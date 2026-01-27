Cierres y retrasos: Washington DC, Maryland y Virginia

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Anne Arundel Cerrado el martes 27 de enero

Todos los centros de actividades para personas mayores estarán cerrados el martes 27 de enero de 2026, debido a las condiciones adversas de la carretera.

Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Anne Arundel Cerrado el miércoles 28 de enero

Todos los centros de actividades para personas mayores estarán cerrados el miércoles 28 de enero de 2026, debido a las condiciones adversas de la carretera.

Bibliotecas públicas del condado de Anne Arundel Cerrado el martes 27/01

Gobierno del condado de Calvert Cerrado el martes 27/1.

El personal esencial debe presentarse a trabajar según lo programado o permanecer de guardia y su supervisor se comunicará con ellos.

Gobierno del condado de Charles Cerrado el martes 27/01

Tribunal de Circuito del Condado de Calvert Cerrado el martes 27 de enero

El Tribunal de Circuito del Condado de Calvert estará cerrado el martes 27 de enero de 2026.

Gobierno de la ciudad de Bowie Cerrado el lunes 26/1

Cerrado el lunes; No se permite la recolección de basura ni reciclaje

Ciudad de Gaithersburg Cerrado el lunes 26 de enero.

Emergencia de nieve vigente desde el mediodía del sábado 24 de enero hasta las 7 a. m. del martes 27 de enero.

Gobierno de la ciudad de Rockville Cerrado el lunes 26/1.

Empleados esenciales según indicaciones. El resto teletrabaja.

Gobierno de la ciudad de Rockville Cerrado el martes 27/1.

Empleados esenciales según indicaciones. El resto teletrabaja.

Gobierno de la ciudad de Takoma Park Cerrado el lunes 26/01

Gobierno de la ciudad de Takoma Park Cerrado el martes 27/01

Gobierno del condado de Frederick, Maryland Cerrado el lunes 26 de

enero Las oficinas e instalaciones del gobierno del condado de Frederick estarán cerradas el lunes 26 de enero debido al clima invernal. Aclaraciones y actualizaciones del cronograma: La reunión del ayuntamiento sobre el presupuesto del año fiscal 27 de la ejecutiva del condado, Jessica Fitzwater, programada para el lunes 26 de enero a las 7 p. m. en la escuela secundaria Governor Thomas Johnson ahora se llevará a cabo el lunes 2 de febrero a las 7 p. m. en la escuela secundaria Governor Thomas Johnson. Los servicios de tránsito del condado de Frederick estarán cerrados y todos los servicios se cancelarán el lunes 26 de enero. La División de Residuos Sólidos y Reciclaje enviará un anuncio por separado sobre posibles cambios en los programas de residuos sólidos y reciclaje. Todos los programas, parques e instalaciones de la División de Parques y Recreación estarán cerrados el domingo 25 de enero y el lunes 26 de enero. Las bibliotecas públicas del condado de Frederick estarán cerradas el domingo 25 de enero y el lunes 26 de enero.

Comisión de Oportunidades de Vivienda del Condado de Montgomery Cerrado el lunes 26/01

Gobierno del condado de Howard Cerrado el lunes 26/01

Gobierno del estado de Maryland Cerrado el lunes 26 de enero.

El lunes 26 de enero de 2026, las oficinas e instalaciones estatales en todos los condados y la ciudad de Baltimore permanecerán cerradas desde las 6:00 a. m. hasta el final del turno de día. Los empleados esenciales de emergencia deben continuar presentándose según lo programado. Los empleados que estén teletrabajando también deben continuar teletrabajando según lo programado. Nota: Esta información sobre cierres y/o licencias liberales se aplica a las unidades principales y agencias independientes del Poder Ejecutivo, excepto a las unidades educativas bajo la jurisdicción de la Universidad de Maryland, la Universidad Estatal Morgan, el St. Mary’s College de Maryland, la Escuela para Sordos de Maryland y el Baltimore City Community College.

Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery Cerrado el lunes 26/01

Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery Cerrado el martes 27/01

Gobierno del condado de Montgomery Cerrado el lunes 26 de enero.

Los servicios que no sean de emergencia del gobierno del condado de Montgomery estarán cerrados el lunes 26 de enero. Las instalaciones gubernamentales, incluyendo bibliotecas, centros recreativos, acuáticos y para personas mayores, estarán cerradas. Esto incluye las tiendas ABS del condado. Todas las actividades programadas a través del Uso Comunitario de Instalaciones Públicas están canceladas para el lunes 26 de enero. El centro de llamadas 311 del condado estará abierto de 6 a. m. a 10 p. m. el lunes 26 de enero. Comuníquese con MC311 llamando al 3-1-1 o al 240-777-0311. Los residentes también pueden visitarlos en línea en MC311.com. Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery estarán cerradas el lunes 26 de enero para un día de planificación del personal previamente programado. MCPS estará cerrado el martes 27 de enero debido a las inclemencias del tiempo. Los programas de cuidado infantil antes y después de la escuela estarán cerrados el lunes 26 y el martes 27 de enero. Los autobuses Ride On operarán en un horario de servicio «S». Los pasajeros deben consultar el sitio web de Ride On para obtener información actualizada. Se cancelan todas las recolecciones de basura y reciclaje del condado para el lunes y seguirán un horario variable, siendo la última recolección el sábado 31 de enero.

Tribunal de Circuito del Condado de Prince George Cerrado el lunes 26 de enero

El Tribunal de Circuito del Condado de Prince George estará cerrado el lunes 26 de enero de 2026.

Tribunal de Circuito del Condado de Prince George Cerrado el martes 27/1

Los jurados no necesitan presentarse en el juzgado mañana.

Tribunal de Distrito del Condado de Prince George Cerrado el martes 27/01