
|Cerrado el martes 27/01
|La escuela Maddux
|Cerrado el lunes 26/01
|La escuela Maddux
|Cerrado el martes 27/01
|La escuela Tidewater
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Episcopal de Washington
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Episcopal de Washington
|Cerrado el martes 27/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Colegio Comunitario de Anne Arundel
|Cerrado el martes 27/1
. Continúan las clases en línea. Servicios en línea disponibles.
|Colegio Comunitario Howard
|Cerrado el martes 27/01
|Universidad Loyola de Maryland
|Cerrado el lunes 26/01.
No se permite trabajo remoto.
|Instituto de Arte de Maryland
|Cerrado el martes 27 de enero.
El campus de MICA permanecerá cerrado el 27 de enero de 2025. Las clases se impartirán en línea. Visite mica.edu para obtener más información.
|Colegio Montgomery
|Cerrado el lunes 26/1
Cerrado lunes y martes – Código Rojo
|Universidad Notre Dame de Maryland
|Cerrado el lunes 26/1
. Cerrado el lunes. Misas y actividades del campus canceladas el domingo.
|Universidad Notre Dame de Maryland
|Cerrado el martes 27/1.
El personal esencial debe presentarse en el campus.
|Colegio Comunitario de Prince George
|Otros el miércoles 28/1
Cyber Day (solo aprendizaje virtual) hasta el miércoles 28/1
|Colegio St. Marys de Maryland
|Cerrado el martes 27/01
|Universidad de Towson
|Cerrado el lunes 26/01
|Universidad de Towson
|Cerrado el martes 27/01
|Universidad de Baltimore
|Cerrado del viernes 23/1 al lunes 26/1
Campus cerrado el domingo y lunes 25 y 26 de enero debido al pronóstico de tormenta de nieve Debido al mal tiempo pronosticado, el campus de la Universidad de Baltimore estará cerrado el domingo 25 de enero y el lunes 26 de enero. Se espera que los empleados esenciales trabajen en sus horarios habituales a menos que su supervisor les indique lo contrario. Los empleados regulares y contingentes II programados para trabajar en el campus pueden registrar tiempo libre administrativo para sus horas programadas regularmente. Los empleados que ya estén programados para tomar tiempo libre acumulado utilizarán su tiempo acumulado. Los empleados deben dirigir cualquier pregunta a sus supervisores.
|Universidad de Baltimore
|Cerrado el martes 27 de
enero. El campus de la Universidad de Baltimore permanecerá cerrado el martes 27 de enero. El campus físico permanecerá cerrado, pero las clases en línea y el trabajo remoto continuarán. Los empleados esenciales deben presentarse en el campus a menos que su supervisor les indique lo contrario. Los empleados regulares y de Contingencia II pueden registrar tiempo libre administrativo para sus horas regulares programadas. Los empleados que ya tengan tiempo libre acumulado lo utilizarán. Los empleados deben dirigir cualquier pregunta a sus supervisores.
|Universidad de Maryland, Condado de Baltimore
|Cerrado el martes 27/1
Todas las clases presenciales y remotas (sincrónicas) comenzarán el miércoles 28 de enero
|Universidad de Maryland College Park
|Cerrado el lunes 26 de enero.
La Universidad de Maryland, College Park, permanecerá cerrada el lunes 26 de enero de 2026 debido al pronóstico de mal tiempo. Las clases están canceladas y solo se presentarán los empleados esenciales debido al mal tiempo. Más información y preguntas frecuentes en http://umd.edu/weather
|Universidad Adventista de Washington
|Cerrado el lunes 26 de enero
Tenga en cuenta que debido al mal tiempo actual, WAU continuará operando a través del trabajo remoto y el aprendizaje virtual todo el día mañana, 27 de enero de 2026. Evaluaremos la situación y brindaremos una actualización adicional a las 3:00 p.m. mañana también.
|Nombre de la organización
|Estado
|Fort Detrick, Maryland
|Retraso de 2 horas el martes 27/1.
