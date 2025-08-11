Roban de una tienda las muñecas Labubu por valor de 7.000 dólares

Un grupo de ladrones enmascarados robó muñecas Labubu por valor de unos 7.000 dólares de una tienda del área de Los Ángeles esta semana, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió la madrugada del miércoles en una tienda de La Puente, ciudad a unos 29 kilómetros (18 millas) al este de Los Ángeles, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. El departamento indicó que los sospechosos utilizaron una Toyota Tacoma robada, la cual fue recuperada poco después. La agencia indicó que estaba investigando el caso y que no contaba con información adicional.

Las muñecas Labubu , creadas por el artista nacido en Hong Kong Kasing Lung, se han convertido en un artículo de colección popular una década después de que se introdujeran por primera vez los monstruos dentados.

El vendedor de juguetes One Stop Sales publicó en Instagram que los ladrones se llevaron todo el inventario de la tienda y destrozaron el establecimiento. La tienda publicó imágenes de vigilancia que muestran a un grupo de personas con sudaderas y mascarillas entrando a la fuerza. Se ve a los sospechosos rebuscando entre los artículos y sacando cajas de la tienda.

«Todavía estamos en shock», dijo la tienda en su publicación, instando a la gente a ayudar a encontrar a los ladrones.