Apertura a las 10 am.
|Fuerte Meade
|Cerrado el lunes 26/1
Máximo teletrabajo/licencia liberal autorizada
|Fuerte Meade
|Cerrado el martes 27/1
Máximo teletrabajo, permiso liberal autorizado
|Administración del Seguro Social – Baltimore
|Cerrado el lunes 26/01
|Administración del Seguro Social – Baltimore
|Cerrado el martes 27/01
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos MD Greenbelt
|Cerrado el lunes 26/01
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos MD Greenbelt
|Cerrado el martes 27/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Anne Arundel
|Cerrado el martes 27 de enero
Todos los centros de actividades para personas mayores estarán cerrados el martes 27 de enero de 2026, debido a las condiciones adversas de la carretera.
|Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Anne Arundel
|Cerrado el miércoles 28 de enero
Todos los centros de actividades para personas mayores estarán cerrados el miércoles 28 de enero de 2026, debido a las condiciones adversas de la carretera.
|Bibliotecas públicas del condado de Anne Arundel
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Calvert
|Cerrado el martes 27/1.
El personal esencial debe presentarse a trabajar según lo programado o permanecer de guardia y su supervisor se comunicará con ellos.
|Gobierno del condado de Charles
|Cerrado el martes 27/01
|Tribunal de Circuito del Condado de Calvert
|Cerrado el martes 27 de enero
El Tribunal de Circuito del Condado de Calvert estará cerrado el martes 27 de enero de 2026.
|Gobierno de la ciudad de Bowie
|Cerrado el lunes 26/1
Cerrado el lunes; No se permite la recolección de basura ni reciclaje
|Ciudad de Gaithersburg
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Emergencia de nieve vigente desde el mediodía del sábado 24 de enero hasta las 7 a. m. del martes 27 de enero.
|Gobierno de la ciudad de Rockville
|Cerrado el lunes 26/1.
Empleados esenciales según indicaciones. El resto teletrabaja.
|Gobierno de la ciudad de Rockville
|Cerrado el martes 27/1.
Empleados esenciales según indicaciones. El resto teletrabaja.
|Gobierno de la ciudad de Takoma Park
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno de la ciudad de Takoma Park
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Frederick, Maryland
|Cerrado el lunes 26 de
enero Las oficinas e instalaciones del gobierno del condado de Frederick estarán cerradas el lunes 26 de enero debido al clima invernal. Aclaraciones y actualizaciones del cronograma: La reunión del ayuntamiento sobre el presupuesto del año fiscal 27 de la ejecutiva del condado, Jessica Fitzwater, programada para el lunes 26 de enero a las 7 p. m. en la escuela secundaria Governor Thomas Johnson ahora se llevará a cabo el lunes 2 de febrero a las 7 p. m. en la escuela secundaria Governor Thomas Johnson. Los servicios de tránsito del condado de Frederick estarán cerrados y todos los servicios se cancelarán el lunes 26 de enero. La División de Residuos Sólidos y Reciclaje enviará un anuncio por separado sobre posibles cambios en los programas de residuos sólidos y reciclaje. Todos los programas, parques e instalaciones de la División de Parques y Recreación estarán cerrados el domingo 25 de enero y el lunes 26 de enero. Las bibliotecas públicas del condado de Frederick estarán cerradas el domingo 25 de enero y el lunes 26 de enero.
|Comisión de Oportunidades de Vivienda del Condado de Montgomery
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno del condado de Howard
|Cerrado el lunes 26/01
|Gobierno del estado de Maryland
|Cerrado el lunes 26 de enero.
El lunes 26 de enero de 2026, las oficinas e instalaciones estatales en todos los condados y la ciudad de Baltimore permanecerán cerradas desde las 6:00 a. m. hasta el final del turno de día. Los empleados esenciales de emergencia deben continuar presentándose según lo programado. Los empleados que estén teletrabajando también deben continuar teletrabajando según lo programado. Nota: Esta información sobre cierres y/o licencias liberales se aplica a las unidades principales y agencias independientes del Poder Ejecutivo, excepto a las unidades educativas bajo la jurisdicción de la Universidad de Maryland, la Universidad Estatal Morgan, el St. Mary’s College de Maryland, la Escuela para Sordos de Maryland y el Baltimore City Community College.
|Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery
|Cerrado el lunes 26/01
|Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery
|Cerrado el martes 27/01
|Gobierno del condado de Montgomery
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Los servicios que no sean de emergencia del gobierno del condado de Montgomery estarán cerrados el lunes 26 de enero. Las instalaciones gubernamentales, incluyendo bibliotecas, centros recreativos, acuáticos y para personas mayores, estarán cerradas. Esto incluye las tiendas ABS del condado. Todas las actividades programadas a través del Uso Comunitario de Instalaciones Públicas están canceladas para el lunes 26 de enero. El centro de llamadas 311 del condado estará abierto de 6 a. m. a 10 p. m. el lunes 26 de enero. Comuníquese con MC311 llamando al 3-1-1 o al 240-777-0311. Los residentes también pueden visitarlos en línea en MC311.com. Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery estarán cerradas el lunes 26 de enero para un día de planificación del personal previamente programado. MCPS estará cerrado el martes 27 de enero debido a las inclemencias del tiempo. Los programas de cuidado infantil antes y después de la escuela estarán cerrados el lunes 26 y el martes 27 de enero. Los autobuses Ride On operarán en un horario de servicio «S». Los pasajeros deben consultar el sitio web de Ride On para obtener información actualizada. Se cancelan todas las recolecciones de basura y reciclaje del condado para el lunes y seguirán un horario variable, siendo la última recolección el sábado 31 de enero.
|Tribunal de Circuito del Condado de Prince George
|Cerrado el lunes 26 de enero
El Tribunal de Circuito del Condado de Prince George estará cerrado el lunes 26 de enero de 2026.
|Tribunal de Circuito del Condado de Prince George
|Cerrado el martes 27/1
Los jurados no necesitan presentarse en el juzgado mañana.
|Tribunal de Distrito del Condado de Prince George
|Cerrado el martes 27/01
|La ciudad de Upper Marlboro, Maryland
|Cerrado el martes 27/1
Las oficinas municipales estarán cerradas el 27 de enero de 2027 debido al mal tiempo.
|Nombre de la organización
|Estado
|Guardería Ungida Pequeñas Gemas
|Cerrado el martes 27/01
|PSECDP
|Cerrado el lunes 26/01
|PSECDP
|Cerrado el martes 27/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Congregación Har Shalom
|Cerrado el martes 27/1
Revise su correo electrónico para obtener información sobre la programación virtual.
|Ministerios Internacionales de la Iglesia Bautista del Evangelio Completo Roca Sólida, Inc.
|Cerrado el lunes 26/1
La oficina de la iglesia está cerrada.
|Iglesia Episcopal de St. James – Indian Head
|Cerrado el lunes 26/1
Debido al clima, ¡nuestra cena de espaguetis se cancela esta noche!
|La Iglesia Luterana de San Andrés
|Cerrado el lunes 26 de enero
La oficina de la iglesia está cerrada y el culto está cancelado para el lunes 26 de enero.
|Nombre de la organización
|Estado
|Easter Seals, al servicio de DC, MD, VA
|Cerrado el lunes 26/1
Centros de día para adultos cerrados
|Easter Seals, al servicio de DC, MD, VA
|Cerrado el lunes 26/1.
Los programas Head Start y Early Head Start están cerrados.
|Easter Seals, al servicio de DC, MD, VA
|Cerrado el lunes 26/1
Centros de Desarrollo Infantil cerrados
|Easter Seals, al servicio de DC, MD, VA
|Cerrado el martes 27/1
Todos los sitios cerrados
|Escuela de aprendices de fontaneros Local #5
|Cerrado el lunes 26 de enero.
El Centro de Capacitación Local 5 permanecerá cerrado el lunes 26 de enero de 2026. Las clases diurnas se impartirán en línea. Las clases nocturnas se impartirán en línea a discreción del instructor.
|Escuela de aprendices de fontaneros Local #5
|Cerrado el martes 27 de enero.
El Centro de Capacitación Local 5 permanecerá cerrado el martes 27 de enero de 2026. Las clases diurnas se impartirán en línea. Las clases nocturnas se impartirán en línea a discreción del instructor.
Distrito de Columbia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Charter Pública Capital City
|Cerrado el martes 27/01
|Escuelas Charter Públicas del Centro de la Ciudad
|Cerrado el martes 27/01
|Academia Preparatoria para Colegios Comunitarios
|Cerrado el martes 27/01
|Escuelas Charter Públicas de la Amistad
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuelas Charter Públicas de la Amistad
|Otro el martes 27/1
Día de aprendizaje virtual
|Centro de distribución KIPP
|Cerrado el lunes 26/1.
Solo aprendizaje virtual.
|Centro de distribución KIPP
|Otros el martes 27/1
Solo aprendizaje virtual
|Academia Preparatoria para Niños Statesmen College PCS
|Cerrado el martes 27/1
Cerrado – Solo aprendizaje virtual
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Montessori Aidan
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Primaria Catedral Nacional de Beauvoir
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela diurna de Capitol Hill
|Cerrado el martes 27/01
|Escuelas Cornerstone de Washington DC
|Cerrado el lunes 26/1.
Se espera una actualización a las 2 p. m. del lunes sobre el estado del martes.
|Escuelas Cornerstone de Washington DC
|Cerrado el martes 27/1.
Se espera una actualización a las 2 p. m. del martes sobre el estado del miércoles.
|Escuela de campo Washington DC
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Lowell
|Cerrado el lunes 26/1
Día de nieve
|Escuela Nacional de la Catedral
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela Nacional de la Catedral
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Parkmont
|Cerrado el martes 27/01
|Centro Rosemount
|Cerrado el lunes 26/01
debido al mal tiempo.
|Escuela St. Albans
|Cerrado el lunes 26/01
|Escuela St. Albans
|Cerrado el martes 27/01
|Escuela Infantil Santa Columba
|Cerrado el martes 27/01
|La Escuela Laboratorio de Washington
|Cerrado el martes 27/1
Laboratorio Escolar CERRADO 27/1/2026
|La Escuela del Río
|Cerrado el lunes 26/01
|La Escuela del Río
|Cerrado el martes 27/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Universidad Americana
|Otros el martes 27/1
AU estará cerrado con continuidad instructiva el 27/1.
|Universidad Católica
|Cerrado el martes 27/1.
Todas las clases seguirán sus planes de continuidad educativa. Los empleados deben trabajar desde casa y consultar con sus supervisores para obtener orientación. Los supervisores deben otorgar licencias no programadas a aquellos empleados que no puedan trabajar de forma remota. Se espera que el personal esencial se presente en el campus; los supervisores proporcionarán las expectativas específicas. https://www.catholic.edu/
|Universidad Gallaudet
|Cerrado el martes 27 de enero.
La Universidad Gallaudet está cerrada. La Escuela Secundaria Modelo para Sordos está cerrada. La Escuela Primaria Demostrativa Kendall está cerrada.
|Universidad George Washington
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Debido al clima invernal, todos los campus y centros universitarios permanecerán cerrados el lunes 26 de enero de 2026. Sin embargo, el personal deberá teletrabajar y la instrucción remota se realizará según lo detallado a continuación. El personal esencial en las instalaciones deberá presentarse a trabajar según lo programado. Se recomienda a los líderes y al profesorado que brinden flexibilidad al personal y al alumnado que puedan verse afectados por interrupciones relacionadas con el clima. Esto aplica a los campus de Foggy Bottom, Mount Vernon y Virginia Science and Technology; el Centro de Bioestadística; y los centros educativos de Alexandria y Arlington. https://campusadvisories.gwu.edu/operating-status-update-monday-january-26-2026
|Universidad George Washington
|Cerrado el martes 27/1
Debido a los continuos impactos del clima invernal, incluidas las peligrosas condiciones viales en toda la región, todos los campus y centros universitarios estarán cerrados físicamente el martes 27 de enero de 2026; sin embargo, el personal deberá teletrabajar y la instrucción remota deberá llevarse a cabo según lo detallado. El personal esencial en el sitio deberá presentarse a trabajar según lo programado. Se alienta a los líderes y al profesorado a brindar flexibilidad al personal y a los estudiantes que puedan verse afectados por interrupciones relacionadas con el clima. Esto se aplica a los campus de Foggy Bottom, Mount Vernon y Virginia Science and Technology; el Centro de Bioestadística; y los centros educativos de Alexandria y Arlington. Cualquier cambio adicional en el estado operativo de la universidad se comunicará a través de un correo electrónico de alerta de GW enviado a todas las direcciones de correo electrónico de GW y se publicará en Campus Advisories en campusadvisories.gwu.edu.
|Universidad de Georgetown
|Cerrado el lunes 26 de enero.
Campus GU DC cerrados, clases remotas https://www.georgetown.edu/operating-status/
|Universidad de Georgetown
|Cerrado el martes 27/1
Campus GU DC cerrados, clases remotas https://www.georgetown.edu/operating-status/
|Universidad Howard
|Otros el martes 27/1
Operaciones remotas, aprendizaje virtual
|Universidad Trinity Washington
|Otros el martes 27/1
Campus Cerrado con Clases Virtuales
|Universidad del Distrito de Columbia UDC
|Cerrado el lunes 26/1.
Apertura a las 9:30 a. m. el martes 27 de enero.
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro de visitantes del Capitolio de los Estados Unidos
|Cerrado el lunes 26/01
|Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
|Cerrado el lunes 26/01
|Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Washington DC
|Otros el lunes 26/1
DC VAMC – Abierto; Clínicas SE y Ft. Belvoir – Cerradas
|Nombre de la organización
|Estado
|Consejo del Distrito de Columbia
|Otro el lunes 26/1
Totalmente remoto
|Biblioteca Pública de DC
|Cerrado el lunes 26/01
|Biblioteca Pública de DC
|Otros el martes 27/1
Apertura a las 10 a. m. en ubicaciones seleccionadas
|Tribunales del Distrito de Columbia
|Cerrado el lunes 26 de enero.
No es necesario que el jurado se presente el lunes. Para más información: dccourts.gov/operationstatus
|Tribunales del Distrito de Columbia
|Otros: martes 27/1.
Abierto según el horario de emergencia. El jurado no necesita presentarse. Más información en el sitio web: www.dccourts.gov/operationstatus
|Nombre de la organización
|Estado
|Atención médica de Unity
|Cerrado el lunes 26/1.
Cerrado para atención presencial. Pacientes programados virtuales/telesalud.
|Atención médica de Unity
|Cerrado el martes 27/1
. Cerrado para atención presencial. Pacientes programados virtuales/telesalud.
|Nombre de la organización
|Estado
|Centro de primera infancia St. Albans
|Cerrado el lunes 26/01
|Centro de primera infancia St. Albans
|Cerrado el martes 27/01
|Nombre de la organización
|Estado
|Comunidad de la Esperanza
|Cerrado el lunes 26/01
|Comunidad de la Esperanza
|Cerrado el martes 27/1.
Solo citas de telesalud.
|Institución Smithsonian
|Cerrado el lunes 26 de enero
Todos los museos, centros de investigación y el Zoológico Nacional del Smithsonian estarán cerrados el lunes 26 de enero.
|Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos
|Cerrado el lunes 26/01
|YMCA del área metropolitana de Washington
|Cerrado el lunes 26 de enero.
YMCA Anthony Bowen y YMCA Calomiris School Age Childcare, YMCA Goodwill Early Learning y YMCA KIPP: Cerrado el lunes 26 de enero.
|YMCA del área metropolitana de Washington
|Cerrado el martes 27 de enero.
YMCA Anthony Bowen y YMCA Calomiris School Age Childcare, YMCA Goodwill Early Learning y YMCA KIPP: Cerrado el martes 27 de enero.
|YMCA del área metropolitana de Washington, Maryland
|Cerrado el lunes 26 de enero.
YMCA Silver Spring, YMCA Ayrlawn y YMCA Prince George’s County School Age Childcare and Early Learning: Cerrado el lunes 26 de enero.
|YMCA del área metropolitana de Washington, Maryland
|Cerrado el martes 27 de enero.
YMCA Silver Spring, YMCA Ayrlawn y YMCA Prince George’s County School Age Childcare and Early Learning: Cerrado el martes 27 de enero.
|YMCA del área metropolitana de Washington, Virginia
|Cerrado el lunes 26 de enero.
YMCA Alexandria, YMCA Fairfax County Reston y YMCA Loudoun School Age Childcare and Early Learning: Cerrado el lunes 26 de enero.
|YMCA del área metropolitana de Washington, Virginia
|Cerrado el martes 27 de enero.
YMCA Alexandria, YMCA Fairfax County Reston y YMCA Loudoun School Age Childcare and Early Learning: Cerrado el martes 27 de enero.
Virginia Occidental
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Jefferson, Virginia Occidental
|Cerrado del lunes 26 de enero al martes 27 de
enero. El lunes 26 y el martes 27 de enero de 2026 serán los días de nieve tradicionales para los estudiantes y el personal de JCPS. No habrá clases en línea durante los días de nieve. Se cancelan todas las actividades deportivas y extracurriculares después de clases.
|Escuelas públicas del condado de Berkeley
|Cerrado del lunes 26 al martes 27 de enero.
Las escuelas del condado de Berkeley (preescolar a 12.º grado) estarán cerradas el lunes 26 y el martes 27 de enero de 2026 debido a la nieve y las bajas temperaturas. Estos serán los dos primeros días de mal tiempo de este año escolar. Todas las actividades nocturnas están canceladas. ¡Manténganse seguros y abrigados!
Desconocido
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuela Phillips – Laurel
|Cerrado el lunes 26/01
Desconocido
|Nombre de la organización
|Estado
|Desconocido
|Cerrado el lunes 26/1
26/1/2026 – Todas las clases de capacitación avanzada y de aprendizaje de IUOE Local 99 se cancelan hoy.
|Desconocido
|Cerrado el lunes 26/1
IHDC Cerrado
|Desconocido
|Cerrado el lunes 26/1
IHDC Cerrado